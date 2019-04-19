Общество
Синоптики пообещали в Москве потепление до +25 градусовИзвестия 10:08
На следующей неделе в Москву придет летняя погода — столбики термометров будут доходить до +25 градусов. Об этом сообщают «Метеовести» со ссылкой на центр погоды «Фобос».
Читать в источнике
Оценить34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 13:46, Ашберн
Политика
Порошенко и Зеленский встали на колени
Обновлено в 12:51
Происшествия
О резком ухудшении состояния Быкова высказались в его окружении
Издатель "Новой газеты" Дмитрий Муратов отреагировал на сообщения о резком ухудшении состояния писателя Дмитрия Быкова, который сейчас находится в одной из больниц Москвы.
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка России Ирина Цывина скончалась на 56-ом году жизни, - сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 05:33
Шоу-бизнес
В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой
В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.
Обновлено вчера в 07:06
Космос
В атмосфере Марса обнаружили «водяной насос»
Что особенно необычно, водяной пар есть и в тех слоях атмосферы Марса (например, в мезосфере), которые в теории не должны иметь значимых его количеств в силу слишком низких температур, при которых вода превращается в снег и лед и должна опускаться вниз.
Обновлено в 02:30
Футбол
Унаи Эмери: «Не знаю, был ли это последний матч Рэмзи за „Арсенал“»
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери после победы над «Наполи» (1:0) в матче Лиги Европы затруднился ответить на вопрос, сыграет ли еще в этом сезоне полузащитник команды Аарон Рэмзи, выбывший на несколько недель из-за мышечной травмы.
Обновлено в 00:13
Политика
США призвали все страны не пропускать российские самолеты в Венесуэлу
США призывают все страны следовать примеру Мальты, которая не пропустила российские самолеты в Венесуэлу, сообщила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус в Twitter.
Обновлено в 09:52
Происшествия
При пожаре в промзоне Нижнекамска пострадали 17 человек
По последним данным минздрава региона, в результате пострадали 17 человек, передает ТАСС.
Обновлено в 12:33
Политика
Завершились дебаты между Порошенко и Зеленским
Дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые проходили 19 апреля, в пятницу вечером, официально завершились Первый тур президентских выборов на Украине состоялся 31 марта.
Обновлено в 13:13
Происшествия
Футболиста Гулиева лишили водительских прав за проезд на красный свет
Мировой суд Москвы лишил футболиста «Спартака» Аяза Гулиева водительских прав на четыре месяца. Об этом 19 апреля сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Председатель Центрального райсуда Челябинска отправлена в отставку
Квалификационная коллегия судей Челябинской области в пятницу, 19 апреля, прекратила полномочия председателя Центрального райсуда Челябинска Рамзии Лутфуллоевой, говорится на сайте ККС.
Обновлено в 12:21
Гаджеты
Все устройства, которые получат EMUI 9.1
В первую группу вошли устройства, которые поддерживает общедоступную бета-версию: Mate 20; Mate 20 Pro; Mate 20 X; Mate 20 RS Porche design.
Обновлено в 11:13
Авто
Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana
Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие модификации модели.
Обновлено вчера в 10:21
Происшествия
В России задержан совладелец банка «Югра»
Следственный комитет заявил о задержании мажоритарного акционера банка "Югра" Алексея Хотина.
Обновлено в 06:02
Политика
Telepolis: ЕСПЧ ведет себя странно в деле о крушении MH17
Издание Telepolis отмечает, что ЕСПЧ отложил рассмотрение иска родственников жертв крушения к Украине, которая не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 04:04
Общество
Миллиардеры из Вологды рассказали о причинах отъезда из России
Попавшие в список долларовых миллиардеров Bloomberg основатели игровой компании Playrix Игорь и Дмитрий Бухмановы из Вологды рассказали, почему переехали в Ирландию.
Обновлено в 12:30
Политика
Посол ответил Лукашенко на слова о стоимости БелАЭС
Спецпредставитель президента России по торгово-экономическому сотрудничеству с Белоруссией, посол в Минске Михаил Бабич прокомментировал слова главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что стоимость строительства Белорусской АЭС может составить около $7 млрд вместо предусмотренных соглашением $10 млрд.
Обновлено в 13:31
Происшествия
Вылет из Мурманска в Пулково задержали из-за дебошира
Вечерний рейс авиакомпании «Россия», который должен был отправиться в аэропорт Пулково сегодня в 18.05, задержали на час.
Обновлено в 12:05
Транспорт
Ространснадзор не выявил нарушений в правилах ручной клади «Победы»
Ространснадзор завершил проверку правил ручной клади авиакомпании "Победа", нарушений выявлено не было, сообщил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
Обновлено в 11:39
Происшествия
Курьер «Яндекс.Еды» проработал десять часов без перерыва и умер
В Санкт-Петербурге курьер сервиса «Яндекс.Еда» упал замертво с велосипеда после того, как отработал более десяти часов без перерыва.
Обновлено в 10:04
Политика
Путин встретился с президентом Эстонии в Кремле
Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.
Обновлено вчера в 11:30
Политика
Зеленский заявил, что никогда не говорил с Путиным
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не говорил с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:27
Происшествия
В США россиянина приговорили к заключению за компьютерные преступления
Суд в американском городе Александрия (штат Виргиния) приговорил россиянина Юрия Мартышева к 6,5 года тюрьмы за компьютерные преступления.
Обновлено в 12:39
Теннис
Медведев назвал победу над Джоковичем лучшим результатом в карьере
Россиянин Даниил Медведев прокомментировал свою победу над сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters 1000 в Монте-Карло.
Обновлено в 10:14
Авто
УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей
Экспедиционный "Хантер" переплюнул в этом плане даже внедорожник комплектации "Классик", который оценен в 770 900 рублей.
Обновлено в 05:28
Транспорт
В России хотят изменить правила сдачи экзамена на водительские права
В России хотят изменить правила сдачи экзамена на водительские права. Об этом, со ссылкой на пресс-службу МВД РФ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:39
Политика
За что депутата Рады Найема облили фекалиями в Одессе
В Одессе на депутата Верховной рады Украины Мустафу Найема вылили ведро с фекалиями, а затем забросали фаллоимитаторами.
Обновлено в 12:22
Шоу-бизнес
Джейсон Момоа сбрил бороду, которую растил 7 лет
Брутальный актер в последний раз брился, как сам признался, в 2012 году.
Обновлено в 02:43
Экономика
Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз
В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.
Обновлено в 04:19