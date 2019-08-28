Общество
Российская газетаСиноптики предупредили о похолодании до минус трех градусов
В Архангельской и Вологодской областях, Ненецком округе, Республике Коми и на севере Поволжья в ночь на четверг ожидаются заморозки до -3 градусов. До -2 градусов может похолодать и в Московской области.
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с чего всё началось
В Архангельской и Вологодской областях, Ненецком округе, Республике Коми и на севере Поволжья в ночь на четверг ожидаются заморозки до -3 градусов. До -2 градусов может похолодать и в Московской области. Ночные заморозки прогнозируются на востоке, северо-востоке и на северо-западе Подмосковья.Российская газетавчера в 22:00
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