Политика
Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в РоссииРИА Новости 09:47
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва".
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Футбол
«Шахтер» обыграл «Динамо» в чемпионате Украины
Футболисты донецкого "Шахтера" обыграли киевское "Динамо" в матче 3-го тура чемпионата Украины.
Обновлено в 12:17
Кино
Путин поздравил Олега Стриженова с 90-летием
Обновлено в 06:16
Армия и оружие
Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео
Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».
Обновлено в 09:36
Происшествия
Стрельба произошла в мечети в Норвегии
Неизвестный открыл стрельбу в мечети в пригороде норвежской столицы Осло. Об этом говорится в сообщении полиции в Twitter.
Обновлено в 12:08
Политика
Слухи о нищенстве воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено в 11:15
Политика
Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму на мотоцикле «Урал»
Президент РФ Владимир Путин приехал в субботу на организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал" с коляской в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено в 11:35
Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
Общество
Стандарт школьной формы появится в России
Обновлено в 02:40
Армия и оружие
Украинским снайперам разрешили убивать гражданских на Донбассе
Штаб карательной операции в Краматорске ведет активную подготовку к активной фазе вооруженного конфликта на Донбассе.
Обновлено в 06:54
Происшествия
В ДТП под Тамбовом погибли пять человек
В результате аварии пять человек погибли, восемь пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе тамбовского главка МВД.
Обновлено в 00:47
Общество
Очередям у консульства Финляндии в Петербурге посвятили граффити
«Очередь за визами в Генеральное консульство Финляндии занимайте заранее», — подписал он пост.
Обновлено в 08:45
Авто
Hyundai показал обновленный кроссовер Tucson
В обновленном Hyundai Tucson 2020 модельного года базовым остается 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель на 161 л.с. Как и прежде, моторная гамма состоит из базовых 2,0-литровых комплектаций Value и SE, а 2,4-литровый вариант доступен в модификации SEL, Sport, Limited и Ultimate.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Число жертв супертайфуна «Лекима» в Китае выросло до 18 человек
По уточненным данным, не менее 18 человек стали жертвами мощного супертайфуна "Лекима", который обрушился на восточную часть Китая, сообщают в субботу официальные китайские СМИ.
Обновлено в 06:02
Транспорт
Строители объяснили, откуда на Крымском мосту взялись поезда
Как сообщает РИА Новости, строители переправы рассказали, что технологические поезда ходят по Крымскому мосту с прошлого года.
Обновлено вчера в 16:50
Политика
Трамп допустил сделку Зеленского с Путиным
Президент США Дональд Трамп предполагает, что между новым украинским руководителем в лице Владимира Зеленского и его российским коллегой Владимиром Путиным возможно достичь договоренностей.
Обновлено вчера в 12:50
Политика
Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой
"В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США с пересчетом цен, тарифов, окладов заработной платы, стипендий, пенсий, средств на счетах предприятий, учреждений и организаций, а также вкладов граждан", — пишет автор петиции.
Обновлено в 05:58
Хоккей
«Салават» обыграл «Нефтехимик» по буллитам на турнире в Казахстане
Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» переиграл в серии послематчевых буллитов нижнекамскую команду «Нефтехимик» в матче предсезонного Кубка президента республики Казахстан.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес
Оксана Федорова показала редкий снимок с мужем
Российская телеведущая и модель Оксана Фёдорова поделилась с поклонниками совместной фотографией с супругом.
Обновлено в 10:57
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова «растянулась» перед гостями отеля в Греции
Анастасия Волочкова обнародовала в микроблоге видеозапись со своим импровизированным выступлением перед гостями отеля, которых она захотела порадовать без всякого повода.
Обновлено 08 августа в 03:30
Экономика
В Правительстве хотят субсидировать 50% первого взноса за ипотеку на деревянные дома
Кабмин прорабатывает возможность субсидирования 50% первоначального ипотечного взноса при покупке деревянного дома, изготовленного заводским способом.
Обновлено в 05:18