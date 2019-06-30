Общество
Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской областиRT на русском вчера в 20:17
Прогноз метеорологов в ряде подтопленных районов Иркутской области остаётся напряжённым, местами пик паводка уже прошёл, однако из-за новых осадков к концу следующей недели может появиться приток воды. Об этом на совещании в Братске заявил глава Росгидромета Максим Яковенко.
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с чего всё началось
Прогноз метеорологов в ряде подтопленных районов Иркутской области остается напряженным, местами пик паводка уже прошел, однако из-за новых осадков в начале следующей недели к ее концу может появится приток воды.ТАССвчера в 17:36
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Росгидромет прогнозирует ещё «небольшой приток» в затопленные районы Иркутской области
Телеинформвчера в 21:44
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