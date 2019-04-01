Общество
Синоптики предупредили о заморозках в МосквеРБК 05:01
В начале следующей недели в Москве ожидаются заморозки, сообщил РБК специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, в ночь на понедельник, 29 апреля в столице будет около ноля градусов, а по области температура будет колебаться от минус трех до плюс двух.
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Музыка
Первый канал проверит итоги голосования в шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 08:34
Футбол
Маурицио Сарри: «Хотел бы остаться в „Челси“ на следующий сезон»
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри рассказал, что хочет остаться в лондонском клубе на будущий сезон.
Обновлено в 05:27
Политика
Число погибших во время подсчета голосов в Индонезии превысило 270
Свыше 270 человек умерли в Индонезии во время подсчета голосов состоявшихся 17 апреля всеобщих выборов.
Обновлено в 05:07
Общество
Апелляционный суд Кувейта вынесет решение по делу россиянки пятого мая
Апелляционный суд Кувейта на заседании в воскресенье отложил вынесение приговора россиянке Марии Лазаревой до 5 мая, сообщил РИА Новости по телефону советник главы Торгово-промышленной палаты (ТПП) Москвы Владимир Сидоров, который присутствовал на слушаниях в суде.
Обновлено в 05:36
Энергетика
Путин: Китай попросил увеличить поставки по газопроводу «Сила Сибири»
Обновлено вчера в 06:02
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Обновлено в 01:58
Происшествия
Катер затонул в Финском заливе в Петербурге
Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 16:45
Автоспорт
Райкконен будет стартовать с пит-лейна
Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен примет старт гонки Гран-при Азербайджана с пит-лейна, сообщает GPToday.
Обновлено в 06:28
Наука
Найдена смертельная опасность стресса на работе и недосыпа
Немецкие ученые объявили, что недосып и стресс на работе в среднем в три раза повышают риск смерти от сердечно-сосудистых причин у работников с гипертонией.
Обновлено в 06:38
Экономика
В петербургских ТЦ открывается мало новых магазинов
Обновлено в 02:38
Экономика
У крымского «Инкермана» появился новый владелец
Владельцем Инкерманского завода марочных вин стал винодел Валерий Захарьин, сообщила РБК Лариса Шимчук, и.о. директора крымского винодельческого предприятия, и подтвердил новый собственник.
Обновлено 26 апреля в 13:52
Происшествия
Умер еще один отравившийся наркотиками заключенный «Матросской тишины»
Еще один арестант, отравившийся наркотиками в московском СИЗО «Матросская тишина», умер утром 28 апреля.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес
Певица МакSим потеряла память после ДТП
Российская певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, частично потеряла память после серьезного ДТП, об этом рассказала менеджер певицы Маргарита Соколова.
Обновлено в 04:48
Происшествия
В Калифорнии преступник устроил стрельбу в синагоге
Один человек погиб, трое получили ранения во время вооруженного нападения на синагогу в Сан-Диего в Калифорнии, передает "ТВ Центр".
Обновлено в 04:58
Религия
Российские военнослужащие в Таджикистане празднуют Пасху
Обновлено в 06:48
Авто
Эксперты рассказали о судьбе автомобилей СССР в Кубе, Китае и Корее
Эксперты рассказали о судьбе автомобилей СССР в разных социалистических странах.
Обновлено вчера в 22:30
Футбол
«Уфа» разгромила «Урал» в матче РПЛ
"Уфа" с разгромным счетом обыграла "Урал" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:28
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов
Курс российской валюты на старте торгов в пятницу, 26 апреля, умеренно снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено 26 апреля в 03:27
Политика
Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме
Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) не смогли попасть на богослужение в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время Пасхи и схождения Благодатного огня.
Обновлено вчера в 11:24
Происшествия
Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме
Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
Во Владивостоке на международном турнире по самбо произошла драка
Обновлено вчера в 14:40
Армия и оружие
Израиль передал Сирии двух освобождённых заключённых
Отмечается, что сирийских заключённых освободили после того, как при содействии российской стороны из САР в Израиль были возвращены останки танкиста Захарии Баумеля.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес
Ирину Цывину похоронили под другим именем
В последнем браке с Александром Благонравовым Ирина сменила фамилию. Так актрису и похоронили не Цывиной, а Благонравовой.
Обновлено в 07:06
Политика
В Германии предложили новую стратегию по Донбассу
Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Происшествия
На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах
Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых по делу о терактах, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на правоохранителей.
Обновлено в 05:05
Политика
The National Interest предложил план примирения США с Россией
США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.
Обновлено в 06:55
Авто
Объявлена точная дата презентации серийного Renault Arkana
Производственная версия нового кросс-купе будет официально представлена 22 мая нынешнего года. Эту дату анонсировала пресс-служба Renault.
Обновлено в 06:33
Хоккей
«Коламбус» сравнял счет в серии с «Бостоном» с тремя очками Панарина
В составе победителей голами отметились российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин, оформивший в матче дубль (22-я минута в большинстве, 29-я) и также записавший в актив результативную передачу и Мэтт Дюшейн.
Обновлено в 02:08