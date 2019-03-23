Общество

Синоптики предупредили о «рецидиве зимы» в Москве на следующей неделеРБК вчера в 22:06

В Москве в середине следующей недели произойдет «рецидив зимы» — за сутки в столице выпадет около трети мартовской нормы осадков в виде мокрого снега. Об этом говорится в сообщении центра погоды «Фобос».
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В Москве во вторник и среду на предстоящей неделе может выпасть около трети мартовской нормы осадков в виде мокрого снега, сообщает
 центр погоды «Фобос».
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Треть месячной нормы осадков может выпасть в Москве во вторник и среду

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Мощный снегопад ожидается в Москве в середине следующей недели

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Издание со ссылкой на осведомленных высокопоставленных лиц отмечает, что переговоры, в ходе которых обсуждался совместный отвод войск США и Ирана, потерпели крах, когда Болтон решил, что американские войска останутся в Сирии до тех пор, пока из нее не уйдут все иранские вооруженные силы.
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Медведев подписал распоряжение о кругосветной экспедиции к Антарктиде

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Обновлено вчера в 03:35
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Надпись "Черноморский флот" свидетельствует о приписке этого самолета к базе ВМФ России в Краснодарском крае.
Обновлено вчера в 05:40
Происшествия

В Испании задержали престарелых грабителей банков

В Испании задержали двух пожилых мужчин, которые совершили два нападения на банки в Барселоне и уже планировали новое ограбление в Мадриде.
Обновлено вчера в 19:40
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Более 8 тыс. человек приняли участие в акциях протеста во Франции

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Обновлено вчера в 05:20
Армия и оружие

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Новейшая российская управляемая авиационная ракета «изделие 305» проходит испытания в Сирии в боевых условиях, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 12:02
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Завод «Аэрокомпозит» в Ульяновске изготовил из российских композитных материалов первые детали для крыла нового среднемагистрального самолета МС-21.
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Армия и оружие

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В честь 75-летия с момента появления одной из крупнейших военных авиабаз на территории США «Форт Худ» («Fort Hood»), располагающейся в Техасе, американских военных неожиданно решили поздравить российским ударным вертолётом Ка-52, который украсил практически все плакаты, растяжки и флаеры.
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Происшествия

Президентский дворец загорелся в столице Судана

Сильный пожар вспыхнул в президентском дворце в суданской столице Хартуме, сообщает ТАСС.
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В Алеппо восстанавливают производство холодильного оборудования

Предприятие по производству холодильного оборудования Джамаата ар-Роузи находится в районе Шейх-Наджар города Алеппо.
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Президент Казахстана переименовал Астану в Нур-Султан

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Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко заявил, что его визит в Москву и встреча с премьер-министром России Дмитрием Медведевым не нарушили украинских законов.
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Действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил, что представители Великобритании обратились к украинскому правительству для изучения условий Соглашения об ассоциации с ЕС, «чтобы взять его как базу» для соглашения с союзом после Brexit.
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Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
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