Общество
Синоптики рассказали о погоде в апрелеРИА Новости 06:19
Апрель ожидается теплым в большей части страны. Об этом пишет РГ со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
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с чего всё началось
Апрель практически на всей территории страны ожидается теплым, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. А на севере азиатской территории очень теплым.Российская газетавчера в 22:00
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Синоптики предупредили, что в апреле россиян ждет крайне неустойчивая погода
Народные новостивчера в 23:42
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 06:25, Ашберн
Политика
Песков ответил Зеленскому по Крыму и Донбассу
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал заявления кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского по возвращению территорий и компенсации убытков.
Обновлено в 06:19
Важное за сутки
Определена оптимальная частота стирки джинсов
Сотрудники американского бренда Levi’s дали рекомендации по поводу частоты стирки джинсовой одежды.
Обновлено вчера в 21:25
Происшествия
В Москве силовики взяли штурмом квартиру вора в законе Мераба Гогии
В Москве сотрудники МВД взяли штурмом квартиру 65-летнего грузинского вора в законе Мераба Гогии, известного как Мелия (в переводе с грузинского «лиса» — прим. ред.). Чтобы проникнуть в квартиру на 24-м этаже высотки, бойцам СОБРа пришлось спуститься с крыши и пройти через дверь, ведущую на балкон, сообщает ИА «Прайм Крайм».
Обновлено в 03:33
Происшествия
В Москве завели дело на женщину, чей сын регулярно голодал
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в столице возбудили уголовное дело против 46-летней женщины, которая избила своего 12-летнего сына и отрезала ему часть уха.
Обновлено вчера в 22:08
Авто
Шпионские фото гибридной версии Zotye Т500 показали в Сети
Разъем для подключения зарядной станции, запечатленный на снимках под фирменным логотипом радиаторной решетки, говорит о том, что паркетник получит гибридную силовую установку с возможностью подзарядки от бытовой электросети.
Обновлено вчера в 22:35
Политика
Партия Эрдогана проиграла выборы в столице Турции
Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана проиграла местные выборы в Анкаре.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе
Обновлено вчера в 16:47
Политика
Глава МВД Ингушетии подал в отставку
Глава МВД Ингушетии генерал-лейтенант Дмитрий Кава подал рапорт об отставке.
Обновлено в 04:46
Политика
Зеленский обогнал Порошенко в ключевом для президента регионе
Владимир Зеленский остается на первом месте с 30,22% голосов, Петр Порошенко набирает 16,63%.
Обновлено в 02:34
Авто
На «Автоторе» показали новый грузовик Hyundai New Mighty
На калининградском заводе «Автотор» в рамках ежегодной дилерской конференции Hyundai Truck and Bus была представлена новое семейство автомобилей Hyundai – New Mighty.
Обновлено в 04:26
Армия и оружие
В параде Победы в Петербурге поучаствуют 100 единиц военной техники
В параде Победы на Дворцовой площади в 2019 году пройдут торжественным маршем 100 единиц военной техники.
Обновлено вчера в 10:04
Экономика
Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»
«Финвижн Холдингс» (зарегистрирована на острове Русском) просила суд арестовать 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка), а также запретить руководству «Восточного» принимать любые решения, направленные на проведение допэмиссии акций банка.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Полиция нашла взрывчатку на улице Утрехта
На одной из улиц города Утрехта (Нидерланды) полиция нашла взрывчатку.
Обновлено в 03:52
Экономика
Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу
В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
Обновлено вчера в 18:10
Политика
Договор о дружбе России и Украины прекратил действие
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией от 1997 года официально прекращает свое действие 1 апреля.
Обновлено в 02:06
Общество
Жилые комплексы могут оснастить системой распознавания лиц
Концерн «Калашников» обсуждает с Минстроем проект по внедрению в жилых комплексах биометрической системы распознавания лиц, сообщил газете «Известия» гендиректор предприятия Владимир Дмитриев.
Обновлено в 02:14
Музыка
XVIII Московский пасхальный фестиваль продлится до 12 мая
XVIII Московский пасхальный фестиваль продлится 16 дней - с 27 апреля по 12 мая.
Обновлено в 04:58
Общество
Медведев поздравил Познера с 85-летием
Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил журналиста Владимира Познера с 85-летием. Текст телеграммы опубликован на сайте правительства.
Обновлено в 04:38
Общество
ГИБДД ужесточит контроль за автошколами
Как отмечает издание, лицензии автошколам выдает Рособрнадзор после того, как ГИБДД однократно проверяет их программы обучения и учебно-материальную базу и выдает бессрочное заключение.
Обновлено в 02:49
Политика
Зеленскому и Порошенко стало не до смеха
Петр Порошенко, который, судя по первым данным ЦИКа, тоже проходит во второй тур, так просто сдаваться не намерен.
Обновлено вчера в 19:57
Экономика
Названа самая прибыльная компания мира 2018 года
Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций.
Обновлено в 03:32
Авто
Genesis покажет в Нью-Йорке новый электроконцепт
Компания Genesis, которая принадлежит Hyundai, сообщила о том, что в следующем месяце будет представлен новый электрический прототип.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Титиев подаст на УДО после майских праздников, заявил адвокат
Глава чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев может подавать ходатайство об условно-досрочном освобождении уже 9 мая текущего года, скорее всего, он это сделает после майских праздников, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Петр Заикин.
Обновлено в 04:15
Спорт
Тина Канделаки заключила контракт с RT
Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки в марте подписала годовой контракт с RT.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Торнадо снес батут с детьми в Китае
Уточняется, что торнадо снес батут на одной из игровых площадок, в результате чего сильно пострадали 18 детей.
Обновлено вчера в 11:40