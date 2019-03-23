Общество

Синоптики предупредили о «рецидиве зимы» в Москве на следующей неделеРБК 22:06

В Москве в середине следующей недели произойдет «рецидив зимы» — за сутки в столице выпадет около трети мартовской нормы осадков в виде мокрого снега. Об этом говорится в сообщении центра погоды «Фобос».
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В Москве во вторник и среду на предстоящей неделе может выпасть около трети мартовской нормы осадков в виде мокрого снега, сообщает
 центр погоды «Фобос».
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