Общество
Синоптики предупредили о крайне неустойчивой погоде в России в апрелеАргументы недели 04:46
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в апреле погода в России будет крайне неустойчивой. Специалист подчеркнул, что по климату этот месяц будет очень динамичным.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Апрель практически на всей территории страны ожидается теплым, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. А на севере азиатской территории очень теплым.Российская газетавчера в 22:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Синоптики предупредили, что в апреле россиян ждет крайне неустойчивая погода
Народные новостивчера в 23:42
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:29, Ашберн
Интернет
Аудиосообщения пользователей «ВКонтакте» оказались в открытом доступе
Голосовые сообщения некоторых пользователей социальной сети «ВКонтакте» обнаружили в открытом доступе.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие
Два фрегата НАТО зашли в порт Одессы
Обновлено в 07:30
Политика
В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Происшествия
СК возбудил дело после крушения самолета c акционером S7
«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении.
Обновлено в 12:26
Политика
Охлобыстин простил назвавшего его идиотом Зеленского
Актер Иван Охлобыстин, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, заявил, что продолжит поддерживать политика.
Обновлено вчера в 20:29
Наука
Ученые: Хроническую боль и ожирение можно лечить воздействием на один и тот же белок
Американские ученые провели исследования, позволившие сделать выводы, что депрессию, ожирение, хроническую боль можно лечить, воздействуя на один и тот же ключевой белок.
Обновлено в 07:28
Финансы
Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Наука
Первое свидание боливийских водных лягушек Ромео и Джульетты засняли на видео
В музее естественной истории города Кочабамба последние 10 лет живет самец по кличке Ромео.
Обновлено в 10:18
Энергетика
«Газпром» за год увеличил чистую прибыль в девять раз
Валовая прибыль компании выросла с 1,7 трлн руб. в 2017 году до 2,5 трлн руб. в 2018 году.
Обновлено в 11:59
Космос
Российские школьники создали новую технологию передачи данных со спутников
Российские студенты и школьники-финалисты программы "Дежурный по планете" разработали новую технологию передачи данных со спутников, интерес к их наработке проявили компания "Спутникс" и космический центр Сколковского института науки и технологий ("Сколтех"), сообщили РИА Новости в пресс-службе одного из организаторов программы Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).
Обновлено в 02:55
Спорт
Тренерский совет СБР признал неудовлетворительными результаты юниоров
Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) признал неудовлетворительными результаты юниорской России по итогам сезона-2018/19.
Обновлено в 04:55
Происшествия
Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске
Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Мордовии.
Обновлено в 10:32
Политика
Тимошенко уменьшает отрыв от Порошенко после обработки 80% голосов
По итогам обработки 80,20% голосов после первого тура выборов президента Украины кандидат Юлия Тимошенко уменьшает отрыв от действующего главы страны Петра Порошенко, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ЦИК страны.
Обновлено в 07:54
Хоккей
СКА — ЦСКА 0:0 (1-й период)
Петербургский СКА и московский ЦСКА определились с составами на третий матч финальной серии Запада.
Обновлено в 11:55
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу
Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес
Кристина Асмус назвала 10 интересных фактов о Гарике Харламове
Российская актриса Кристина Асмус назвала 10 интересных фактов из жизни своего супруга Гарика Харламова.
Обновлено в 04:51
Энергетика
«Газпром» рассказал о ходе строительства «Северного потока – 2»
Около 37% от общей протяженности газопровода «Северный поток – 2» уложено по дну Балтийского моря, сообщили в «Газпроме».
Обновлено в 11:00
Экономика
На соки с сахаром могут поднять НДС
Соки с высоким содержанием сахара могут лишить права на льготную ставку НДС в 10 процентов.
Обновлено в 01:30
Политика
МИД России прокомментировал выборы на Украине
Под названием "Экстренное заявление МИД России о ситуации на Украине" ведомство разместило видеоролик на своей странице в Facebook.
Обновлено в 11:20
Автоспорт
Квят проведет тестирование шин «Пирелли» в Бахрейне
Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят отработает 2 и 3 апреля на тестах в Бахрейне.
Обновлено в 12:04
Происшествия
Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации Рязани
Женщина скончалась из-за оторвавшегося тромба, ее родные винят в смерти чиновников.
Обновлено в 08:00
Политика
ЦИК Белоруссии назвала безукоризненной организацию выборов на Украине
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина, принимавшая участие в наблюдении за выборами президента Украины 31 марта, назвала их организацию безукоризненной.
Обновлено в 11:27
Политика
Международные наблюдатели оценили прошедшие на Украине выборы
Выборы на Украине были организованы на высоком уровне, не было никаких ограничений для избирателей, заявил представитель группы наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Март ван де Вен.
Обновлено в 09:54
Политика
МИД сообщил о прекращении договора о дружбе между Россией и Украиной
"Первого апреля 2019 года прекращено действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной, подписанного в Киеве 31 мая 1997 года", - говорится в официальном сообщении МИД РФ.
Обновлено в 10:52
Спорт
Тутберидзе рассказала о причинах сложного сезона Загитовой
Российский тренер Этери Тутберидзе заявила, что изменения в физиологии усложнили сезон для олимпийской чемпионки Алины Загитовой, передает ТАСС.
Обновлено в 10:15
Армия и оружие
Американский ядерный бомбардировщик заметили у российских границ
Американский бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границам Калининградской области, сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.
Обновлено в 11:00
Космос
Зонд ЕКА подтвердил открытие следов «дыхания жизни» на Марсе
Европейские планетологи представили первое независимое подтверждение того, что марсоход Curiosity действительно обнаружил достаточно большие количества метана на Марсе, используя данные с зонда "Марс-Экспресс".
Обновлено в 11:03
Политика
Пушков высмеял заявление Порошенко по Крыму
Сенатор Алексей Пушков высмеял заявление кандидата Петра Порошенко по Крыму.
Обновлено в 10:01
Финансы
Минфин предложил использовать ФНБ по норвежской модели
Правительство думает над тем, чтобы направить деньги на льготное финансирование покупателей российского несырьевого экспорта, сообщил Колычев.
Обновлено в 10:47