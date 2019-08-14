Высотный циклон перекрыл холодные потоки. И в центральную часть страны начал поступать воздух из тропических широт. Поэтому, как обещают в Гидрометцентре России, температурный фон быстро вернется к климатической норме, а затем превысит ее на 2-4, а местами и на 6 градусов.

с чего всё началось

По данным Гидрометцентра, в некоторых областях Центральной России ожидается до +34 градусов тепла, в Крыму — до +36 °С. В столице погода будет не такой жаркой, но соответствующей климатической норме августа. Жителям Москвы этим летом жары ждать не стоит, добавляют синоптики.

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