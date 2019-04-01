Синоптики рассказали о крайне неустойчивой погоде в России в апрелеИзвестия 07:18

Апрель практически на всей территории страны ожидается теплым, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. А на севере азиатской территории очень теплым.

с чего всё началось

На территории большей части РФ апрель ожидается теплым. Об этом «Российской газете» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, теплая погода ожидается на Ямале, Таймыре, севере Урала, северной части Республики Саха и севере Красноярского края.

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