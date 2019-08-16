Армия и оружие
Сирийская армия освободила четыре деревни на юге Идлиба, сообщили СМИРИА Новости 12:48
Сирийская армия в пятницу установила контроль над четырьмя населенными пунктами на юге провинции Идлиб после боестолкновений с террористами, передает радиостанция Sham FM.
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Футбол
«Теперь готовимся к большому дерби». Шюррле ждет матч с ЦСКА
Нападающий «Спартака» Андре Шюррле поблагодарил фанатов красно-белых за поддержку в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы с «Туном» (2:1) и заявил, что ждет дерби с ЦСКА.
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Космос
Украинский ученый Кузнецов назвал новую версию конца света: «Ничего живого уже не будет»
Украинский ученый озвучил новый "бескровный" сценарий Армагеддона.
Обновлено в 06:00
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено в 08:49
Происшествия
При стрельбе на рынке в Петербурге пострадали три человека
В Санкт-Петербурге на оптовом рынке произошла драка со стрельбой. По предварительным данным, спор завязался из-за торгового места.
Обновлено в 12:24
Общество
Умерла нидерландская принцесса Кристина
По данным Royal Central, принцесса долгое время боролась с раком костей.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Москвичку задержали за заказ в Сети лекарства больному ребенку
В Москве возбуждено уголовное дело против матери, купившей за границей лекарство для больного эпилепсией ребенка.
Обновлено в 03:49
Интернет
Пользователи Instagram смогут помечать недостоверные публикации
Руководство Instagram ввело новую функцию, позволяющую пользователям отмечать публикации, информация в которых кажется им недостоверной.
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Происшествия
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Старейший в РФ вор в законе отказался от криминального статуса
Уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от титула «вор в законе».
Обновлено в 13:17
Авто
400 тысяч кроссоверов Renault Duster продано в России
На территории Российской Федерации дилерам удалось продать 400 тысяч внедорожников модели Renault Duster, продажи которой начались в стране в 2012 году.
Обновлено в 07:19
Общество
В России предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю
В организации отметили, что сейчас многие российские предприятия вынужденно переходят на четырехдневную или трехдневную рабочую неделю из-за финансовых трудностей, что «влечет существенное сокращение зарплаты работников».
Обновлено 13 августа в 17:20
Шоу-бизнес
Чиповская стала крестной мамой для дочери Киселева
Звезда стала крестной матерью для дочки продюсера Алексея Киселева и актрисы Маруси Фоминой.
Обновлено в 04:14
Кино
Юэн МакГрегор может сыграть в сериале по «Звездным войнам»
Обновлено в 08:22
Происшествия
Украинский олигарх осужден Мосгорсудом на 9 лет колонии
Ранее, 8 февраля 2018 года, бывший украинский бизнесмен Мкртчан был арестован по решению Басманного суда города Москвы по обвинению в растрате средств, предоставленных российским госбанком.
Обновлено в 14:25
Общество
Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения
Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено вчера в 18:00
Шоу-бизнес
Худенькая Полина Гагарина опубликовала фото в купальнике
Полина Гагарина опубликовала фото в купальнике в своем Instagram-микроблоге. Увидев его поклонники забеспокоились об излишней худобе кумира.
Обновлено в 21:00
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Обновлено вчера в 11:14
Армия и оружие
Позиции российских военных в Сирии атакованы израильскими ракетами
Обозреватели военного интернет-ресурса Avia.pro заявили о том, что выпущенные со стороны Израиля ракеты являются попыткой рассорить Россию с Ираном и «Хезболой».
Обновлено в 09:33
Политика
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 13:18
Общество
В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней
Обновлено в 13:44
Политика
Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Происшествия
Видео аварийной посадки самолета в Подмосковье появилось в Интернете
На кадрах видно, как воздушный лайнер на большой скорости садится на брюхо в поле, в момент приземления самолет сильно трясет.
Обновлено вчера в 04:42
Происшествия
Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой
Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
Обновлено в 17:15
Происшествия
У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин
Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено в 12:56
Космос
Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой
Обновлено вчера в 05:16
Происшествия
Застрявшие в Анталье россияне вылетели на родину
Застрявшие в аэропорту Антальи на 16 часов туристы из России вылетели в Санкт-Петербург рейсом авиакомпании Nordwind, сообщает в пятницу, 16 августа, агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя турецкой воздушной гавани.
Обновлено в 18:33
Технологии
Россиян научили защищаться от кибермошенников
Эксперты по кибербезопасности объяснили РИА ФАН, почему утекают персональные данные, и как соотечественники могут защитить их.
Обновлено в 14:14