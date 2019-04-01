Общество
Синоптики предупредили о крайне неустойчивой погоде в России в апрелеАргументы недели 04:46
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в апреле погода в России будет крайне неустойчивой. Специалист подчеркнул, что по климату этот месяц будет очень динамичным.
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Апрель практически на всей территории страны ожидается теплым, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. А на севере азиатской территории очень теплым.Российская газетавчера в 22:00
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Синоптики предупредили, что в апреле россиян ждет крайне неустойчивая погода
Народные новостивчера в 23:42
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:29, Ашберн
Происшествия
В США произошёл сбой в авиасообщении из-за компьютерной ошибки
У ряда американских авиакомпаний возникли технические неполадки, вызванные ошибкой в компьютерной программе.
Обновлено в 08:43
Экономика
С 1 апреля скидки по ОСАГО рассчитают по-новому
Новый порядок расчета коэффициента бонус-малус (КБМ) в ОСАГО вступает в силу с понедельника, 1 апреля.
Обновлено в 08:38
Политика
Зеленский набирает более 30% по итогам обработки четверти протоколов
Обновлено вчера в 21:55
Политика
Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также контакты по военной линии.
Обновлено в 06:20
Политика
Кремль прокомментировал первые итоги выборов президента на Украине
На Украине 31 марта 2019 г. состоялись выборы президента.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе
Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено вчера в 16:47
Общество
Компания Пригожина подала в суд на Навального и ФБК
Компания Евгения Пригожина «Московский школьник» подала иск против Фонда борьбы с коррупцией и Алексея Навального, сообщил политик в Instagram.
Обновлено в 08:30
Гаджеты
Опубликованы данные о серии видеокарт Intel Xe, флагман — Xe Power 2
Философия Intel Xe подразумевает новации в трёх направлениях: техпроцессе, микроархитектуре и «е». До сих пор концепция «e» никем из производителей не была реализована идеально: двойные графические ускорители всегда имели проблемы и не масштабировались линейно.
Обновлено в 04:29
Происшествия
В Китае воспитатель умышленно отравил детей нитритами
Воспитатель детского сада в китайской провинции Хэнань умышленно отравил детей нитритами, пострадали 23 ребенка, пишет газета "Синьцзин бао" со ссылкой на местные власти.
Обновлено в 09:20
Здоровье
Аллергия на wi-fi. Люди жалуются, наука отрицает
Примерно полтора процента людей испытывают дискомфорт и плохое самочувствие при использовании мобильных телефонов, wi-fi, находясь вблизи вышек сотовой связи.
Обновлено в 01:00
Политика
Зеленский рассказал о требованиях к Путину
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время гипотетической беседы с главой РФ Владимиром Путиным он потребовал бы у российского лидера компенсации за Крым и Донбасс.
Обновлено в 04:42
Политика
Сергей Горьков назначен главой «Росгеологии»
Заместитель министра экономического развития и бывший глава ВЭБ Сергей Горьков назначен генеральным директором холдинга "Росгеология", говорится в сообщении Минприроды.
Обновлено в 08:27
Армия и оружие
На Западе испугались «летающего кошмара» из России
Обновлено вчера в 10:03
Экономика
«Газпром» назначил новых зампредов правления
"Газпром" объявил о назначении новых заместителей председателя правления.
Обновлено в 09:15
Происшествия
В Подмосковье вынесли приговор девушке, организовавшей убийство семьи
Суд приговорил к 16 годам лишения свободы девушку, которая организовала убийства матери, двух малолетних братьев и сестры, тела которых были обнаружены после тушения пожара в 2014 году, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 07:39
Гаджеты
От Google до «Бузлайна»: подборка первоапрельских шуток от брендов
Первое апреля бизнес, как всегда, привлекает к себе внимание с помощью розыгрышей и абсурдных шуток.
Обновлено в 08:25
Игры
В картах Google появилась змейка
В приложении "Google Карты" в честь 1 апреля появилась встроенная игра "Змейка".
Обновлено в 06:06
Экономика
Медведев утвердил бюджетный прогноз до 2036 года
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил бюджетный прогноз до 2036 года.
Обновлено в 09:13
Общество
Американский журналист пришел в ужас из-за любви россиян к гематогену
Американский журналист Марк Хей провел расследование, посвященное популярному среди россиян лакомству — гематогену.
Обновлено в 03:52
Политика
Умер известный тульский оружейник Николай Макаровец
Николай Макаровец, разрабатывавший реактивные системы залпового огня, скончался в Туле.
Обновлено вчера в 14:28
Общество
Мужчины смогут забирать свою фамилию у бывших жен
Мужчинам предлагают дать право забирать у бывших супруг свою фамилию после развода.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ЦИБ ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
Обновлено в 08:42
Энергетика
Россия опередила США по поставкам СПГ в Азию и Европу
В 2018 году Россия опередила США по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Европу и Азию, следует из отчета Международной ассоциации импортеров СПГ (GIIGNL).
Обновлено в 08:25
Происшествия
В Москве нашли брошенного в квартире ребенка
В ходе рейда по квартирам неблагополучных семей в Москве полицейские нашли девятилетнего мальчика в тяжелом состоянии, оставленного матерью, сообщила пресс-служба столичного ГСУСК России.
Обновлено в 08:31
Политика
Пушков оценил шансы Порошенко на победу на выборах
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о том, что он не даст "ни единого шанса" шоумену Владимиру Зеленскому во втором туре.
Обновлено вчера в 21:07
Политика
Путин подписал закон о наказании для «воров в законе»
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания для "воров в законе", сообщает официальный интернет-портал правовой информации.
Обновлено в 07:23
Общество
Стерлигов продает хлеб для бедных за 440 рублей
Стерлигов называет его хлебом для бедных. Получив первые возмущенные отклики на такой прейскурант, Стерлигов был вынужден объясняться.
Обновлено в 05:40
Армия и оружие
ОБТ Altay создаётся с учётом «минного» опыта ВС Турции
Именно "минный" опыт ВС Турции учитывается чуть ли не в первую очередь.
Обновлено в 08:21
Происшествия
ФСБ задержала бизнесмена, написавшего заявление на начальника СвЖД Миронова
Сотрудники УФСБ РФ по Среднему Уралу задержали 40-летнего Евгения Акулова, которого ранее начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов упоминал в качестве одного из заявителей по своему уголовному делу.
Обновлено в 07:10