Общество

Синоптики предупредили о похолодании в Челябинской областиДоступ1 06:54

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По данным местных синоптиков, ночью в Челябинской области будет 8-13 градусов тепла, при прояснении – до плюс 3. Днем температура воздуха составит 16-21 градус.
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Синоптики предупредили о похолодании в Челябинской области

Доступ106:54

Синоптики предупреждают о скором похолодании в Москве

Аргументы неделивчера в 14:27
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