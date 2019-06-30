Общество

Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской областиRT на русском вчера в 20:17

Прогноз метеорологов в ряде подтопленных районов Иркутской области остаётся напряжённым, местами пик паводка уже прошёл, однако из-за новых осадков к концу следующей недели может появиться приток воды. Об этом на совещании в Братске заявил глава Росгидромета Максим Яковенко.
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Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области

Прогноз метеорологов в ряде подтопленных районов Иркутской области остается напряженным, местами пик паводка уже прошел, однако из-за новых осадков в начале следующей недели к ее концу может появится приток воды.
ТАССвчера в 17:36

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Синоптики прогнозируют приток воды в Иркутской области 6-7 июля

Твой Иркутсквчера в 22:41

Росгидромет прогнозирует ещё «небольшой приток» в затопленные районы Иркутской области

Телеинформвчера в 21:44

Синоптики предупредили о новом притоке воды в Иркутской области

РБКвчера в 19:06

Синоптики спрогнозировали новый приток воды в Приангарье 6-7 июля

ИрСитивчера в 19:52

Прогноз синоптиков для Иркутской области неутешительный

Вести.Ruвчера в 18:30

Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области

ТАССвчера в 17:36

Появился мрачный прогноз по затопленной Иркутской области

Газета.Ruвчера в 17:31
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Политика

Путин прибыл в Иркутскую область

Обновлено вчера в 14:26
Армия и оружие

Турция нанесла удар по сирийской армии в Идлибе

Ранее турецкая сторона заявила, что в результате миномётного и артиллерийского обстрела наблюдательного пункта 10 в районе Завия погиб один военнослужащий ВС Турции, ещё трое были ранены.
Обновлено 28 июня в 09:49
Политика

Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил перепалку с депутатом Верховной рады Олегом Ляшко в прямом эфире телеканала «НАШ».
Обновлено вчера в 22:41
Здоровье

«Плавучую поликлинику» после 50 дней работы встретили в Томске

50 дней в пути провели врачи «Плавучей поликлиники», которая сегодня, 30 июня, вернулась из 19-го рейса по северным районам области.
Обновлено вчера в 23:26
Политика

В центре Тбилиси митингующие начали массовое шествие

Обновлено вчера в 11:37
Политика

Путин пришел на ужин лидеров G20 с термосом

Президент России Владимир Путин принес на ужин с лидерами стран G20 собственный термос с напитком, свидетельствует официальное видео мероприятия.
Обновлено 28 июня в 09:19
Происшествия

В Казахстане избили иностранцев из-за фотографии

В Казахстане на месторождении Тенгиз местные рабочие устроили забастовку, после чего избили своих коллег-арабов.
Обновлено вчера в 15:42
Армия и оружие

Боевик «Азова» заявил о наличии «Элерона» у НМ ДНР

Боевики националистического формирования «Азов» (*экстремистская организация, запрещённая в РФ) продолжают заявлять о «сборе доказательств» наличия у НМ ЛДНР российских вооружений.
Обновлено в 00:11
Общество

В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск

Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено вчера в 22:00
Финансы

Dow Jones зафиксировал лучший с 1938 года июнь

Как отмечается, для Dow Jones июнь стал лучшим с 1938 года - со времени Великой депрессии.
Обновлено 28 июня в 16:58
Футбол

Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки

Обновлено вчера в 17:42
Шоу-бизнес

Климова ушла в отрыв после развода

Обновлено вчера в 09:37
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой

Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 01:52
Политика

Миллер рассказал о судьбе транзита газа через Украину с 1 января

Миллер отметил, что «Газпром» готов продлить договор о транзите, который заканчивается в начале следующего года.
Обновлено 28 июня в 08:06
Общество

Не брак, а кошмар: знаки зодиака, которые не могут ужиться ни с кем

Астрологи часто прогнозируют возможности счастливых браков и отношений с помощью гороскопа.
Обновлено 27 июня в 10:10
Авто

Кросс-купе Lada представили на рендерах

Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.
Обновлено вчера в 01:08
Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено вчера в 12:01
Общество

Прокуратура информирует. Что грозит за создание «фирм-однодневок»

Одним из наиболее распространенных способов получения необоснованной налоговой выгоды является использование в хозяйственной деятельности «фирм-однодневок».
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Владимир Путин ответил Элтону Джону на слова о России

В России отношение к ЛГБТ-сообществу ровное и спокойное, британский певец Элтон Джон заблуждается, обвиняя страну в двуличии, заявил глава государства Владимир Путин.
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Общество

Гороскоп на пятницу, 28 июня: звезды советуют не суетиться понапрасну

Астрологи утверждают, что в этот день не стоит суетиться понапрасну: есть опасность растратить драгоценное время и силы на пустые заботы и беспокойства.
Обновлено 27 июня в 10:51
Футбол

ЦСКА интересуется форвардом «Штутгарта»

ЦСКА готов купить аргентинского нападающего Штутгарта Николаса Гонсалеса, утверждает Sport24.
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия

В зоне паводка в Иркутской области запретили алкоголь

Ранее в районе вышла из берегов река Ия, в результате чего в зоне подтопления оказались свыше тысячи домов.
Обновлено в 00:24
Общество

Названы регионы, где за услуги ЖКХ платят меньше 500 рублей

Самые дорогие услуги ЖКХ в среднем оказались в Магаданской области, где россиянам предъявляли квитанции на 3 511 рублей в месяц за одного жильца.
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Любовь Казарновская показала загородный дом

Обновлено в 00:00
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Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве

Обновлено вчера в 15:51
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Алибасов набирает трансгендеров в группу «На-На»

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Скабеева поспорила с Соловьевым из-за слов Трампа о Путине

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Платное приложение DeepNude, которое может с помощью нейросетей «снимать» одежду с девушек на фото, закрылось.
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Роспотребнадзор оценил санитарную обстановку в Иркутской области

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Армия и оружие

Эсминец ВМС США вошел в Черное море

Эсминец американских Военно-морских сил (ВМС) класса «Арли Берк» USS Carney (DDG 64) вошел в Черное море.
Обновлено вчера в 22:25
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