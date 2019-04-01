Общество

Синоптики предупредили о крайне неустойчивой погоде в России в апрелеАргументы недели 04:46

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в апреле погода в России будет крайне неустойчивой. Специалист подчеркнул, что по климату этот месяц будет очень динамичным.
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Синоптики предупредили о крайне неустойчивой погоде в апреле

Апрель практически на всей территории страны ожидается теплым, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. А на севере азиатской территории очень теплым.
Российская газетавчера в 22:00

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Синоптики рассказали о крайне неустойчивой погоде в России в апреле

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Самый динамичный месяц. Синоптик посоветовал не прятать в апреле зимние вещи

Фонтанка.Ру05:22

Синоптики предупредили о крайне неустойчивой погоде в апреле

Российская газетавчера в 22:00

Синоптики заявили о крайне неустойчивой погоде в России в апреле

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Синоптики напомнили о неустойчивой погоде в апреле

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Синоптики предупредили, что в апреле россиян ждет крайне неустойчивая погода

Народные новостивчера в 23:42

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в апреле

Московский Комсомолец05:07
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Политика

Зеленский удерживает лидерство после подсчета трети протоколов

Обновлено вчера в 23:35
Общество

В Гданьске священники сожгли книги о Гарри Поттере

Священники сожгли перед костелом в польском Гданьске книги о волшебниках, вампирах и оборотнях, сообщает фонд "СМС с неба" (SMS z Nieba).
Обновлено в 10:51
Финансы

Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года

На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Происшествия

При столкновении троллейбуса с трамваем в Чехии пострадали 40 человек

Около 40 человек пострадали в результате ДТП с участием трамвая и троллейбуса в города Брно на юго-востоке Чехии, передаёт 1 апреля Nova.cz.
Обновлено в 10:41
Экономика

Названа самая прибыльная компания мира 2018 года

Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций.
Обновлено в 03:32
Происшествия

Совладелец S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе

Обновлено вчера в 22:24
Происшествия

Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации в Рязани

Обновлено в 08:32
Экономика

Goldman Sachs оценил потери Великобритании из-за Brexit

Экономика Великобритании в настоящее время уже потеряла из-за выхода страны из Евросоюза (Brexit) около 87 млрд (почти $114 млрд).
Обновлено в 09:48
Армия и оружие

Умер основатель завода по производству уникальных тягачей для Минобороны Владимир Савельев

В начале марта 1978 года возглавил строительство нового завода в Ишимбае, под его руководством в 1981 году ИЗТМ выпустил первую машину, в середине 1980-х годов серийное производство вездеходов было доведено до 250 машин в год.
Обновлено в 09:47
Происшествия

В Подмосковье вынесли приговор девушке, организовавшей убийство семьи

Суд приговорил к 16 годам лишения свободы девушку, которая организовала убийства матери, двух малолетних братьев и сестры, тела которых были обнаружены после тушения пожара в 2014 году, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 07:39
Энергетика

Moody’s назвало угрозу для строительства «Северного потока — 2»

Требование Дании провести дополнительную экспертизу по участку «Северного потока — 2» может привести к задержке реализации проекта газопровода.
Обновлено в 10:07
Экономика

На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС

На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС Альтернативой дополнительному налогу на напитки с высоким содержанием сахара может стать исключение части подобных продуктов из перечня товаров, на которые действует льготная ставка НДС в размере 10%.
Обновлено вчера в 18:59
Спорт

Тутберидзе считает нормальной ситуацию с допинг-тестом Загитовой на ЧМ

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о ситуации с тестированием на допинг своей ученицы Алины Загитовой на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 10:52
Армия и оружие

В параде Победы в Петербурге поучаствуют 100 единиц военной техники

В параде Победы на Дворцовой площади в 2019 году пройдут торжественным маршем 100 единиц военной техники.
Обновлено вчера в 10:04
Экономика

Сбербанк купит сервис по поиску работы и подбору персонала Rabota.ru

Сбербанк купит 100% акций сервиса по поиску работы и подбора персонала Rabota.ru, сделку планируется закрыть в мае этого года.
Обновлено в 07:47
Экономика

Счётная палата выявила новую мошенническую схему при уплате НДС

В ФНС сообщили аудиторам, что служба постарается исправить существующую проблему Счетная палата также выявила, что налоговые органы Москвы часто не штрафуют должностных лиц компаний за предоставление деклараций по НДС с задержкой.
Обновлено в 07:50
Политика

В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Политика

Совет Госдумы продлил до среды работу комиссии по закону о хостелах

"Совет Государственной думы принял решение о продлении работы согласительной комиссии по закону об ограничении размещения хостелов в многоквартирных жилых домах и проведении еще одного заседания в среду", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
Обновлено в 09:41
Общество

Илон Маск выпустил рэп-трек про гориллу Харамбе

Американский бизнесмен, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал рэп-композицию под названием «RIP Harambe» про гориллу Харамбе, которую застрелили в 2016 году в зоопарке США.
Обновлено в 05:11
Происшествия

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
Обновлено в 09:38
Политика

Сергей Горьков назначен главой «Росгеологии»

Заместитель министра экономического развития и бывший глава ВЭБ Сергей Горьков назначен генеральным директором холдинга "Росгеология", говорится в сообщении Минприроды.
Обновлено в 08:27
Происшествия

Хабаровчанка подожгла почту, чтобы скрыть недостачу

Задержанная рассказала, что сожгла почту, желая скрыть недостачу денег и ценностей, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 08:59
Энергетика

Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье упал на 18%

Как ранее писал News.ru, в период с 1 января по 15 марта этого года экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья снизился на 8,2% в годовом выражении.
Обновлено в 10:34
Экономика

Мобильный интернет в России подешевел до 3-4 копеек за мегабайт

Средняя стоимость 1 мегабайта мобильного трафика в России составляла примерно 0,04 копейки в прошлом году. Это на 33% ниже, чем в 2017 году.
Обновлено в 09:27
Армия и оружие

Министры стран НАТО обсудят расширение присутствия в Чёрном море

Обновлено в 06:12
Происшествия

Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске

Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Мордовии.
Обновлено в 10:32
Экономика

Зампред «Газпрома» станет заместителем Силуанова

В конце февраля из «Газпрома» ушли сразу два зампреда правления Алексея Миллера — Александр Медведев (курировал экспорт) и Валерий Голубев (отвечал за внутренний рынок).
Обновлено в 08:44
Политика

В МИД России заявили о низких шансах нормализации отношений с Украиной

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Григорий Карасин в интервью журналу «Международная жизнь» заявил, что происходящее в Киеве оставляет мало шансов на нормализацию отношений с Москвой.
Обновлено в 09:01
Происшествия

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
Обновлено в 09:24
Финансы

Минфин предложил использовать ФНБ по «норвежской» модели

Правительство думает над тем, чтобы направить деньги на льготное финансирование покупателей российского несырьевого экспорта, сообщил Колычев.
Обновлено в 10:47
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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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