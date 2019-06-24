Политика
Синод ПЦУ лишил Филарета права управления епархиейRT на русском 09:25
Синод новой Православной церкви Украины (ПЦУ) лишил патриарха неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета (Денисенко) права управлять Киевской епархией. Об этом сообщил РИА Новости архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.
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с чего всё началось
В решении синода говорится: «Подчинить митрополиту Киевскому и всей Украины, как их непосредственному епархиальному архиерею, все парафии [приходы] и монастыри города Киева, которые до 15 декабря 2018 года находились в составе УПЦ Киевского патриархата и согласно решению поместного собора УПЦ Киевского патриархата и Объединительного собора состоят в Православной церкви Украины».Daily Storm08:36
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