Синоптики рассказали о погоде в апрелеРИА Новости 06:19

Апрель практически на всей территории страны ожидается теплым, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. А на севере азиатской территории очень теплым.

с чего всё началось

Апрель ожидается теплым в большей части страны. Об этом пишет РГ со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Политика Песков ответил Зеленскому по Крыму и Донбассу Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал заявления кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского по возвращению территорий и компенсации убытков.

Важное за сутки Определена оптимальная частота стирки джинсов Сотрудники американского бренда Levi’s дали рекомендации по поводу частоты стирки джинсовой одежды.

Происшествия В Москве силовики взяли штурмом квартиру вора в законе Мераба Гогии В Москве сотрудники МВД взяли штурмом квартиру 65-летнего грузинского вора в законе Мераба Гогии, известного как Мелия (в переводе с грузинского «лиса» — прим. ред.). Чтобы проникнуть в квартиру на 24-м этаже высотки, бойцам СОБРа пришлось спуститься с крыши и пройти через дверь, ведущую на балкон, сообщает ИА «Прайм Крайм».

Происшествия В Москве завели дело на женщину, чей сын регулярно голодал Как сообщало ИА REGNUM, ранее в столице возбудили уголовное дело против 46-летней женщины, которая избила своего 12-летнего сына и отрезала ему часть уха.

Авто Шпионские фото гибридной версии Zotye Т500 показали в Сети Разъем для подключения зарядной станции, запечатленный на снимках под фирменным логотипом радиаторной решетки, говорит о том, что паркетник получит гибридную силовую установку с возможностью подзарядки от бытовой электросети.

Политика Партия Эрдогана проиграла выборы в столице Турции Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана проиграла местные выборы в Анкаре.

Политика Глава МВД Ингушетии подал в отставку Глава МВД Ингушетии генерал-лейтенант Дмитрий Кава подал рапорт об отставке.

Политика Зеленский обогнал Порошенко в ключевом для президента регионе Владимир Зеленский остается на первом месте с 30,22% голосов, Петр Порошенко набирает 16,63%.

Авто На «Автоторе» показали новый грузовик Hyundai New Mighty На калининградском заводе «Автотор» в рамках ежегодной дилерской конференции Hyundai Truck and Bus была представлена новое семейство автомобилей Hyundai – New Mighty.

Армия и оружие В параде Победы в Петербурге поучаствуют 100 единиц военной техники В параде Победы на Дворцовой площади в 2019 году пройдут торжественным маршем 100 единиц военной техники.

Экономика Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный» «Финвижн Холдингс» (зарегистрирована на острове Русском) просила суд арестовать 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка), а также запретить руководству «Восточного» принимать любые решения, направленные на проведение допэмиссии акций банка.

Происшествия Полиция нашла взрывчатку на улице Утрехта На одной из улиц города Утрехта (Нидерланды) полиция нашла взрывчатку.

Экономика Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.

Политика Договор о дружбе России и Украины прекратил действие Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией от 1997 года официально прекращает свое действие 1 апреля.

Общество Жилые комплексы могут оснастить системой распознавания лиц Концерн «Калашников» обсуждает с Минстроем проект по внедрению в жилых комплексах биометрической системы распознавания лиц, сообщил газете «Известия» гендиректор предприятия Владимир Дмитриев.

Музыка XVIII Московский пасхальный фестиваль продлится до 12 мая XVIII Московский пасхальный фестиваль продлится 16 дней - с 27 апреля по 12 мая.

Общество Медведев поздравил Познера с 85-летием Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил журналиста Владимира Познера с 85-летием. Текст телеграммы опубликован на сайте правительства.

Общество ГИБДД ужесточит контроль за автошколами Как отмечает издание, лицензии автошколам выдает Рособрнадзор после того, как ГИБДД однократно проверяет их программы обучения и учебно-материальную базу и выдает бессрочное заключение.

Политика Зеленскому и Порошенко стало не до смеха Петр Порошенко, который, судя по первым данным ЦИКа, тоже проходит во второй тур, так просто сдаваться не намерен.

Экономика Названа самая прибыльная компания мира 2018 года Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций.

Авто Genesis покажет в Нью-Йорке новый электроконцепт Компания Genesis, которая принадлежит Hyundai, сообщила о том, что в следующем месяце будет представлен новый электрический прототип.

Происшествия Титиев подаст на УДО после майских праздников, заявил адвокат Глава чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев может подавать ходатайство об условно-досрочном освобождении уже 9 мая текущего года, скорее всего, он это сделает после майских праздников, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Петр Заикин.

Спорт Тина Канделаки заключила контракт с RT Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки в марте подписала годовой контракт с RT.