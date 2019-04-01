Общество
Синоптики предупредили о крайне неустойчивой погоде в России в апрелеАргументы недели 04:46
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в апреле погода в России будет крайне неустойчивой. Специалист подчеркнул, что по климату этот месяц будет очень динамичным.
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Апрель практически на всей территории страны ожидается теплым, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. А на севере азиатской территории очень теплым.Российская газетавчера в 22:00
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Синоптики предупредили, что в апреле россиян ждет крайне неустойчивая погода
Народные новостивчера в 23:42
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Политика
Зеленский удерживает лидерство после подсчета трети протоколов
Обновлено вчера в 23:35
Общество
В Гданьске священники сожгли книги о Гарри Поттере
Священники сожгли перед костелом в польском Гданьске книги о волшебниках, вампирах и оборотнях, сообщает фонд "СМС с неба" (SMS z Nieba).
Обновлено в 10:51
Финансы
Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Происшествия
При столкновении троллейбуса с трамваем в Чехии пострадали 40 человек
Около 40 человек пострадали в результате ДТП с участием трамвая и троллейбуса в города Брно на юго-востоке Чехии, передаёт 1 апреля Nova.cz.
Обновлено в 10:41
Экономика
Названа самая прибыльная компания мира 2018 года
Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Совладелец S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе
Обновлено вчера в 22:24
Экономика
Goldman Sachs оценил потери Великобритании из-за Brexit
Экономика Великобритании в настоящее время уже потеряла из-за выхода страны из Евросоюза (Brexit) около 87 млрд (почти $114 млрд).
Обновлено в 09:48
Армия и оружие
Умер основатель завода по производству уникальных тягачей для Минобороны Владимир Савельев
В начале марта 1978 года возглавил строительство нового завода в Ишимбае, под его руководством в 1981 году ИЗТМ выпустил первую машину, в середине 1980-х годов серийное производство вездеходов было доведено до 250 машин в год.
Обновлено в 09:47
Происшествия
В Подмосковье вынесли приговор девушке, организовавшей убийство семьи
Суд приговорил к 16 годам лишения свободы девушку, которая организовала убийства матери, двух малолетних братьев и сестры, тела которых были обнаружены после тушения пожара в 2014 году, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 07:39
Энергетика
Moody’s назвало угрозу для строительства «Северного потока — 2»
Требование Дании провести дополнительную экспертизу по участку «Северного потока — 2» может привести к задержке реализации проекта газопровода.
Обновлено в 10:07
Экономика
На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС
На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС Альтернативой дополнительному налогу на напитки с высоким содержанием сахара может стать исключение части подобных продуктов из перечня товаров, на которые действует льготная ставка НДС в размере 10%.
Обновлено вчера в 18:59
Спорт
Тутберидзе считает нормальной ситуацию с допинг-тестом Загитовой на ЧМ
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о ситуации с тестированием на допинг своей ученицы Алины Загитовой на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 10:52
Армия и оружие
В параде Победы в Петербурге поучаствуют 100 единиц военной техники
В параде Победы на Дворцовой площади в 2019 году пройдут торжественным маршем 100 единиц военной техники.
Обновлено вчера в 10:04
Экономика
Сбербанк купит сервис по поиску работы и подбору персонала Rabota.ru
Сбербанк купит 100% акций сервиса по поиску работы и подбора персонала Rabota.ru, сделку планируется закрыть в мае этого года.
Обновлено в 07:47
Экономика
Счётная палата выявила новую мошенническую схему при уплате НДС
В ФНС сообщили аудиторам, что служба постарается исправить существующую проблему Счетная палата также выявила, что налоговые органы Москвы часто не штрафуют должностных лиц компаний за предоставление деклараций по НДС с задержкой.
Обновлено в 07:50
Политика
В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Политика
Совет Госдумы продлил до среды работу комиссии по закону о хостелах
"Совет Государственной думы принял решение о продлении работы согласительной комиссии по закону об ограничении размещения хостелов в многоквартирных жилых домах и проведении еще одного заседания в среду", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
Обновлено в 09:41
Общество
Илон Маск выпустил рэп-трек про гориллу Харамбе
Американский бизнесмен, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал рэп-композицию под названием «RIP Harambe» про гориллу Харамбе, которую застрелили в 2016 году в зоопарке США.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
Обновлено в 09:38
Политика
Сергей Горьков назначен главой «Росгеологии»
Заместитель министра экономического развития и бывший глава ВЭБ Сергей Горьков назначен генеральным директором холдинга "Росгеология", говорится в сообщении Минприроды.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Хабаровчанка подожгла почту, чтобы скрыть недостачу
Задержанная рассказала, что сожгла почту, желая скрыть недостачу денег и ценностей, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 08:59
Энергетика
Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье упал на 18%
Как ранее писал News.ru, в период с 1 января по 15 марта этого года экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья снизился на 8,2% в годовом выражении.
Обновлено в 10:34
Экономика
Мобильный интернет в России подешевел до 3-4 копеек за мегабайт
Средняя стоимость 1 мегабайта мобильного трафика в России составляла примерно 0,04 копейки в прошлом году. Это на 33% ниже, чем в 2017 году.
Обновлено в 09:27
Происшествия
Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске
Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Мордовии.
Обновлено в 10:32
Экономика
Зампред «Газпрома» станет заместителем Силуанова
В конце февраля из «Газпрома» ушли сразу два зампреда правления Алексея Миллера — Александр Медведев (курировал экспорт) и Валерий Голубев (отвечал за внутренний рынок).
Обновлено в 08:44
Политика
В МИД России заявили о низких шансах нормализации отношений с Украиной
Заместитель главы Министерства иностранных дел России Григорий Карасин в интервью журналу «Международная жизнь» заявил, что происходящее в Киеве оставляет мало шансов на нормализацию отношений с Москвой.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову
Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
Обновлено в 09:24
Финансы
Минфин предложил использовать ФНБ по «норвежской» модели
Правительство думает над тем, чтобы направить деньги на льготное финансирование покупателей российского несырьевого экспорта, сообщил Колычев.
Обновлено в 10:47