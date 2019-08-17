Армия и оружие
Сирийская армия освободила четыре деревни на юге Идлиба, сообщили СМИРИА Новости вчера в 12:48
Сирийская армия в пятницу установила контроль над четырьмя населенными пунктами на юге провинции Идлиб после боестолкновений с террористами, передает радиостанция Sham FM.
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Политика
В Москве завершился митинг КПРФ за честные выборы
Обновлено в 06:44
Общество
На Сочи обрушился залповый ливень
На Сочи обрушился залповый ливень, об этом 17 августа говорится в заявлении пресс-службы администрации города.
Обновлено в 05:40
Транспорт
Роспотребнадзор напомнил о правах авиапассажиров при задержке рейсов
Роспотребнадзор указал, что пассажиры при задержке рейса могут отказаться от полета с правом возврата полной стоимости авиабилета даже в том случае, если билет являлся "невозвратным".
Обновлено в 02:34
Происшествия
В Подмосковье создали комиссию по свалкам около аэропорта Жуковский
Обновлено вчера в 07:45
Футбол
«Зенит» потерял Малкома и Дриусси
Обновлено в 07:55
Происшествия
Полиция допустила поджог отеля в Одессе для сокрытия убийства
Первая версия — поджог для сокрытия возможного убийства, вторая — нарушение правил пожарной безопасности, третья — неосторожное использование огня посетителями.
Обновлено в 07:22
Политика
Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России
Размещение американских войск в Польше напугает Россию сильнее, чем их дислокация в Западной Европе, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.
Обновлено вчера в 19:59
Армия и оружие
В НАТО назвали первых «жертв» американо-российского конфликта
По мнению американского военного эксперта Томаса-Дарелла Янга, первыми жертвами со стороны военного Блока станут восточные страны.
Обновлено в 05:22
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Прокуратура проверит законность дела о покупке москвичкой лекарства
Прокуратура проведёт проверку относительно законности возбуждения уголовного дела по факту заказа женщиной зарубежного психотропного препарата для своего сына, больного эпилепсией.
Обновлено в 07:37
Кино
Луди Линь может сыграть Лю Кана в экранизации Mortal Kombat
В пятом сезоне «Чёрного зеркала» Линь сыграл виртуального бойца в игре «Бросок гадюки», явственно напоминающей Mortal Kombat.
Обновлено вчера в 12:00
Гаджеты
Глава NVIDIA назвал покупку бюджетных видеокарт «безумием»
Последний год оказался не самым успешным для производителя видеокарт NVIDIA.
Обновлено в 07:19
Происшествия
В Якутии девушка выжила, упав с 50-метровой скалы
Обновлено в 03:08
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала провокационный снимок
На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
Общество
Британские экологи раскритиковали Меган Маркл и принца Гарри
Активисты-экологи из Великобритании обрушились с критикой на принца Гарри и его жену Меган Маркл за полет на Ибицу на борту бизнес-джета Gulfstream 550.
Обновлено вчера в 19:43
Футбол
Тренер «Оренбурга» показал судье невидимую карточку
В ответ Захарчук спародировал действия рефери и тоже показал ему невидимую карточку. За такое поведение Вилков удалил тренера «Оренбурга».
Обновлено в 05:50
Происшествия
У берегов Камеруна пираты захватили российских моряков
В районе порта Дуала у берегов Камеруна пираты напали на судно "МарМалайта", которое шло под флагом Антигуа и Барбуды.
Обновлено вчера в 12:39
Происшествия
В Саратове пятилетний мальчик попал под колеса детского паровозика
Обновлено вчера в 18:41
Транспорт
Сергей Цивилев дал старт мотопробегу Кемерово – Новокузнецк
Вместе с губернатором сюда прибыли участники российского байкерского движения "Ночные волки" во главе с Александром Залдостановым, которого большинство знают под псевдонимом Хирург, а также митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх.
Обновлено в 02:07
Транспорт
В московских аэропортах задержали и отменили 25 рейсов
Обновлено в 02:45
Космос
Китай впервые использовал новую ракету-носитель «Цзелун-1»
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес
Максим Виторган лишился крупной суммы денег на Кипре
Максим Виторган, киноактер из РФ, рассказал фанатам о том, что он лишился большой суммы денег, когда вместе с семьей отдыхал на Кипре.
Обновлено в 07:28
Авто
Концептуальную LADA 4x4 Vision впервые продемонстрировали на видео
Салон новинки выполнен в футуристичном стиле, где все напоминает о фирменном X-дизайне «АвтоВАЗа».
Обновлено в 01:35
Шоу-бизнес
Мама Тимати высказалась о своем отношении к Решетовой и Шишковой
Некоторые пользователи и вовсе стали осуждать Тимати за разрыв отношений с Аленой Шишковой - матерью его дочери Алисы.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовали
Архангельские медики, помогавшие пострадавшим при ЧП на военном полигоне в Нёноксе в Архангельской области 8 августа, прошли обследование в федеральном медицинском центре.
Обновлено вчера в 13:05
Шоу-бизнес
Instagram Бузовой требуют заблокировать
Обновлено вчера в 06:00
Футбол
Болельщики ЦСКА уговаривают Кругового не переходить в «Зенит»
В комментариях к сообщению болельщики ЦСКА принялись уговаривать футболиста не переходить в «Зенит», а продолжить карьеру в «армейском» клубе.
Обновлено в 06:32