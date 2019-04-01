Общество
Синоптики предупредили о заморозках в МосквеРБК 05:01
В начале следующей недели в Москве ожидаются заморозки, сообщил РБК специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, в ночь на понедельник, 29 апреля в столице будет около ноля градусов, а по области температура будет колебаться от минус трех до плюс двух.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 09:05, Ашберн
Наука
Учёные назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти
Жирная рыба, в особенности лосось и салака, повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Валерия прокомментировала ситуацию с шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 12:53
Политика
Украина оштрафовала продавцов российских книг на $12,5 тысяч
Госкомитет по телевидению и радиовещанию Украины наложил штрафы на общую сумму в 333,8 тыс. гривен ($12,5 тыс.) за продажу незаконно везенных из России книг.
Обновлено в 08:22
Религия
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь.
Обновлено вчера в 07:49
Футбол
«Зенит» в матче с «Крыльями Советов» выйдет на поле в лазурной форме
Петербургский футбольный клуб «Зенит» определился с цветом формы на сегодняшний матч с «Крыльями Советов», который состоится сегодня в 16:30 на «Газпром-Арене» на Крестовском острове в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 05:10
Футбол
Азар согласовал контракт с дортмундской «Боруссией»
Торган Азар согласовал контракт с дортмундской «Боруссией». Об этом сам хавбек менхенгладбахской «Боруссии» сообщил в интервью VTM Nieuws.
Обновлено в 08:35
Игры
Энтузиасты убрали лок на 30 FPS в синематиках Mortal Kombat 11 на РС
Для Mortal Kombat 11 вышла модификация, с помощью которой можно отключить различные ограничения игры на РС — в том числе блокировку кадровой частоты на 30 FPS во время кинематографических вставок, а также в меню и «Крипте».
Обновлено в 08:00
Происшествия
На Среднем Урале из-за снегопада ограничена перевозка групп детей
Автоинспекцией введены ограничения на организованные перевозки групп детей.
Обновлено в 07:40
Происшествия
На затонувшем под Петербургом катере не хватало спасательных жилетов
На затонувшем в Финском заливе вблизи от Санкт-Петербурга катере спасательных жилетов было меньше, чем пассажиров.
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено в 05:13
Армия и оружие
Израиль передал Дамаску двух освобожденных сирийцев
Представители Израиля передали в Сирию двух освобожденных из заключения сирийцев, они амнистированы после возвращения при содействии России с сирийской территории останков израильского танкиста Захарии Баумеля, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 05:09
Происшествия
На складе «Магнита» под Воронежем ликвидировали открытое горение
Открытое горение на складе в Воронежской области, принадлежащем крупнейшей в РФ розничной сети "Магнит", ликвидировано, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель управления МЧС по региону.
Обновлено в 01:21
Политика
Зеленский на двух языках поздравил украинцев с Пасхой
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский поздравил сограждан с Пасхой на украинском и русском языках.
Обновлено в 05:27
Армия и оружие
The Telegraph: боевики ИГ готовят атаки на курортах Азии и Африки
Боевики «Исламского государства» (ИГ; террористическая организация) планируют атаки в курортных зонах стран Азии и Африки, взяв за пример организацию терактов на Шри-Ланке, сообщила газета The Telegraph со ссылкой на источники в спецслужбах.
Обновлено вчера в 23:19
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с РФ
Победитель выборов президента Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обсудить новые условия существования Украины и России.
Обновлено вчера в 19:20
Политика
Байден назван вероятным кандидатом в президенты США от демократов
Бывший вице-президент США Джо Байден, занимавший пост при Бараке Обаме, с наибольшей долей вероятности станет кандидатом на президентских выборах 2020 года от Демократической партии.
Обновлено в 07:53
Происшествия
В Сан-Паулу манекенщик упал на подиуме и умер
Модель Талес Котта умер, упав на подиуме во время дефиле в заключительный день Недели моды в Сан-Паулу, пишет Folha de São Paulo со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 00:40
Путешествия
В китайском аэропорту на пути в Москву застряла группа россиян
В международном аэропорту города Гуанчжоу в китайской провинции Гуандун застряла группа российских граждан, которые транзитом направлялись в Москву из Индонезии и Таиланда.
Обновлено в 07:58
Политика
Сотрудники турецкого отеля рассказали об отдыхе Зеленского
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес
Татьяну Брухунову поздравляют с беременностью
Романтическая связь Петросяна и Брухуновой отчасти подтвердилась, а вот беременность Татьяны – нет.
Обновлено в 03:17
Спорт
Дина Аверина победила на этапе Кубка мира в Баку
В Баку проходит заключительный этап Кубка мира по художественной гимнастике. Россиянка Дина Аверина одержала победу в упражнениях с обручем.
Обновлено в 05:24
Происшествия
В Казани сбили женщину, перебегавшую через магистраль с коляской
В Сети появилось видео, на котором женщину с коляской, перебегавшую дорогу в неположенном месте, сбивает автомобиль.
Обновлено в 08:43
Политика
На Украине ожидают повторения катастрофы на Чернобыльской АЭС
Ранее, академическое профильное издание Energy Research & Social Science опубликовало собственное исследование, согласно которому вероятность крупной техногенной катастрофы, подобной Чернобыльской, достигнет 80% в самые ближайшие годы.
Обновлено в 00:34
Происшествия
Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) чувствует себя лучше, ее состояние оценивается как средней тяжести.
Обновлено вчера в 15:54
Наука
Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом
Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.
Обновлено 26 апреля в 07:31
Футбол
«Уфа» разгромила «Урал» в чемпионате России по футболу
В матче 26-го тура Российской премьер-лиги футболисты "Уфы" нанесли поражение "Уралу". Игра прошла в Уфе и завершилась со счетом 4:1.
Обновлено в 07:08
Политика
Гаспарян оценил слова Зеленского о паспортах РФ для всех украинцев
Журналист, радиоведущий, политолог и публицист Армен Гаспарян отреагировал на заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского по поводу предложения России в упрощенном порядке предоставлять гражданство РФ всем украинцам.
Обновлено в 07:38