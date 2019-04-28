Общество
Синоптики предупредили о заморозках в Москве и ПодмосковьеРоссийская газета 04:47
В среду, 1 мая, ночные показатели составят плюс 1-3 в Москве. Синоптик добавил, что днем в понедельник ожидается до 12 градусов тепла в Москве, во вторник до 12-14 градусов.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 06:02, Ашберн
Наука
Преподаватель из Оксфорда заявил о живущих среди людей пришельцах
Учитель корейского языка в Оксфордском университете Янг-хэ Чи заявил, что инопланетяне живут среди людей длительное время, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 14:22
Технологии
Huawei и Vodafone запустили в Катаре сервис 5G для домашних пользователей
Катарское отделение сотового оператора Vodafone сделало доступным в этой стране новое решение для домашних сетей Vodafone GigaHome, в котором используется технология 5G.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Умер еще один отравившийся наркотиками арестант «Матросской тишины»
Скончался еще один заключенный московского СИЗО «Матросская тишина», госпитализированный после отравления психотропными веществами.
Обновлено в 05:19
Культура
Первый канал снял с эфира фильм о шестом сезоне конкурса «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 06:28
Происшествия
На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах
Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых по делу о терактах, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на правоохранителей.
Обновлено в 05:05
Наука
В Мировом океане растут скорость ветра и высота волн
Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом. К таким выводам пришли ученые из Австралии и Индонезии.
Обновлено вчера в 14:00
Общество
Составлен портрет будущего наследника британского престола
Обновлено в 04:23
Политика
Зеленский стал поваром в Турции
Обновлено в 05:14
Происшествия
В Москве эвакуировано общежитие из-за сообщения о минировании
Из здания вывели около 60 человек На юго-востоке Москвы около 60 человек эвакуированы из общежития после анонимного сообщения о минировании здания, передает РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб столицы.
Обновлено в 04:38
Политика
Зеленский на двух языках поздравил украинцев с Пасхой
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский поздравил сограждан с Пасхой на украинском и русском языках.
Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес
Лобода отреагировала на победу дочери Алсу в шоу «Голос. Дети»
Ранее Nation News сообщало, что телеведущий Максим Галкин назвал несправедливой победу дочери Алсу в шоу.
Обновлено вчера в 03:38
Происшествия
Премьер Израиля осудил атаку на синагогу в США
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил нападение на синагогу в США и пообещал скоро созвать специальное совещание в связи с участившимися антисемитскими атаками по всему миру, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:49
Недвижимость
Съемные квартиры выросли в цене
Съемные квартиры выросли в цене Собственники жилья начали проще относиться к увеличению запрашиваемых ставок.
Обновлено в 03:16
Происшествия
В Сан-Паулу манекенщик упал на подиуме и умер
Модель Талес Котта умер, упав на подиуме во время дефиле в заключительный день Недели моды в Сан-Паулу, пишет Folha de São Paulo со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 00:40
Происшествия
В больнице скончалась пассажирка перевернувшегося катера
В Петербурге скончалась пассажирка катера, который перевернулся в субботу вечером в Финском заливе.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено в 05:13
Футбол
Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу.
Обновлено вчера в 22:25
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Обновлено в 01:58
Политика
Скончался бывший глава Хакасии Алексей Лебедь
Как отметил, выражая соболезнования, нынешний глава Хакасии Валентин Коновалов, тот период был непростым для республики, но Лебедь - кадровый военный и профессиональный политик - проявил себя как искренний и интеллектуальный человек.
Обновлено вчера в 13:19
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета
Обновлено вчера в 12:09
Шоу-бизнес
Певица МакSим потеряла память после ДТП
Российская певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, частично потеряла память после серьезного ДТП, об этом рассказала менеджер певицы Маргарита Соколова.
Обновлено в 04:48
Политика
В Киеве назвали условия для политического блока по Донбассу
Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко назвала основные условия по выполнению Киевом политического блока по Донбассу.
Обновлено в 05:57
Происшествия
В Петербурге раскрыли банду, угонявшую строительную технику
В Петербурге сотрудники полиции задержали шесть человек, которым вменяют кражу строительной техники и большегрузных автомобилей.
Обновлено в 05:14
Политика
Порошенко назвал нынешнее празднование Пасхи уникальным
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что нынешнее празднование Пасхи в стране является «уникальным», так как «впервые со времён Крещения» у Киева есть «собственная независимая автокефальная церковь».
Обновлено в 03:05
Религия
Благодатный огонь доставили в храм Христа Спасителя
Благодатный огонь из Иерусалима привезли в храм Христа Спасителя. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:54
Шоу-бизнес
Идрис Эльба женился на модели Сабрине Даур
Британский актер Идрис Эльба и модель Сабрина Даур поженились. Свадебная церемония прошла в Марокко.
Обновлено вчера в 11:35
Футбол
«Зенит» сыграет с «Крыльями Советов»
В Петербурге проведут матч очередного тура Российской Премьер-Лиги. На «Газпром Арене» встретятся «Зенит» и «Крылья Советов».
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
Группа россиян застряла в аэропорту Гуанчжоу на пути в Москву
Группа российских граждан, направлявшихся из Таиланда и Индонезии в Москву транзитом через Китай, в воскресенье застряла в международном аэропорту города Гуанчжоу южной провинции Гуандун, сообщил РИА Новости атташе генконсульства Григорий Колышкин.
Обновлено в 05:49
Общество
AFP: французский путешественник пересек Атлантику в бочке
Обновлено в 04:40
Политика
Число умерших во время выборов в Индонезии членов УИК превысило 270
Во время всеобщих выборов, прошедших в Индонезии 17 апреля, и в последующие 10 дней умерли 272 члена участковых избирательных комиссий.
Обновлено в 03:38