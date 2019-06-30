Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской областиИзвестия вчера в 18:02

Прогноз метеорологов в ряде подтопленных районов Иркутской области остается напряженным, местами пик паводка уже прошел, однако из-за новых осадков в начале следующей недели к ее концу может появится приток воды.

с чего всё началось

Метеорологи прогнозируют новый приток воды в Иркутской области, которая сильно пострадала от паводка. Об этом 30 июня сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максима Яковенко.

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