Общество

Российская газетаРоссийская газетаСиноптики предупредили о похолодании до минус трех градусов

В Архангельской и Вологодской областях, Ненецком округе, Республике Коми и на севере Поволжья в ночь на четверг ожидаются заморозки до -3 градусов. До -2 градусов может похолодать и в Московской области.
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с чего всё началось

Синоптики предупредили о похолодании до минус трех градусов

В Архангельской и Вологодской областях, Ненецком округе, Республике Коми и на севере Поволжья в ночь на четверг ожидаются заморозки до -3 градусов. До -2 градусов может похолодать и в Московской области. Ночные заморозки прогнозируются на востоке, северо-востоке и на северо-западе Подмосковья.
Российская газетавчера в 22:00

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Россиян предупредили о заморозках

Lenta.ru03:57

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Синоптики обещают похолодание до -2

Московский Комсомолец00:05

Синоптики предупредили о похолодании до минусовой температуры

РИА Новости02:00

Синоптики предупредили о похолодании до минус трех градусов

Российская газетавчера в 22:00
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В сети обнародованы кадры с места обрушения стены здания насосной станции в Ленинском районе Новосибирска.
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Украинский бизнесмен Игорь Коломойский предложил снять с России санкции, введенные «за агрессию в Донбассе».
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Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».
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Эксперты Федеральной кадастровой палаты подготовили инструкцию по согласованию границ участков с соседями во избежание земельных споров.
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Два человека погибли при пожаре на заводе в Нижнем Новгороде

Два человека погибли при пожаре на заводе "Красное Сормово". Об этом со ссылкой на источник сообщает "Интерфакс".
Российская газета 02:54
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Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли

22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.
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SpaceX успешно испытала аппарат Starhopper

Новая стартовая площадка компании SpaceX в районе Бока-Чика в штате Техас стала местом испытания космического аппарата Starhopper.
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Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты

Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты из-за повышенной нагрузки в июле и августе.
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Вайкуле напросилась в преемницы Пугачевой

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Парламент Венесуэлы объявил недействительным военный договор с Россией

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Назван объем секретных расходов России

Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
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