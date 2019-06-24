Синод «новой церкви» Украины лишил Филарета права управлять епархиейРИА Новости 08:34

с чего всё началось

Синод "новой церкви" лишил раскольника Филарета Денисенко канонических прав управления Киевской епархией, рассказал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря. Уточняется, что при этом его оставили в составе епископата.

Футбол Глушаков описал «Спартак» тремя словами Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, покинувший команду, охарактеризовал клуб тремя словами.

Происшествия Два истребителя разбились в Германии Два истребителя Eurofighter бундесвера разбились в Германии.

Технологии Блокирующий компьютеры вирус атакует россиян Вирус блокирует компьютер и требует выкуп для восстановления доступа к информации.

Технологии МТС обновил визуальный стиль, слоган и позиционирование бренда Мобильный оператор МТС обновил визуальный стиль, слоган и позиционирование бренда, сообщает пресс-служба компании.

Авто Citroen откажется от выпуска кроссовера C4 Cactus Французская компания Citroen планирует отказаться от выпуска компактного кроссовера C4 Cactus.

Политика Япония опровергла приглашение Зеленского на саммит G20 Министерство иностранных дел Японии не располагает информацией о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку во время проведения саммита «Большой двадцатки» (G20).

Происшествия В результате взрывов боеприпасов на юге Казахстана погиб один человек Один человек погиб, 31 госпитализирован в результате взрывов боеприпасов на военных складах в городе Арысь Туркестанской области Казахстана.

Политика Поймавшему Гайзера и Хорошавина генералу ФСБ прочат отставку «Гроза губернаторов» О скорой отставке главы Управления «К» ФСБ РФ Ивана Ткачева «Росбалту» сообщили источники в спецслужбе.

Политика Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии» Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.

Наука Капуцины начали пользоваться каменными орудиями 3000 лет назад Западноафриканские шимпанзе (Pan troglodytes verus) тоже раскалывают орехи камнями, причем делают это из поколения в поколение: исследователи нашли каменные орудия, которыми обезьяны пользовались 4,3 тысячи лет назад.

Кино Умер советский и российский актер Андрей Харитонов 25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.

Шоу-бизнес Пелагея умилила соцсети снимком двухлетней дочери Певица Пелагея редко балует подписчиков фотографиями своей дочери Таисии, поэтому новый снимок вызвал бурную реакцию поклонников.

Политика В ПАСЕ проголосовали против обсуждения темы взносов России Участники сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отказались обсуждать вопрос о привлечении России к ответственности за неуплату членских взносов, сообщает 24 июня ТАСС.

Политика Роспотребнадзор сообщил об ухудшении качества грузинского вина Роспотребнадзор усилил контроль за ввозом алкогольных напитков из Грузии в Россию, говорится в сообщении ведомства.

Шоу-бизнес Валентин Гафт винит себя в смерти дочери Советский и российский артист театра и кино Валентин Гафт рассказал, что винит себя в самоубийстве единственной дочери Ольги.

Финансы Центробанк считает, что инфляция в России окажется ниже ожиданий Центральный банк (ЦБ) России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,7−5,2% до 4,2−4,7%. Соответствующая информация содержится в докладе о денежно-кредитной политике, подготовленном Центробанком РФ и размещённом на официальном сайте ведомства.

Политика Соловьев возмутился попаданием в список пропагандистов РФ в ПАСЕ Российский телеведущий Владимир Соловьев объяснил свое попадание в список российских пропагандистов в ПАСЕ.

Общество В Госдуме предложили отменить штраф за тонировку стекол автомобиля В Госдуме выступили с инициативой упразднить статью в Кодексе об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф за затемнение стекол автомобиля сверх регламентных норм.

Музыка Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало» Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».

Армия и оружие В МИД РФ напомнили США о Карибском кризисе Развертывание США ракетных комплексов наземного базирования вблизи границ России может привести к противостоянию, сравнимому с Карибским ракетным кризисом 1962 года, заявил сегодня, 24 июня заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Экономика Китайские инвесторы начали переговоры о покупке доли в GV Gold Китайские инвесторы во главе с Fosun начали переговоры о покупке мажоритарного пакета в золотодобывающей компании GV Gold, которая добывает золото в Иркутской области и Республике Саха (Якутия).

Политика Трамп ввел санкции против верховного лидера Ирана Новые санкции США против Ирана призваны лишить верховного лидера страны Али Хаменеи и других доступа к финансовым инструментам, заявил президент США Дональд Трамп.

Происшествия МВД Грузии отстранило 10 полицейских, разгонявших митинг в Тбилиси Десять полицейских, участвовавших в разгоне митингующих у здания Парламента Грузии в Тбилиси вечером 20 июня, отстранены от службы за превышение полномочий.