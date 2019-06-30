Общество

Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской областиИзвестия вчера в 18:02

Метеорологи прогнозируют новый приток воды в Иркутской области, которая сильно пострадала от паводка. Об этом 30 июня сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максима Яковенко.
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Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области

Прогноз метеорологов в ряде подтопленных районов Иркутской области остается напряженным, местами пик паводка уже прошел, однако из-за новых осадков в начале следующей недели к ее концу может появится приток воды.
ТАССвчера в 17:36

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Синоптики прогнозируют приток воды в Иркутской области 6-7 июля

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Газета.Ruвчера в 17:31

Синоптики спрогнозировали новый приток воды в Приангарье 6-7 июля

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Синоптики предупредили о новом притоке воды в Иркутской области

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Росгидромет ожидает новый приток воды в Иркутской области

РИА Новостивчера в 17:33

Росгидромет прогнозирует ещё «небольшой приток» в затопленные районы Иркутской области

Телеинформвчера в 21:44
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Музыка

Николай Носков снова запел после перенесенного инсульта

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Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
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Культура

Умерла советская актриса Елена Дембская

Народная артистка Украины, почетный гражданин города Одессы, кавалер Ордена княгини Ольги Евгения Михайловна Дембская скончалась в Одессе на 99 году жизни, сообщает в воскресенье пресс-служба Горсовета города.
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Футбол

Руни не считает Фергюсона лучшим тренером в своей карьере

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Происшествия

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Происшествия

Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве

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Обновлено вчера в 15:35
Политика

Макрон пообещал приехать в Россию на День Победы

Макрон рассказал, что его лично пригласил на празднование этого дня президент России Владимир Путин и он решил принять его приглашение.
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Общество

На реках в Иркутской области ожидается подъем уровня воды

На реке Уда у населенного пункта Октябрьский Нижнеудинского района вода поднимется до отметки 700-750 см при критической норме 570 см. На реке Оке у села Усть-Када продолжится подъем уровня воды до отметок 580-640 см, при критическом – 600см.
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Происшествия

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По словам медика, сегодня, 28 июня, следователи задержали врача-реаниматолога, но с каким конкретно расследованием это связано, она не знает.
Обновлено 28 июня в 08:27
Армия и оружие

В Крыму вояж эсминца США в Черное море назвали походом партии войны

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Путин пришел на ужин с лидерами G20 с термосом

Глава Российской Федерации Владимир Путин пришел со своим термосом на ужин в честь лидеров стран G20 в Осаке.
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В МЧС назвали причину паводка в Иркутской области

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Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

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Загитова показала фото в японском платье

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Президент "Шеффилда": "Зимой хотим подписать с Савиным полноценный контракт"
Обновлено в 04:13
Политика

У военных появятся мусороперерабатывающие заводы и система учета ГСМ

В воинских частях РФ откроются заводы по переработке мусора, сообщает телеканал "Звезда".
Обновлено в 06:16
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