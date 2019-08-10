Политика
Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в РоссииРИА Новости вчера в 09:47
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Читать в источнике
Оценить167
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 02:24, Вашингтон
Религия
В чем и кому помогает святитель Николай Чудотворец
Обновлено вчера в 19:58
Общество
Глава Минприроды рассказал, как защитить леса от пожаров
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин считает, что для защиты лесов от пожаров и чёрных лесорубов необходимо увеличивать число лесничеств.
Обновлено вчера в 12:45
Общество
В Самарской области на берег Волги выбросило огромного мертвого сома
Фотографиями рыбы, которую выбросило на левый берег Куйбышевского водохранилища в районе Портпосёлка Центрального района Тольятти, поделились очевидцы в социальных сетях.
Обновлено 09 августа в 03:11
Происшествия
В Тулуне около 450 домов не подлежат восстановлению
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что по результатам проведенных обследований в пострадавшем от паводков в июне — июле текущего года городе Тулуне около 450 домов не подлежат восстановлению.
Обновлено в 00:58
Общество
Новой «Миссис Россия» стала жительница Геленджика
Екатерина Гишанова из Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия 2019».
Обновлено в 01:20
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришло от 300 до 500 человек.
Обновлено вчера в 10:28
Теннис
Даниил Медведев вышел в финал теннисного турнира в Монреале
Обновлено вчера в 20:08
Общество
Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за тайфуна «Лекима»
Обновлено вчера в 22:04
Футбол
Игрок «Зенита» Малком попал в арбитра мячом с 40 метров
Нападающий петербургского "Зенита" Малком попал мячом в главного арбитра Евгения Турбина в матче пятого тура чемпионата России против московского "Динамо".
Обновлено вчера в 23:54
Армия и оружие
В Йемене сепаратисты захватили дворец президента
Обновлено вчера в 13:57
Футбол
Нападающий «Эвертона» отказался от аренды в ЦСКА
Нападающий ливерпульского "Эвертона" Янник Боласье отказался от перехода на правах аренды в московский ЦСКА, сообщает Goal.
Обновлено вчера в 19:46
Политика
Украинцы потребовали сократить зарплату главе «Нафтогаза» в 70 раз
Украинцы обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой сократить заработную плату главе компании «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву в 70 раз.
Обновлено вчера в 07:16
Экономика
Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей
Работающая дворником в одной из компаний ЖКХ Воскресенска женщина оказалась должна почти 2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 22:20
Политика
Трамп предположил, что Зеленский сможет договориться с Путиным
Президент США Дональд Трамп выдвинул версию, что у президента Украины Владимира Зеленского получится достичь согласия с президентом России Владимиром Путиным по вопросу Восточной Украины.
Обновлено 09 августа в 14:31
Политика
Фигурант «газового дела» Онищенко заявил о планах вернуться в Киев
Фигурант «газового дела», депутат Верховной рады седьмого и восьмого созывов (от Партии регионов и фракции «Воля народа» соответственно) Александр Онищенко заявил, что готов вернуться в Киев и доказывать свою невиновность.
Обновлено в 02:14
Общество
Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис
Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.
Обновлено вчера в 05:29
Игры
GTA 5 запустили на самых низких настройках графики
Автором ролика сообщается, что он вместе со своей девушкой планировал переработать одну из кат-сцен из игры GTA 5 в программе Blender так, чтобы подогнать игру под 3D-графику при низкой детализации.
Обновлено в 00:41
Единоборства
Шевченко защитила титул чемпионки UFC в бою с Кармуш
Представительница Киргизии Валентина Шевченко защитила титул чемпионки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе в бою с американкой Лиз Кармуш на турнире в Уругвае.
Обновлено в 00:54
Политика
В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС
Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.
Обновлено вчера в 19:56
Политика
Видео с купающейся в платье Савченко насмешило пользователей Сети
Пользователей Сети насмешило видео с экс-депутатом Верховной рады Надеждой Савченко, снятое на отдыхе в Латвии.
Обновлено вчера в 13:46
Футбол
На стадионе АЗ обрушилась крыша
На стадионе нидерландского «АЗ Алкмар» обрушилась крыша. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Indehekken Брайан Вийкер.
Обновлено вчера в 13:18
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Цитаты из писем опубликовал в Facebook советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев.
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия
В ЕС осудили убийство сотрудников ООН в Бенгази
Евросоюз считает тревожным событием взрыв заминированного автомобиля в ливийском городе Бенгази, в результате которого погибли два сотрудника ООН.
Обновлено в 00:50
Армия и оружие
В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии
Председатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч ответил на слова посла США Ричарда Гренелла о том, что Вашингтон может передислоцировать часть американских военных из Германии в Польшу.
Обновлено вчера в 06:56
Политика
Украинские силовики обыскали танкер из-за посещения Севастополя
Как утверждают в Киеве, ранее танкер назывался Neyma и участвовал в блокировании прохода украинских кораблей в ходе провокации в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 20:09
Общество
Митинг-концерт оппозиции в Москве не спасли даже модные рэперы
Обновлено вчера в 11:22
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Обновлено вчера в 12:55
Здоровье
Названы лучшие натуральные средства для похудения
Эксперты составили список эффективных натуральных средств для похудения, пишет «Вечерняя Москва».
Обновлено вчера в 09:17
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Фадеевым
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия
Четыре человека пострадали в ДТП с участием маршрутки в Москве
Ранее на севере Москвы пострадали восемь человек в аварии с участием автобуса и легкового автомобиля.
Обновлено вчера в 10:16