Политика
Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в РоссииРИА Новости 09:47
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва".
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Политика
Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму
Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено в 11:59
Происшествия
Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео
Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.
Обновлено в 16:36
Армия и оружие
Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео
Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».
Обновлено в 09:36
Происшествия
Задержанного за акцию 27 июля в Москве режиссера положили в больницу
Подозреваемый в причастности к "массовым беспорядкам" в Москве на несогласованной акции 27 июля режиссер телеканала о медицине "Доктор" Дмитрий Васильев экстренно госпитализирован, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 16:35
Происшествия
В ООН осудили приведший к гибели сотрудников организации взрыв в Ливии
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил подрыв машины в Ливии, в результате которого погибли трое сотрудников организации.
Обновлено в 16:37
Шоу-бизнес
Алика Смехова трогательно поздравила с 79-летием постаревшего отца
Актриса Алика Смехова в Instagram трогательно поздравила с днем рождения своего легендарного отца – Вениамина Борисовича.
Обновлено в 08:24
Политика
Украинский чиновник опубликовал письма крымчан
Авторы многих писем отметили улучшение качества дорог. На них появилась разметка, что положительно сказалось на дисциплине водителей.
Обновлено в 13:41
Экономика
Власти пообещали сохранить финансирование СМИ в следующем году
В минувшем году СМИ получили из бюджета 82,5 млрд рублей, в этом году объём финансирования меньше — 67 млрд 800 млн рублей.
Обновлено в 13:00
Кино
Евгений Цыганов показал фото со съемок фильма про Виктора Цоя
Обновлено в 12:43
Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Например, по всей России Кузнецовы занимают почетное второе место. А вот на Урале это самая распространенная фамилия.
Обновлено в 03:49
Космос
NASA испытывает водный космический корабль на орбите
Обновлено в 02:29
Общество
Семь тысяч человек пришли на митинг на проспекте Сахарова
По данным организации «Белый счетчик», на митинг пришли более 22 тысяч человек.
Обновлено в 08:07
Политика
В Госдуме не исключили применения против РФ климатического оружия
Депутат Государственной Думы РФ Алексей Журавлев заявил, что плохие погодные условия в стране могли быть спровоцированы климатическим оружием.
Обновлено в 02:41
Футбол
Галицкий назвал крутой работу Шаронова
Президент и владелец футбольного клуба "Краснодар" Сергей Галицкий высказался по поводу работы главного тренера "Рубина" Романа Шаронова, сообщает Sport24.
Обновлено в 16:03
Политика
Новый посол КНР в России прибыл в Москву
Новый посол Китая в России Чжан Ханьхуэй прибыл в Москву в субботу, 10 августа, передает ТАСС.
Обновлено в 17:01
Здоровье
В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца
По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии.
Обновлено в 14:49
Политика
Глава МВД Италии предложил Ричарду Гиру забрать мигрантов с собой
Глава МВД Италии Маттео Сальвини раскритиковал американского актера Ричарда Гира за акцию с мигрантами.
Обновлено в 15:15
Гаджеты
Samsung в ноябре представит недорогой смартфон Galaxy M90
Обновлено в 12:54
Здоровье
У врачей не было шансов спасти Аллу Вербер
Накануне, 6 августа, мир отечественного шоу-бизнеса потрясла новость – неожиданно скончалась фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер.
Обновлено в 10:33
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено в 11:15
Футбол
Семак назвал сложной победу над «Динамо» в пятом туре РПЛ
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победный матч пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Динамо» (2:0).
Обновлено в 15:32
Футбол
«Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Астон Виллой»
Обновлено в 15:18
Шоу-бизнес
Алана Мамаева решила спасти от ампутации «Руки-базуки» Терешина
Добавим, что Кирилл Терешин собирался сыграть в картине «Брат-3» шоумена Стаса Барецкого.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Любовь Соболь задержали перед согласованной акцией в Москве
Полиция задержала юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь перед согласованной акцией в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 07:36
Общество
Умерла руководитель группы выпуска «Коммерсанта» Анна Афанасьева
Руководитель группы выпуска газеты "Коммерсант" Анна Афанасьева скончалась после болезни, сообщается на сайте издания.
Обновлено в 11:53
Политика
«Врут давно, ложь уже опирается на насилие». Выступление Леонида Парфенова
Нынешняя кампания явила такое количество вранья и порожденного им насилия, что уже дело стало не в Мосгордуме.
Обновлено в 09:55
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Обновлено в 12:55
Общество
В пресс-службе Горбачёва опровергли сообщения о его плохом здоровье
Оснований для сообщений о якобы плохом состоянии здоровья бывшего президента СССР Михаила Горбачёва нет, заявили в его пресс-службе.
Обновлено в 04:26
Музыка
«Ваши требования не соответствуют интересам государства!» Лидер «Порнофильмов» вышел на сцену в костюме ОМОНовца
Лидер российской панк-рок группы «Понрофильмы» Владимир Котляров во время концерта в Москве появился на сцене в образе сотрудника ОМОНа.
Обновлено в 16:44