Общество
В Москве из-за жары объявлен «оранжевый» уровень опасностиРоссийская газета 05:52
Гидрометцентр объявил в Москве "оранжевый" уровень погодной опасности. Это связано с аномальной жарой в столице. Температура может достигнуть 32-градусной отметки.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
«Оранжевый» уровень опасности объявлен в столичном регионе на 9 июня из-за жары
Агентство Москва05:06
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 07:09, Ашберн
Политика
Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой на Петербургском международном экономическом форуме обсудили введение единой валюты.
Обновлено в 04:53
Происшествия
В СК подтвердили задержание депутата заксобрания Красноярского края
Депутат законодательного собрания Красноярского края задержан по подозрению в мошенничестве на 4 млн рублей.
Обновлено в 05:55
Экономика
В Минздраве рассказали о снижении смертности среди мужчин
Смертность мужчин трудоспособного возраста сократилась в России за последние 6 лет примерно на 18%, заявил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.
Обновлено в 06:25
Космос
Эксперты рассказали об опасностях космической погоды для современных технологий
Эксперты рассказали об опасностях космической погоды для жителей Земли.
Обновлено вчера в 13:44
Футбол
Главный тренер Черногории уволен после отказа выйти на матч с Косово
Сербский специалист Любиша Тумбакович уволен с поста главного тренера сборной Черногории по футболу после инцидента на отборочном матче чемпионата Европы 2020 года против сборной Косово, сообщается на официальном сайте Футбольного союза Черногории.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес
«Премия Муз-ТВ 2019»: Бузова не получила ни одной награды
"Премия Муз-ТВ 2019": Бузова не получила ни одной награды 7 июня в ДС "Мегаспорт" состоялась XVII Ежегодная национальная телевизионная премия в области популярной музыки Муз-ТВ 2019.
Обновлено в 00:47
Футбол
В РФС допустили исключение российских клубов из Лиги чемпионов
Ранее представитель чемпионата Испании в России Даниэль Серехидо в интервью «Известиям» заявил, что российские клубы, возможно, не будут участвовать в Лиге чемпионов после реформирования турнира в 2024 году.
Обновлено в 06:56
Наука
Найден способ понизить артериальное давление
Ранее сообщалось, что ученые нашли способ защитить сердце от болезней.
Обновлено в 05:15
Происшествия
В Москве убили мастера спорта по греко-римской борьбе
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, после того как в драке на юго-западе Москвы погиб мужчина, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 05:43
Политика
Экс-глава СБ Украины представил первую десятку своей партии «Сила и честь»
Экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко представил первую десятку партийного списка своей партии "Сила и честь" на внеочередных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 07:04
Происшествия
Венедиктов и Муратов поручились за Голунова
Издатель и председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов и главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов привезли в канцелярию Никулинского суда поручительства за Ивана Голунова.
Обновлено в 06:18
Политика
Демократическая партия Молдавии требует отставки президента республики
Как заявил на брифинге в субботу вице-председатель Демократической партии страны Андриан Канду, президент Молдавии, в частности, настаивал на нейтральном статусе страны, выступал за трехсторонние переговоры с Москвой и Евросоюзом по торговому соглашению, и выступал за запрет организаций, которые поддерживают объединение страны с Румынией.
Обновлено в 05:41
Политика
Зеленский провёл закрытую встречу с журналистами
Президент Украины Владимир Зеленский провёл закрытую встречу с представителями украинских СМИ, сообщает УНИАН.
Обновлено в 04:19
Гаджеты
Опубликованы первые скриншоты новой операционной системы Huawei
Новая операционная система станет доступна уже осенью 2019 года. В Сети опубликовали первые изображения новой операционной системы Huawei.
Обновлено в 03:15
Армия и оружие
Российские военные отступили в Сирии
Обновлено вчера в 12:34
Наука
Ежегодно житель США поглощает около 70 тысяч микрочастиц пластика
Оказалось, что за год американец в среднем употребляет порядка 70 тысяч таких микрочастиц с пищей, а также с вдыхаемым воздухом, но еще больше (примерно на 20 тысяч) микрочастиц получают организмы тех людей, кто пьет бутилированную воду.
Обновлено 05 июня в 13:13
Происшествия
В Москве задержали участников пикетов в поддержку Голунова
Обновлено вчера в 09:55
Экономика
Торговый комплекс «Центральный» в Уфе признан банкротом
Заявление подавало ООО "БВК Экспо" Решение о признании "Центрального" банкротом было принято накануне, 6 июня.
Обновлено вчера в 10:54
Происшествия
«Дождь» рассказал об условиях содержания Голунова в изоляторе
Задержанный корреспондент «Медузы» Иван Голунов находится в изоляторе временного содержания.
Обновлено в 05:11
Общество
Население Сибири может увеличиться на миллиард человек
Население Сибири может увеличиться на миллиард человек. К массовому переселению приведут климатические изменения, прогнозируют ученые.
Обновлено вчера в 03:03
Происшествия
Журналисту Голунову вызвали скорую
Журналисту "Медузы" Ивану Голунову стало плохо, ему вызвали скорую.
Обновлено в 06:26
Общество
Свидетельница по делу футболистов показала первое фото после падения
Обновлено вчера в 18:24
Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя средства «Крот»
Обновлено вчера в 09:39
Происшествия
Пожар в исправительной колонии в Свердловской области потушен
Пожарные ликвидировали последний очаг возгорания в исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области.
Обновлено в 06:50
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
Обновлено вчера в 02:59
Интернет
«Мегафон» сменил название сети на «Megafon fastest»
Мобильный оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети. Теперь к слову «MegaFon» добавилось приписка «Fastest».
Обновлено в 04:33
Космос
NASA создало вертолёт для демонстрации полёта в атмосфере Марса
Пока никто ещё не создавал вертолёты для полёта в марсианской атмосфере, поэтому мы каждый раз решаем всё новые проблемы, — отметила руководитель проекта Mars Helicopter Мими Аун.
Обновлено в 04:59