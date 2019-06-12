Общество
Синоптики предупредили москвичей о похолодании до 1 градусаРБК вчера в 23:08
Ночь на пятницу станет самой холодной на этой неделе, прогнозируют синоптики. Ночью в Москве температура составит около 10 градусов тепла, по области 5–10 градусов, местами до 1 градуса, предупреждают специалисты «Фобоса». Однако уже днем 14 июня вновь ожидается жара — до 27–28 градусов тепла.
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«Фобос»: До плюс 1 градуса опустится температура воздуха в столичном регионе в ночь на 14 июня
Агентство Москвавчера в 14:11
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