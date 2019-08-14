Общество

Синоптики пообещали 34-градусную жару в регионах Центральной РоссииRT на русском 11:04

По данным Гидрометцентра, в некоторых областях Центральной России ожидается до +34 градусов тепла, в Крыму — до +36 °С. В столице погода будет не такой жаркой, но соответствующей климатической норме августа. Жителям Москвы этим летом жары ждать не стоит, добавляют синоптики.
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с чего всё началось

В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары

Высотный циклон перекрыл холодные потоки. И в центральную часть страны начал поступать воздух из тропических широт. Поэтому, как обещают в Гидрометцентре России, температурный фон быстро вернется к климатической норме, а затем превысит ее на 2-4, а местами и на 6 градусов.
Российская газетавчера в 22:00

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Синоптики пообещали 34-градусную жару в регионах Центральной России

RT на русском11:04

Синоптики прогнозируют потепление в Центральной России

Коммерсантъ06:51

30-градусная жара придёт в ряд российских регионов

News.ru02:09

Синоптик предупредил о приходе 36-градусной жары в Россию

Газета.Ru05:06

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

РИА Новости02:50

Россиянам пообещали 36-градусную жару

URA.Ru01:13

В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары

Российская газетавчера в 22:00
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Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 11:17, Ашберн
Футбол

Директор «Порту» обвинил «Матч ТВ» во лжи

Обновлено в 09:15
Энергетика

Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре

Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь.
Обновлено в 07:34
Происшествия

В Москве начались обыски по делу о хищениях у крупного подрядчика РЖД

По версии следствия, Маркелов в течение 10 лет давал Захарченко взятки на общую сумму около 2 млрд руб. По словам источника, близкого к правоохранительным органам, новые обыски, проведение которых поддерживает ФСБ, призваны закрепить доказательную базу по этому делу.
Обновлено в 09:30
Политика

Путин встал на колено перед юной балериной

Одному из учеников Академии хореографии Севастополя Путин пожал руку, а перед юной балериной опустился на колено и поцеловал ее руку.
Обновлено вчера в 15:57
Политика

Митрохина зарегистрируют кандидатом в депутаты Мосгордумы

Напомним, выдвинутый кандидатом в депутаты по 43 одномандатному избирательному округу от партии "Яблоко" Сергей Митрохин стал единственным, чья жалоба на неправомерный отказ в регистрации была удовлетворена Мосгоризбиркомом.
Обновлено вчера в 13:03
Транспорт

В Ленобласти готовятся к строительству новой широтной магистрали

Напомним, что по территории Ленобласти пройдет 13,2 км новой трассы (еще 14,2 км — по территории Петербурга).
Обновлено в 08:33
Общество

Пассажиры могут не убирать за собой бельё в поездах, заявили в РЖД

Пассажиры не обязаны собирать постельное бельё после поездки и сдавать его проводнику, сообщили в Федеральной пассажирской компании, дочерней структуре РЖД России.
Обновлено в 10:51
Экономика

ФАС предложила приватизировать авиакомпанию «Победа»

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил правительству приватизировать авиакомпанию «Победа», входящую в группу «Аэрофлот», сообщает РБК со ссылкой на письмо Артемьева, направленное вице-премьеру Максиму Акимову и министру транспорта Евгению Дитриху.
Обновлено в 07:22
Интернет

В WhatsApp на Android появилась новая функция

Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес

Бузова извинилась, но отказалась удалить шутку про блокадницу

Бузова принесла извинения тем согражданам, кого ее шутка могла оскорбить, отметив, что высмеивала только лишь себя саму.
Обновлено в 11:12
Кино

Disney переснимет ремейк мультфильма «Бэмби»

Кинокомпания Disney снимет ремейк мультфильма "Бэмби". Об этом сообщает We Got This Covered.
Обновлено в 05:15
Культура

«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского

Обновлено вчера в 17:44
Армия и оружие

Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу

Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Космос

У кометы Чурюмова-Герасименко заметили неопознанный объект

Международная группа астрономов, изучая снимки кометы Чурюмова-Герасименко, заметила рядом с ней необычный «спутник» – достаточно крупный фрагмент твердой породы.
Обновлено в 08:27
Футбол

Понсе дисквалифицирован на три матча за удар Шунина

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал нападающего московского «Спартака» Эсекьеля Понсе на три игры по итогам рассмотрения инцидента с участием футболиста в матче 4-го тура российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:0), сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 09:01
Политика

Меркель обвинила Россию в развале ДРСМД

По словам Меркель, "НАТО найдет общий ответ" в связи с расторжением договора, об этом ранее заявлял и генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес

Дочка-подросток Олега Газманова стала выглядеть взрослой женщиной

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Обновлено в 06:00
Общество

Власти Москвы согласовали митинг на проспекте Сахарова 25 августа

Обновлено в 10:44
Космос

«Спектр-РГ» подтвердил высокую активность чёрной дыры

Обновлено в 11:11
Происшествия

В Урюпинске начали проверку после купания медведя на местном пляже

В Волгоградской области начали проверку после публикации в интернете видео с медведем, который купается на пляже Урюпинска.
Обновлено в 09:27
Происшествия

Сала отравился угарным газом перед крушением самолета

Аргентинский футболист Эмилиано Сала и пилот самолета Дэвид Ибботсон отравились угарным газом перед крушением самолета, в котором они находились.
Обновлено в 10:40
Общество

Молодожены из Вичуги эффектно прибыли на свадьбу на грузовиках

Видеозапись со свадьбы дальнобойщика из Вичуги набирает десятки тысяч просмотров в интернете.
Обновлено в 04:04
Экономика

Экономисты оценили потери России от санкций в ₽800 млрд

«Учитывая, что ВВП России вырос в 2014 году на 0,7% и упал в 2015 году на 2,3%, мы заключаем, что российская экономика вошла бы в рецессию даже без санкций», — подчеркивают эксперты.
Обновлено в 02:01
Происшествия

Девушка потеряла зрение из-за сваренного в микроволновке яйца

Обновлено в 09:54
Шоу-бизнес

Армен Джигарханян госпитализирован

Обновлено в 07:35
Происшествия

Периметр поисков мальчика, пропавшего в омских лесах, могут расширить

В ГУ МЧС по Омской области, сотрудники которого тоже задействованы в поисках трёхлетнего мальчика Коли, пропавшего из автомобиля во время сбора ягод, не исключают, что периметр поисковой операции может быть расширен.
Обновлено в 07:23
Театры

На пост худрука Волковского театра претендуют 9 человек

На пост художественного руководителя Театра имени Волкова претендуют девять человек. Министерство культуры завершило прием заявок.
Обновлено вчера в 09:23
Футбол

Кононов: «Спартак» серьезно готовится к ответному матчу с «Туном»

Футболисты московского "Спартака" серьезно готовятся к ответному матчу против швейцарского "Туна", команда должна быть единым целым, сказал главный тренер "красно-белых" Олег Кононов.
Обновлено в 10:02
Происшествия

В Подмосковье семейную пару заподозрили в убийстве матери

Супругов в Подмосковье задержали по подозрению в убийстве родственницы, которое было совершено 10 лет назад на глазах у несовершеннолетней дочери, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 09:11
Политика

В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев

В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
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