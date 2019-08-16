Армия и оружие

Сирийская армия освободила четыре деревни на юге Идлиба, сообщили СМИРИА Новости 12:48

Сирийская армия в пятницу установила контроль над четырьмя населенными пунктами на юге провинции Идлиб после боестолкновений с террористами, передает радиостанция Sham FM.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Армия Сирии освободила четыре населенных пункта на юге Идлиба

Народные новости16:00

СМИ: сирийские войска окружают форпост террористов в Хан-Шейхуне на юге Идлиба

ТАСС18:45

Сирийская армия освободила от боевиков четыре деревни на юге Идлиба

Экономика сегодня16:25

Сирийские военные восстановили контроль над четырьмя селениями в Идлибе

REGNUM19:18

Армия САР отбила у террористов четыре деревни на юге Идлиба

iReactor16:29

Армия Сирии освободила четыре деревни в южной части Идлиба

Слово и Дело15:55

Сирийская армия освободила четыре деревни на юге Идлиба, сообщили СМИ

РИА Новости12:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 22:57, Ашберн
Футбол

«Теперь готовимся к большому дерби». Шюррле ждет матч с ЦСКА

Нападающий «Спартака» Андре Шюррле поблагодарил фанатов красно-белых за поддержку в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы с «Туном» (2:1) и заявил, что ждет дерби с ЦСКА.
Обновлено в 09:18
Космос

Украинский ученый Кузнецов назвал новую версию конца света: «Ничего живого уже не будет»

Украинский ученый озвучил новый "бескровный" сценарий Армагеддона.
Обновлено в 06:00
Наука

Названы последствия ядерной войны между Россией и США

Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено в 08:49
Происшествия

При стрельбе на рынке в Петербурге пострадали три человека

В Санкт-Петербурге на оптовом рынке произошла драка со стрельбой. По предварительным данным, спор завязался из-за торгового места.
Обновлено в 12:24
Общество

Умерла нидерландская принцесса Кристина

По данным Royal Central, принцесса долгое время боролась с раком костей.
Обновлено в 09:04
Происшествия

Москвичку задержали за заказ в Сети лекарства больному ребенку

В Москве возбуждено уголовное дело против матери, купившей за границей лекарство для больного эпилепсией ребенка.
Обновлено в 03:49
Интернет

Пользователи Instagram смогут помечать недостоверные публикации

Руководство Instagram ввело новую функцию, позволяющую пользователям отмечать публикации, информация в которых кажется им недостоверной.
Обновлено в 00:32
Происшествия

Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам

Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
Обновлено в 09:20
Происшествия

Старейший в РФ вор в законе отказался от криминального статуса

Уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от титула «вор в законе».
Обновлено в 13:17
Авто

400 тысяч кроссоверов Renault Duster продано в России

На территории Российской Федерации дилерам удалось продать 400 тысяч внедорожников модели Renault Duster, продажи которой начались в стране в 2012 году.
Обновлено в 07:19
Общество

В России предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю

В организации отметили, что сейчас многие российские предприятия вынужденно переходят на четырехдневную или трехдневную рабочую неделю из-за финансовых трудностей, что «влечет существенное сокращение зарплаты работников».
Обновлено 13 августа в 17:20
Шоу-бизнес

Чиповская стала крестной мамой для дочери Киселева

Звезда стала крестной матерью для дочки продюсера Алексея Киселева и актрисы Маруси Фоминой.
Обновлено в 04:14
Кино

Юэн МакГрегор может сыграть в сериале по «Звездным войнам»

Обновлено в 08:22
Происшествия

Украинский олигарх осужден Мосгорсудом на 9 лет колонии

Ранее, 8 февраля 2018 года, бывший украинский бизнесмен Мкртчан был арестован по решению Басманного суда города Москвы по обвинению в растрате средств, предоставленных российским госбанком.
Обновлено в 14:25
Происшествия

Суд признал виновным убийцу бывшей девушки Эштона Катчера

Обновлено в 09:06
Общество

Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения

Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено вчера в 18:00
Шоу-бизнес

Худенькая Полина Гагарина опубликовала фото в купальнике

Полина Гагарина опубликовала фото в купальнике в своем Instagram-микроблоге. Увидев его поклонники забеспокоились об излишней худобе кумира.
Обновлено в 21:00
Политика

Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах

Обновлено вчера в 11:14
Армия и оружие

Позиции российских военных в Сирии атакованы израильскими ракетами

Обозреватели военного интернет-ресурса Avia.pro заявили о том, что выпущенные со стороны Израиля ракеты являются попыткой рассорить Россию с Ираном и «Хезболой».
Обновлено в 09:33
Политика

Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»

Обновлено вчера в 13:18
Общество

В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней

Обновлено в 13:44
Политика

Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике

Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Происшествия

Видео аварийной посадки самолета в Подмосковье появилось в Интернете

На кадрах видно, как воздушный лайнер на большой скорости садится на брюхо в поле, в момент приземления самолет сильно трясет.
Обновлено вчера в 04:42
Происшествия

Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой

Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
Обновлено в 17:15
Армия и оружие

Испытания нового оружия КНДР прошли в присутствии Ким Чен Ына

Обновлено в 18:52
Происшествия

У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин

Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено в 12:56
Космос

Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой

Обновлено вчера в 05:16
Общество

К организаторам акции 27 июля в Москве подали иски на 13 млн рублей

Обновлено в 11:03
Происшествия

Застрявшие в Анталье россияне вылетели на родину

Застрявшие в аэропорту Антальи на 16 часов туристы из России вылетели в Санкт-Петербург рейсом авиакомпании Nordwind, сообщает в пятницу, 16 августа, агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя турецкой воздушной гавани.
Обновлено в 18:33
Технологии

Россиян научили защищаться от кибермошенников

Эксперты по кибербезопасности объяснили РИА ФАН, почему утекают персональные данные, и как соотечественники могут защитить их.
Обновлено в 14:14
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное