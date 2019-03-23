Синоптики предупредили о «рецидиве зимы» в Москве на следующей неделеРБК 22:06

с чего всё началось

В Москве в середине следующей недели произойдет «рецидив зимы» — за сутки в столице выпадет около трети мартовской нормы осадков в виде мокрого снега. Об этом говорится в сообщении центра погоды «Фобос».

Синоптики предупредили о «рецидиве зимы» в Москве на следующей неделе

Политика Пушков прокомментировал доклад Мюллера о «российском вмешательстве» Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал доклад американского спецпрокурора Роберта Мюллера о "российском вмешательстве", который планируют опубликовать в выходные, заявил, что "гора вновь родила дохлого мышонка".

Политика Медведчук оценил шансы на победу Зеленского на президентских выборах Председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук считает, что самые серьезные шансы на победу на предстоящих президентских выборах на Украине имеет шоумен Владимир Зеленский.

Армия и оружие Появилось видео сопровождения бомбардировщика США российскими Су-27 Как стало известноранее, российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне были дважды за сутки подняты в воздух для сопровождения американских бомбардировщиков.

Шоу-бизнес Муж актрисы Федосеевой-Шукшиной рассказал о ее госпитализации Актриса Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована в плановом порядке. Об этом 23 марта ее муж Бари Алибасов рассказал ТАСС.

Общество Александр Беглов завел папку для записи обращений и жалоб петербуржцев Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал, что завел зеленую папку, в которой будут фиксироваться обращения жителей во время объездов районов, а также те, которые приходят на страничку градоначальника «ВКонтакте».

Футбол Зидан уговорил Азара перейти в «Реал» Metro сообщает, что после разговора Зинедина Зидана с Эденом Азаром бельгийский форвард "Челси" согласился перейти в "Реал".

Интернет В Skype теперь можно отключать аудиозвонок во время видеочата Разработчики видеомессенджера Skype установили в программу новый параметр, который дает возможность отключить аудиозвонки во время видеочата.

Армия и оружие В Сирии проходит испытание новейшая российская ракета «изделие 305» Новейшая российская управляемая авиационная ракета «изделие 305» проходит испытания в Сирии в боевых условиях, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Политика Климкин заметил ухудшение образования на Украине после выхода из СССР Глава украинского МИД Павел Климкин считает, что образование в стране ухудшилось после выхода из СССР. Об этом сообщает "Украинская правда".

Политика Sunday Times узнала о скорой отставке Мэй Более десяти министров в британском кабмине настаивают на отставке премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на фоне проблем вокруг выхода страны из состава Евросоюза.

Происшествия В Испании задержали престарелых грабителей банков В Испании задержали двух пожилых мужчин, которые совершили два нападения на банки в Барселоне и уже планировали новое ограбление в Мадриде.

Политика Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте» Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте".

Армия и оружие National Interest сравнил Су-57 и F-35 Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.

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Армия и оружие WSJ: власти США одобрили обновление ПО Boeing 737 MAX По данным издания, обновление позволяет более плавно реагировать на резкое заваливание на крыло самолетов серии Boeing 737 MAX.

Экономика Японии указали на риск краха из-за гуляний по случаю отречения императора Японские банки и брокеры готовятся к колебаниям валютных курсов, резкому увеличению спроса на наличные деньги и так называемым компьютерным «проблемам тысячелетия» в период, когда вся страна в течение 10 дней будет отмечать отречение от престола императора Акихито.

Происшествия Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае Одноэтажный жилой дом сгорел в населенном пункте Таскино в Красноярском крае, под завалами на месте пожара обнаружены четверо погибших, включая двоих детей.

Спорт Бё выиграл пасьют на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене Норвежец Йоханнес Бё стал лучшим в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия).

Армия и оружие Расчеты «Искандер-М» перебросили из Ивановской области в Подмосковье Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» ракетной бригады танковой армии ЗВО совершили комбинированный марш из места постоянной дислокации в Ивановской области в Подмосковье.