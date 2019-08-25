Общество
Синоптики предупредили москвичей о похолодании в конце августаГазета.Ru 00:01
Как отмечается, начиная с 28 августа, температура воздуха днем будет ниже +20°C. По данным синоптиков, в первые дни недели, 26 и 27 августа, температура воздуха будет достигать +21-23°C.
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с чего всё началось
В четверг, 29 августа, ожидается порядка 16-18 градусов днем и не выше пяти-семи градусов ночью, сообщается на официальном сайте центра погоды «Фобос».Вечерняя Москвавчера в 17:34
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«Фобос»: Температура в Москве опустится до плюс 5 градусов к концу следующей недели
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Москвичам пообещали похолодание до пяти градусов в последнюю неделю лета
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Во второй половине следующей недели в Подмосковье ожидаются первые заморозки
Вести Подмосковьявчера в 09:48
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Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
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Армия и оружие
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