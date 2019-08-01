Общество
Синоптики предупредили о похолодании в Челябинской областиДоступ1 06:54
По данным местных синоптиков, ночью в Челябинской области будет 8-13 градусов тепла, при прояснении – до плюс 3. Днем температура воздуха составит 16-21 градус.
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