Общество
Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской областиИзвестия вчера в 18:02
Метеорологи прогнозируют новый приток воды в Иркутской области, которая сильно пострадала от паводка. Об этом 30 июня сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максима Яковенко.
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с чего всё началось
Прогноз метеорологов в ряде подтопленных районов Иркутской области остается напряженным, местами пик паводка уже прошел, однако из-за новых осадков в начале следующей недели к ее концу может появится приток воды.ТАССвчера в 17:36
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Росгидромет прогнозирует ещё «небольшой приток» в затопленные районы Иркутской области
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