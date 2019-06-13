Общество
Синоптики предупредили москвичей о похолодании до 1 градусаРБК вчера в 23:08
Ночь на пятницу станет самой холодной на этой неделе, прогнозируют синоптики. Ночью в Москве температура составит около 10 градусов тепла, по области 5–10 градусов, местами до 1 градуса, предупреждают специалисты «Фобоса». Однако уже днем 14 июня вновь ожидается жара — до 27–28 градусов тепла.
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Политика
Росреестр не намерен менять написание Киева вслед за США
В Росреестре не намерены менять написание Киева на украинский манер в международной базе с Kiev на Kyiv.
Обновлено в 05:58
Экономика
Акции «Интер РАО» подорожали на Московской бирже на 14%
Обыкновенные акции "Интер РАО" подорожали в ходе торгов на Московской бирже в четверг на 14,23% и достигли 4,872 рубля за бумагу.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие
Самолеты ВКС нанесли удары по позициям террористов в Идлибе
Самолеты ВКС России нанесли четыре бомбовых удара по террористам в Идлибе по координатам, указанным турецкой стороной, сообщает Минобороны России.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека
Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Мамаев утратил веру в освобождение
Обновлено в 05:52
Общество
ГИБДД хочет ввести новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики
ГИБДД предлагает ввести шестое: «показания приборов (средств), свидетельствующих об обнаружении наличия алкоголя или наркотических веществ».
Обновлено в 04:43
Происшествия
Сергея Карабасова задержали после возвращения из отпуска
Карабасова задержали в ночь на 13 июня - прямо после возвращения из отпуска в Турции.
Обновлено в 02:11
Общество
В Роскачестве дали советы по приготовлению окрошки
Эксперты Роскачества составили список рекомендаций по выбору ингредиентов для окрошки и дали рецепты приготовления летнего супа.
Обновлено в 02:30
Экономика
Минфин не поддерживает минимальные цены на пиво
«Ведомости» ознакомились с копией документа; достоверность его содержания подтвердили несколько участников встречи – свои экземпляры они получили на прошлой неделе.
Обновлено вчера в 16:51
Общество
Эротику в чернобыльской зоне отчуждения раскритиковали в сети
Instagram-модели опубликовали откровенные фото, сделанные в чернобыльской зоне отчуждения.
Обновлено вчера в 13:07
Гаджеты
Google Pixel 4 и Pixel 4 XL появились на «живых» фото
Как видно на фото, прототипы смартфонов Google Pixel 4 и 4 XL находятся в защитном кейсе, который скрывает большею часть конструкций гаджетов.
Обновлено вчера в 11:14
Политика
Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими
Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд".
Обновлено в 04:41
Происшествия
Бари Алибасов остается в реанимации
Обновлено в 03:14
Происшествия
Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности
Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Обновлено 11 июня в 10:33
Футбол
Артем Дзюба похвастался уловом во время рыбалки
Обновлено в 06:11
Кино
Скончалась актриса из «Секса в большом городе»
Обновлено в 03:54
Политика
В Раде правление Зеленского назвали катастрофой
Президент Украины Владимир Зеленский ведет страну к катастрофе, заявил депутат Верховной рады и лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».
Обновлено вчера в 22:33
Экономика
В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налог
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев дал комментарий после того, как глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
Обновлено в 03:45
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено вчера в 11:30
Общество
Строители Макаровского моста загрязнили городской пруд красной краской
Член «Комитета городского пруда» Алена Цорик рассказала, что рабочие, реконструирующие Макаровский мост, красили его из краскопульта и пролили красную краску в воду.
Обновлено в 02:38
Финансы
«Дыра» в капитале московского «Тройка-Д Банка» составила 3,87 млрд рублей
Отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) московского "Тройка-Д Банка", у которого ранее ЦБ РФ отозвал лицензию, составил почти 3,87 млрд рублей, говорится в материалах регулятора.
Обновлено в 05:06
Происшествия
Неизвестные ограбили банк на юге Москвы
Вооруженные грабители украли из банка на юге Москвы 5 млн рублей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 06:01
Наука
В Китае найдено свидетельство древнейшего употребления конопли
Обновлено в 03:25
Авто
Компания Kia представила седан Cadenza нового поколения
Компания KIA представила седан KIA Cadenza (K7) третьего поколения для южнокорейского рынка.
Обновлено вчера в 04:19
Финансы
Сбербанк повышает максимальную ставку рублевых вкладов вопреки рынку
Генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов не видит предпосылок для Сбербанка бороться за долю рынка вкладов за счет роста ставки: доля госбанка стабильна, даже растет ежемесячно на 0, 1 – 0,2%, по итогам апреля она составила 45,5%.
Обновлено в 02:00
Транспорт
Собянин открыл второй участок трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе
В Москве в четверг открылся второй участок магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе.
Обновлено в 04:57
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как вычислить опасные интернет-магазины
Специалисты Роспотребнадзора напомнили, что потребитель в течение семи дней имеет право отказаться от интернет-покупки и отправить ее обратно по почте, оплатив доставку.
Обновлено в 05:58
Общество
Купить алкоголь и сигареты в России станет гораздо труднее
Минздрав поддержал идею перевести продажу алкоголя и сигарет в специализированные магазины, куда смогут входить только совершеннолетние граждане.
Обновлено в 05:52