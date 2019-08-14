Общество
Синоптики пообещали 34-градусную жару в регионах Центральной РоссииRT на русском 11:04
По данным Гидрометцентра, в некоторых областях Центральной России ожидается до +34 градусов тепла, в Крыму — до +36 °С. В столице погода будет не такой жаркой, но соответствующей климатической норме августа. Жителям Москвы этим летом жары ждать не стоит, добавляют синоптики.
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с чего всё началось
Высотный циклон перекрыл холодные потоки. И в центральную часть страны начал поступать воздух из тропических широт. Поэтому, как обещают в Гидрометцентре России, температурный фон быстро вернется к климатической норме, а затем превысит ее на 2-4, а местами и на 6 градусов.Российская газетавчера в 22:00
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Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 11:17, Ашберн
Футбол
Директор «Порту» обвинил «Матч ТВ» во лжи
Обновлено в 09:15
Энергетика
Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре
Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь.
Обновлено в 07:34
Происшествия
В Москве начались обыски по делу о хищениях у крупного подрядчика РЖД
По версии следствия, Маркелов в течение 10 лет давал Захарченко взятки на общую сумму около 2 млрд руб. По словам источника, близкого к правоохранительным органам, новые обыски, проведение которых поддерживает ФСБ, призваны закрепить доказательную базу по этому делу.
Обновлено в 09:30
Политика
Путин встал на колено перед юной балериной
Одному из учеников Академии хореографии Севастополя Путин пожал руку, а перед юной балериной опустился на колено и поцеловал ее руку.
Обновлено вчера в 15:57
Политика
Митрохина зарегистрируют кандидатом в депутаты Мосгордумы
Напомним, выдвинутый кандидатом в депутаты по 43 одномандатному избирательному округу от партии "Яблоко" Сергей Митрохин стал единственным, чья жалоба на неправомерный отказ в регистрации была удовлетворена Мосгоризбиркомом.
Обновлено вчера в 13:03
Транспорт
В Ленобласти готовятся к строительству новой широтной магистрали
Напомним, что по территории Ленобласти пройдет 13,2 км новой трассы (еще 14,2 км — по территории Петербурга).
Обновлено в 08:33
Общество
Пассажиры могут не убирать за собой бельё в поездах, заявили в РЖД
Пассажиры не обязаны собирать постельное бельё после поездки и сдавать его проводнику, сообщили в Федеральной пассажирской компании, дочерней структуре РЖД России.
Обновлено в 10:51
Экономика
ФАС предложила приватизировать авиакомпанию «Победа»
Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил правительству приватизировать авиакомпанию «Победа», входящую в группу «Аэрофлот», сообщает РБК со ссылкой на письмо Артемьева, направленное вице-премьеру Максиму Акимову и министру транспорта Евгению Дитриху.
Обновлено в 07:22
Интернет
В WhatsApp на Android появилась новая функция
Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес
Бузова извинилась, но отказалась удалить шутку про блокадницу
Бузова принесла извинения тем согражданам, кого ее шутка могла оскорбить, отметив, что высмеивала только лишь себя саму.
Обновлено в 11:12
Кино
Disney переснимет ремейк мультфильма «Бэмби»
Кинокомпания Disney снимет ремейк мультфильма "Бэмби". Об этом сообщает We Got This Covered.
Обновлено в 05:15
Культура
«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского
Обновлено вчера в 17:44
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Космос
У кометы Чурюмова-Герасименко заметили неопознанный объект
Международная группа астрономов, изучая снимки кометы Чурюмова-Герасименко, заметила рядом с ней необычный «спутник» – достаточно крупный фрагмент твердой породы.
Обновлено в 08:27
Футбол
Понсе дисквалифицирован на три матча за удар Шунина
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал нападающего московского «Спартака» Эсекьеля Понсе на три игры по итогам рассмотрения инцидента с участием футболиста в матче 4-го тура российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:0), сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 09:01
Политика
Меркель обвинила Россию в развале ДРСМД
По словам Меркель, "НАТО найдет общий ответ" в связи с расторжением договора, об этом ранее заявлял и генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес
Дочка-подросток Олега Газманова стала выглядеть взрослой женщиной
Дочка Олега Газманова выглядит не по годам взрослой. Особенно заметно это на новом фото, которым поделилась 15-летняя Марианна.
Обновлено в 06:00
Космос
«Спектр-РГ» подтвердил высокую активность чёрной дыры
Обновлено в 11:11
Происшествия
В Урюпинске начали проверку после купания медведя на местном пляже
В Волгоградской области начали проверку после публикации в интернете видео с медведем, который купается на пляже Урюпинска.
Обновлено в 09:27
Происшествия
Сала отравился угарным газом перед крушением самолета
Аргентинский футболист Эмилиано Сала и пилот самолета Дэвид Ибботсон отравились угарным газом перед крушением самолета, в котором они находились.
Обновлено в 10:40
Общество
Молодожены из Вичуги эффектно прибыли на свадьбу на грузовиках
Видеозапись со свадьбы дальнобойщика из Вичуги набирает десятки тысяч просмотров в интернете.
Обновлено в 04:04
Экономика
Экономисты оценили потери России от санкций в ₽800 млрд
«Учитывая, что ВВП России вырос в 2014 году на 0,7% и упал в 2015 году на 2,3%, мы заключаем, что российская экономика вошла бы в рецессию даже без санкций», — подчеркивают эксперты.
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян госпитализирован
Обновлено в 07:35
Происшествия
Периметр поисков мальчика, пропавшего в омских лесах, могут расширить
В ГУ МЧС по Омской области, сотрудники которого тоже задействованы в поисках трёхлетнего мальчика Коли, пропавшего из автомобиля во время сбора ягод, не исключают, что периметр поисковой операции может быть расширен.
Обновлено в 07:23
Театры
На пост худрука Волковского театра претендуют 9 человек
На пост художественного руководителя Театра имени Волкова претендуют девять человек. Министерство культуры завершило прием заявок.
Обновлено вчера в 09:23
Футбол
Кононов: «Спартак» серьезно готовится к ответному матчу с «Туном»
Футболисты московского "Спартака" серьезно готовятся к ответному матчу против швейцарского "Туна", команда должна быть единым целым, сказал главный тренер "красно-белых" Олег Кононов.
Обновлено в 10:02
Происшествия
В Подмосковье семейную пару заподозрили в убийстве матери
Супругов в Подмосковье задержали по подозрению в убийстве родственницы, которое было совершено 10 лет назад на глазах у несовершеннолетней дочери, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 09:11
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43