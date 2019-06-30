Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской областиRT на русском 20:17

Прогноз метеорологов в ряде подтопленных районов Иркутской области остается напряженным, местами пик паводка уже прошел, однако из-за новых осадков в начале следующей недели к ее концу может появится приток воды.

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Прогноз метеорологов в ряде подтопленных районов Иркутской области остаётся напряженным, местами пик паводка уже прошёл, однако из-за новых осадков к концу следующей недели может появиться приток воды. Об этом на совещании в Братске заявил глава Росгидромета Максим Яковенко.

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