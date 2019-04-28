Общество
Синоптики предупредили о ночных заморозках в Московском регионеRT на русском 03:31
Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что ночная температура в начале предстоящей недели опустится ниже 0 °С в Московском регионе.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 04:29, Ашберн
Происшествия
В Коломне после пасхальной службы загорелся храм
Обновлено в 02:49
Культура
Документальный фильм про шоу «Голос. Дети» снял с эфира Первый канал
Обычно, после окончания шоу, на следующий день Первый канал всегда показывал подобные произведения документального искусства.
Обновлено вчера в 04:48
Происшествия
Под Воронежем обрушилась кровля горящего склада «Магнита»
В селе Нечаевка Воронежской области в результате пожара обрушилась кровля трехэтажного склада АО "Магнит", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 02:17
Происшествия
В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер
Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено вчера в 18:19
Религия
Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя
Президент России Владимир Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:21
Происшествия
Житель Калифорнии устроил стрельбу в синагоге
Мужчина 27 апреля пришел в синагогу и открыл огонь по прихожанам, ранив четырех человек. Одна из пострадавших скончалась в больнице.
Обновлено вчера в 19:18
Шоу-бизнес
Ирина Понаровская назвала позором присуждение звания народного артиста
Зимой текущего года певица Ирина Понаровская была удостоена звания Заслуженной артистки.
Обновлено вчера в 21:58
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Обновлено в 01:58
Хоккей
Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг
Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 12:53
Наука
Выяснена причина возникновения гигантской полыньи в Антарктиде
Из-за труднодоступного места ученые Нью-Йоркского университета в Абу-Даби использовали сочетание спутниковых наблюдений и данных реанализа, чтобы обнаружить, что циклоны (столь же интенсивные, как категория 11 по шкале Бофорта) и сильные ветры, дующие вдоль ледяного покрова, вызывают смещение льда в противоположных направлениях, что приводит к возникновению полыньи.
Обновлено 25 апреля в 09:18
Футбол
Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
Модель-мужчина умер на подиуме в Сан-Паулу
Модель Талес Котта умер на подиуме во время дефиле в финальный день недели моды в бразильском Сан-Паулу.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Во Владивостоке на международном турнире по самбо произошла драка
Обновлено вчера в 14:40
Культура
Яна Рудковская призвала людей прекратить травлю дочери Алсу
Информационный портал «Супер.ру» сообщает, что Рудковская назвала произошедшее вокруг победы дочери Алсу отвратительным.
Обновлено вчера в 13:29
Политика
Назарбаев назвал Китай близким другом Казахстана
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился в Пекине с президентом КНР Си Цзиньпином, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:45
Политика
Спикер штаба Зеленского поддержал показ советских фильмов на Украине
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что хотел бы видеть советские фильмы на украинском телевидении.
Обновлено в 03:53
Кино
Финал «Мстителей» установил рекорд по сборам в день премьеры
Предыдущий рекорд был также установлен одним из фильмов франшизы — в 2018 году «Мстители: Война бесконечности» собрали $641 млн в премьерный день показа.
Обновлено в 01:59
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми
Отмечается, что Пугачева вручила каждому приглашенному «Золотую звезду Аллы». Премия «Звезда Аллы» была учреждена Пугачевой в 2005 году.
Обновлено в 01:49
Общество
Французский путешественник пересек Атлантику в бочке
Французский путешественник Жан-Жак Савен завершил вечером в субботу, 27 апреля, пересечение Атлантического океана в бочке.
Обновлено в 02:57
Политика
Эксперты назвали причину возможного возникновения «второго Чернобыля»
Украинские власти не занимаются восстановлением энергетической инфраструктуры, в связи с чем в ближайшие годы возможно повторение крупной атомной аварии на Украине, пишет RT со ссылкой на экспертов.
Обновлено вчера в 18:48
Политика
Росгвардия предлагает засекретить свои госзакупки
Росгвардия предлагает засекретить свои закупки.
Обновлено 26 апреля в 21:33
Хоккей
Вячеслав Быков: «Если Михеев превосходит Ковальчука, то берите Михеева, а не Ковальчука»
Заслуженный тренер России Вячеслав Быков поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по хоккею в Словакии.
Обновлено в 03:54
Религия
Беглов поздравил православных петербуржцев с Пасхой
Обновлено в 02:20
Культура
Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 11:31
Происшествия
Полиция ликвидировала группировку, ворующую большегрузы
Организованная группа из шестерых обвиняемых совершила серию краж специальной строительной техники и большегрузных автомобилей.
Обновлено в 03:28
Культура
Иеромонах Фотий «обескуражен» победой дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 06:11
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы
Появилась в студии и 12-летняя дочь певицы Вера Алдонина. 27 апреля вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей».
Обновлено вчера в 14:42
Общество
В России усовершенствуют график работы детских садов и школ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минпросвещения, Минкульту и Минздраву представить предложения по усовершенствованию графиков работы детских садов и школ.
Обновлено вчера в 06:22
Авто
Сколько денег в месяц тратят на бензин российские автовладельцы
На фоне относительной стабилизации цен на топливо, установившейся в России к концу весны, самое время вспомнить, сколько денег россияне ежемесячно тратят на бензин.
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия
Из-за наводнения в Индонезии погибли десять человек, сообщили СМИ
Десять человек погибли, еще восемь пропали без вести в результате наводнения в индонезийской провинции Бенкулу, сообщает издание Antara.
Обновлено в 04:13