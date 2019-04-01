Синоптики предупредили о крайне неустойчивой погоде в России в апрелеАргументы недели 04:46

Апрель практически на всей территории страны ожидается теплым, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. А на севере азиатской территории очень теплым.

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в апреле погода в России будет крайне неустойчивой. Специалист подчеркнул, что по климату этот месяц будет очень динамичным.

Синоптики предупредили о крайне неустойчивой погоде в России в апреле

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