Общество

Синоптики предупредили о крайне неустойчивой погоде в России в апрелеАргументы недели 04:46

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в апреле погода в России будет крайне неустойчивой. Специалист подчеркнул, что по климату этот месяц будет очень динамичным.
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Синоптики предупредили о крайне неустойчивой погоде в апреле

Апрель практически на всей территории страны ожидается теплым, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. А на севере азиатской территории очень теплым.
Российская газетавчера в 22:00

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Синоптики рассказали о крайне неустойчивой погоде в России в апреле

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Самый динамичный месяц. Синоптик посоветовал не прятать в апреле зимние вещи

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Синоптики предупредили, что в апреле россиян ждет крайне неустойчивая погода

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В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в апреле

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Синоптики предупредили о крайне неустойчивой погоде в апреле

Российская газетавчера в 22:00
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:29, Ашберн
Происшествия

В США произошёл сбой в авиасообщении из-за компьютерной ошибки

У ряда американских авиакомпаний возникли технические неполадки, вызванные ошибкой в компьютерной программе.
Обновлено в 08:43
Экономика

С 1 апреля скидки по ОСАГО рассчитают по-новому

Новый порядок расчета коэффициента бонус-малус (КБМ) в ОСАГО вступает в силу с понедельника, 1 апреля.
Обновлено в 08:38
Политика

Зеленский набирает более 30% по итогам обработки четверти протоколов

Обновлено вчера в 21:55
Политика

Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также контакты по военной линии.
Обновлено в 06:20
Политика

Кремль прокомментировал первые итоги выборов президента на Украине

На Украине 31 марта 2019 г. состоялись выборы президента.
Обновлено в 05:45
Происшествия

Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе

Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено вчера в 16:47
Общество

Компания Пригожина подала в суд на Навального и ФБК

Компания Евгения Пригожина «Московский школьник» подала иск против Фонда борьбы с коррупцией и Алексея Навального, сообщил политик в Instagram.
Обновлено в 08:30
Гаджеты

Опубликованы данные о серии видеокарт Intel Xe, флагман — Xe Power 2

Философия Intel Xe подразумевает новации в трёх направлениях: техпроцессе, микроархитектуре и «е». До сих пор концепция «e» никем из производителей не была реализована идеально: двойные графические ускорители всегда имели проблемы и не масштабировались линейно.
Обновлено в 04:29
Происшествия

В Китае воспитатель умышленно отравил детей нитритами

Воспитатель детского сада в китайской провинции Хэнань умышленно отравил детей нитритами, пострадали 23 ребенка, пишет газета "Синьцзин бао" со ссылкой на местные власти.
Обновлено в 09:20
Здоровье

Аллергия на wi-fi. Люди жалуются, наука отрицает

Примерно полтора процента людей испытывают дискомфорт и плохое самочувствие при использовании мобильных телефонов, wi-fi, находясь вблизи вышек сотовой связи.
Обновлено в 01:00
Политика

Зеленский рассказал о требованиях к Путину

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время гипотетической беседы с главой РФ Владимиром Путиным он потребовал бы у российского лидера компенсации за Крым и Донбасс.
Обновлено в 04:42
Политика

Сергей Горьков назначен главой «Росгеологии»

Заместитель министра экономического развития и бывший глава ВЭБ Сергей Горьков назначен генеральным директором холдинга "Росгеология", говорится в сообщении Минприроды.
Обновлено в 08:27
Армия и оружие

На Западе испугались «летающего кошмара» из России

Обновлено вчера в 10:03
Экономика

«Газпром» назначил новых зампредов правления

"Газпром" объявил о назначении новых заместителей председателя правления.
Обновлено в 09:15
Происшествия

В Подмосковье вынесли приговор девушке, организовавшей убийство семьи

Суд приговорил к 16 годам лишения свободы девушку, которая организовала убийства матери, двух малолетних братьев и сестры, тела которых были обнаружены после тушения пожара в 2014 году, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 07:39
Гаджеты

От Google до «Бузлайна»: подборка первоапрельских шуток от брендов

Первое апреля бизнес, как всегда, привлекает к себе внимание с помощью розыгрышей и абсурдных шуток.
Обновлено в 08:25
Игры

В картах Google появилась змейка

В приложении "Google Карты" в честь 1 апреля появилась встроенная игра "Змейка".
Обновлено в 06:06
Экономика

Медведев утвердил бюджетный прогноз до 2036 года

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил бюджетный прогноз до 2036 года.
Обновлено в 09:13
Общество

Американский журналист пришел в ужас из-за любви россиян к гематогену

Американский журналист Марк Хей провел расследование, посвященное популярному среди россиян лакомству — гематогену.
Обновлено в 03:52
Политика

Умер известный тульский оружейник Николай Макаровец

Николай Макаровец, разрабатывавший реактивные системы залпового огня, скончался в Туле.
Обновлено вчера в 14:28
Общество

Мужчины смогут забирать свою фамилию у бывших жен

Мужчинам предлагают дать право забирать у бывших супруг свою фамилию после развода.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ЦИБ ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
Обновлено в 08:42
Энергетика

Россия опередила США по поставкам СПГ в Азию и Европу

В 2018 году Россия опередила США по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Европу и Азию, следует из отчета Международной ассоциации импортеров СПГ (GIIGNL).
Обновлено в 08:25
Происшествия

В Москве нашли брошенного в квартире ребенка

В ходе рейда по квартирам неблагополучных семей в Москве полицейские нашли девятилетнего мальчика в тяжелом состоянии, оставленного матерью, сообщила пресс-служба столичного ГСУСК России.
Обновлено в 08:31
Политика

Пушков оценил шансы Порошенко на победу на выборах

Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о том, что он не даст "ни единого шанса" шоумену Владимиру Зеленскому во втором туре.
Обновлено вчера в 21:07
Политика

Путин подписал закон о наказании для «воров в законе»

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания для "воров в законе", сообщает официальный интернет-портал правовой информации.
Обновлено в 07:23
Общество

Стерлигов продает хлеб для бедных за 440 рублей

Стерлигов называет его хлебом для бедных. Получив первые возмущенные отклики на такой прейскурант, Стерлигов был вынужден объясняться.
Обновлено в 05:40
Происшествия

ФСБ предъявило блогеру Мирзеханову обвинение в призывах к терроризму

Обновлено в 07:11
Армия и оружие

ОБТ Altay создаётся с учётом «минного» опыта ВС Турции

Именно "минный" опыт ВС Турции учитывается чуть ли не в первую очередь.
Обновлено в 08:21
Происшествия

ФСБ задержала бизнесмена, написавшего заявление на начальника СвЖД Миронова

Сотрудники УФСБ РФ по Среднему Уралу задержали 40-летнего Евгения Акулова, которого ранее начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов упоминал в качестве одного из заявителей по своему уголовному делу.
Обновлено в 07:10
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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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