Синоптики предупредили москвичей о похолодании до 1 градусаРБК вчера в 23:08

Ночь на пятницу станет самой холодной на этой неделе, прогнозируют синоптики. Ночью в Москве температура составит около 10 градусов тепла, по области 5–10 градусов, местами до 1 градуса, предупреждают специалисты «Фобоса». Однако уже днем 14 июня вновь ожидается жара — до 27–28 градусов тепла.

Синоптики предупредили москвичей о похолодании до 1 градуса

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