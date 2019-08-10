Политика
Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в РоссииРИА Новости 09:47
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва".
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Политика
Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан
Двое жителей полуострова обратили внимание, что разница между Крымом и материковой Украиной видна невооруженным глазом сразу по пересечении границы.
Обновлено в 13:41
Происшествия
После акции в Москве начались задержания
Обновлено в 11:02
Происшествия
Машина сбила группу дорожников в Дагестане
Обновлено в 17:51
Наука
Российские ученые открыли способ защитить курильщиков от рака легких
Исследователи обнаружили уникальный белок Lynх1, расположенный в тканях легких, с помощью которого можно остановить развитие онкологии.
Обновлено в 03:13
Технологии
Марсианский доктор. Как разработчик видеоигр спасет космонавтов
Глассенберг основал Level Ex после того, как почти двадцать лет провел в индустрии видеоигр, где работал над играми по «Звездным войнам» для LucasArts и занимал пост генерального директора Funtactix, пока компанию не приобрел Playtech, разработчик программного обеспечения для азартных онлайн-игр.
Обновлено в 07:00
Экономика
Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей
Обновлено в 22:20
Армия и оружие
В ДНР сообщили о гибели двух человек в результате обстрела силовиков
Обновлено вчера в 16:16
Политика
Суд в Тбилиси назначил залог в отношении экс-гендиректора «Рустави 2»
Тбилисский городской суд отпустил под залог 40 тысяч лари (около 14 тысяч долларов) бывшего гендиректора грузинской оппозиционной телекомпании "Рустави 2" Ники Гварамия, который обвиняется прокуратурой в злоупотреблении полномочиями, передает телеканал.
Обновлено в 18:32
Здоровье
В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца
По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии.
Обновлено в 14:49
Экономика
ВТБ закрыл сделку по покупке контрольного пакета акций РТК
Банк ВТБ закрыл сделку по покупке 50% плюс одна акция в железнодорожном операторе «Рустранском» (РТК), занимающийся железнодорожной перевозкой зерна и леса.
Обновлено вчера в 19:15
Здоровье
У врачей не было шансов спасти Аллу Вербер
Накануне, 6 августа, мир отечественного шоу-бизнеса потрясла новость – неожиданно скончалась фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер.
Обновлено в 10:33
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено в 11:15
Общество
Названы самые распространённые фамилии в России и Екатеринбурге
Председатель Археографической комиссии УрО РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые популярные фамилии в России и Екатеринбурге.
Обновлено в 04:48
Технологии
Huawei презентовала платформу смешанной реальности Cyberverse
Производитель телекоммуникационного оборудования компания Huawei презентовала платформу сервисов смешанной VR и AR (виртуальной и дополненной) реальности Cyberverse, которая помогает людям ориентироваться в пространстве и узнавать больше информации об окружающем мире.
Обновлено в 23:09
Политика
Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» на мотоцикле «Урал»
Глава России Владимир Путин приехал на байк-шоу "Ночных волков" на мотоцикле "Урал" в сопровождении лидера организации Александра "Хирурга" Залдостанова.
Обновлено в 13:38
Футбол
«Барселона» разгромила «Наполи», Суарес оформил дубль
«Барселона» одержала победу над итальянским «Наполи» (4:0) в товарищеском матче, прошедшем в рамках турне по США.
Обновлено в 19:00
Армия и оружие
Ким Чен Ын провел испытания «нового оружия»
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял участие в испытании «нового оружия». Об этом сообщает агентство KCNA.
Обновлено в 21:48
Политика
Украинские силовики обыскали танкер из-за посещения Севастополя
Как утверждают в Киеве, ранее танкер назывался Neyma и участвовал в блокировании прохода украинских кораблей в ходе провокации в Керченском проливе.
Обновлено в 20:09
Волейбол
Иван Яковлев: «В третьей партии матча с Кубой немного расслабились»
Блокирующий сборной России Иван Яковлев высказался о победе над Кубой (3:0) в матче квалификационного турнира к Олимпиаде-2020 в Токио.
Обновлено в 14:36
Финансы
Рубль нашел поддержку у мировых центробанков
Напомню, только на этой неделе четыре центробанка снизили свои ставки.
Обновлено в 23:00
Транспорт
Девять станций Сокольнической линии метро закроют на неделю
Девять станций Сокольнической линии московского метро будут закрыты в течение недели — с 18 по 24 августа.
Обновлено в 10:05
Космос
Роскосмос запатентовал саморазлагающийся спутник
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
При стрельбе в норвежской мечети россияне не пострадали
При стрельбе в норвежской мечети россияне не пострадали.
Обновлено в 19:31
Авто
УАЗ рассказал об уникальном семиместном внедорожнике УАЗ-469П
Обновлено в 08:50
Здоровье
Названы лучшие натуральные средства для похудения
Эксперты составили список эффективных натуральных средств для похудения, пишет «Вечерняя Москва».
Обновлено в 09:17
Происшествия
На заводе биотоплива в Бразилии произошел взрыв
В бразильском штате Сан-Паулу произошел взрыв резервуара с этанолом на заводе по производству биотоплива, передает ТАСС.
Обновлено в 22:44