Политика
Синод «новой церкви» Украины лишил Филарета права управлять епархиейРИА Новости 08:34
Синод "новой церкви" лишил раскольника Филарета Денисенко канонических прав управления Киевской епархией, рассказал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря. Уточняется, что при этом его оставили в составе епископата.
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с чего всё началось
В решении синода говорится: «Подчинить митрополиту Киевскому и всей Украины, как их непосредственному епархиальному архиерею, все парафии [приходы] и монастыри города Киева, которые до 15 декабря 2018 года находились в составе УПЦ Киевского патриархата и согласно решению поместного собора УПЦ Киевского патриархата и Объединительного собора состоят в Православной церкви Украины».Daily Storm08:36
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