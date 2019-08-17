Армия и оружие

Сирийская армия освободила четыре деревни на юге Идлиба, сообщили СМИРИА Новости вчера в 12:48

Сирийская армия в пятницу установила контроль над четырьмя населенными пунктами на юге провинции Идлиб после боестолкновений с террористами, передает радиостанция Sham FM.
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