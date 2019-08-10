Политика

Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в РоссииРИА Новости вчера в 09:47

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва".
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Синоптик оценил возможность применения климатического оружия против России

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С вашингтонского «обкома» сняли ответственность за непогоду в России

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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 03:50, Вашингтон
Футбол

Ари пропустит две недели из-за травмы и не сыграет с «Порту»

Нападающий футбольного клуба "Краснодар" Ари сообщил РИА Новости, что пропустит две недели из-за травмы и не поможет своей команде в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с португальским "Порту".
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Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек

С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришло от 300 до 500 человек.
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия

Двое неизвестных с пистолетом похитили 7 млн руб. из офиса на севере Москвы

В Хорошевском районе столицы двое неизвестных в ходе разбойного нападения похитили рюкзак с 7 млн руб. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено в 03:32
Политика

МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Обновлено в 03:26
Происшествия

Фигуранта дела о массовых беспорядках положили в реанимацию

ТАСС напоминает, что после несогласованной акции в Москве 27 июля режиссёру выписали 20 тысяч рублей штрафа.
Обновлено вчера в 10:22
Политика

В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС и НАТО

Украина не имеет шансов войти ни в Евросоюз, ни в НАТО, причиной тому как внутренние проблемы страны, так и политика ЕС и Североатлантического альянса в целом, заявил немецкий политолог Александр Рар.
Обновлено в 02:54
Армия и оружие

Украина и Турция вместе создадут высокоточное оружие

Украинская госкомпания «Укрспецэкспорт», входящая в состав «Укроборонпрома», и турецкая компания Baykar Defence создали совместное предприятие, которое займется разработкой высокоточного оружия и аэрокосмических технологий.
Обновлено вчера в 08:21
Общество

Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис

Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.
Обновлено вчера в 05:29
Политика

Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли

Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15
Футбол

«Барселона» разгромила «Наполи» в контрольном матче

Испанская «Барселона» одержала разгромную победу над итальянским «Наполи» в контрольном футбольном матче.
Обновлено в 01:03
Происшествия

Возгорание на складе боеприпасов под Ачинском ликвидировали

Руководитель ГУ МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин сообщил, что возгорание на складе боеприпасов под Ачинском ликвидировали.
Обновлено в 01:38
Политика

На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России

Цитаты из писем опубликовал в Facebook советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев.
Обновлено вчера в 20:22
Футбол

Мойес может возглавить клуб Бекхэма

Новый клуб MLS "Интер Майами" может возглавить бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Дэвид Мойес, сообщает the Mirror.
Обновлено вчера в 21:36
Общество

Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей

Работающая дворником в одной из компаний ЖКХ Воскресенска женщина оказалась должна почти 2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 22:20
Шоу-бизнес

Бывший муж Татьяны Арнтгольц изменил свое отношение к семье

По словам 35-летнего актера, изменилось и его отношение к семье.В прежние времена актер Иван Жидков намного больше думал о развитии своей карьеры и самореализации, сейчас же бывший супруг Татьяны Арнтгольц старается как можно больше внимания уделять близким ему людям.
Обновлено в 03:11
Авто

Назван топ-5 самых интересных стартапов в автоиндустрии

Обновлено в 03:42
Футбол

«Бавария» отказалась от приобретения Сане после полученной им травмы

По их данным, "Бавария" учла серьёзность травмы нападающего – у немца диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена – и решила отказаться от трансфера.
Обновлено в 02:28
Политика

Трамп не смог вспомнить фамилию президента Украины

Обновлено вчера в 03:56
Армия и оружие

Йеменские сепаратисты захватили президентский дворец в Йемене

Обновлено вчера в 15:51
Общество

Глава Минпросвещения рассказала о новых профессиях в колледжах

Обновлено в 02:34
Экономика

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

Обновлено вчера в 12:55
Происшествия

Число жертв супертайфуна «Лекима» в Китае увеличилось до 28 человек

Число погибших в результате тайфуна "Лекима" выросло до 28 человек, 20 человек числятся пропавшими без вести, сообщает в воскресенье агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.
Обновлено вчера в 22:10
Армия и оружие

В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии

Обновлено вчера в 06:56
Религия

Мусульмане России празднуют Курбан-байрам

Обновлено в 01:23
Происшествия

Электрички Горьковского направления МЖД следуют мимо платформы Черное

Обновлено в 02:52
Религия

Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам

Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам.
Обновлено в 03:46
Кино

Сергей Безруков рассказал о съемках спортивной драмы «Мистер Нокаут»

Российский актер театра и кино Сергей Безруков рассказал в Инстагараме о съемках спортивной драмы с рабочим названием "Мистер Нокаут".
Обновлено вчера в 10:31
Футбол

Кокорин и Мамаев получат положительную характеристику от колонии

Обновлено в 01:46
Происшествия

Число жертв взрыва на полигоне под Архангельском выросло до пяти

Обновлено 09 августа в 18:04
Футбол

Ротенберг рассказал о желании пригласить в ФК «Сочи» Мхитаряна

Обновлено вчера в 17:44
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