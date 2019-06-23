Политика
ПЦУ лишила Филарета канонических правИзвестия 08:13
Новообразованная Православная церковь Украины (ПЦУ) на заседании синода лишила своего почетного патриарха Филарета «канонического права» управления епархией, однако не исключила его из состава епископата. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщил спикер Киевской митрополии ПЦУ Зоря.
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с чего всё началось
В решении синода говорится: «Подчинить митрополиту Киевскому и всей Украины, как их непосредственному епархиальному архиерею, все парафии [приходы] и монастыри города Киева, которые до 15 декабря 2018 года находились в составе УПЦ Киевского патриархата и согласно решению поместного собора УПЦ Киевского патриархата и Объединительного собора состоят в Православной церкви Украины».Daily Storm08:36
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