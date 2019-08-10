Политика

Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в РоссииРИА Новости 09:47

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва".
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