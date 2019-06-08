Общество

В Москве из-за жары объявлен «оранжевый» уровень опасностиРоссийская газета 05:52

Гидрометцентр объявил в Москве "оранжевый" уровень погодной опасности. Это связано с аномальной жарой в столице. Температура может достигнуть 32-градусной отметки.
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В восьми регионах Центральной России объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

Коммерсантъ05:27

«Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве на 9 июня

Вечерняя Москва05:17

Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве из-за жары

Москва 2405:08

«Оранжевый» уровень опасности объявлен в столичном регионе на 9 июня из-за жары

Агентство Москва05:06

Предпоследний уровень погодной опасности объявили в Москве из-за жары

Интерфакс05:01

В Москве и области объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

RT на русском04:55

Синоптики объявили в Москве «оранжевый» уровень опасности из-за жары

РИА Новости04:45
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 07:09, Ашберн
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Новая операционная система станет доступна уже осенью 2019 года. В Сети опубликовали первые изображения новой операционной системы Huawei.
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Население Сибири может увеличиться на миллиард человек

Население Сибири может увеличиться на миллиард человек. К массовому переселению приведут климатические изменения, прогнозируют ученые.
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