Синод ПЦУ лишил Филарета права управления епархиейRT на русском 09:25

с чего всё началось

Синод новой Православной церкви Украины (ПЦУ) лишил патриарха неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета (Денисенко) права управлять Киевской епархией. Об этом сообщил РИА Новости архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.

Общество Школьник из Тулы стал самым умным в России Выпускник тульского лицея №2 имени Слободского Даниил Дрябин набрал 400 баллов по ЕГЭ, получив по 100 баллов по каждому из сдаваемых экзаменов.

Политика Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.

Шоу-бизнес Нино Нинидзе озвучила причины развода с Кириллом Плетневым Нино Нинидзе озвучила причины развода с Кириллом Плетневым Полтора месяца назад супруги объявили о разрыве.

Политика В России ввели запрет на полеты в Грузию Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков назвал происходящее «вынужденной мерой», вводимой из-за «экстремистских действий», разворачивающихся на территории Грузии.

Энергетика В Белоруссии назвали срок вытеснения грязной нефти со своей территории Загрязненная нефть из трубопровода «Дружба» может быть вытеснена с территории Белоруссии досрочно.

ЖКХ Почти 100 тыс. жителей Симферополя остались без света из-за аварии В Симферополе более 98 тыс. жителей остались без света из-за аварии на одной из линий электропередачи.

Культура RT и Антон Красовский подготовили документальный фильм «Эпидемия» RT совместно с журналистом, директором фонда «СПИД.Центр» Антоном Красовским выпустили документальный сериал «Эпидемия».

Происшествия В Подмосковье арестовали обвиняемую в убийстве директора ТЦ Следователи задержали женщину, обвиняемую в убийстве директора торгового центра в Солнечногорском районе Подмосковья.

Происшествия В Сочи после мощного ливня на горный курорт сошел сель В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя.

Политика ПАСЕ проголосовала против обсуждения крушения MH17 и взносов России Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала против обсуждения на текущей сессии крушения в 2014 году малайзийского Boeing рейса MH17 над Донбассом, а также вопроса выплат российской делегацией членских взносов в Совет Европы.

Происшествия В Германии столкнулись два истребителя Eurofighter В Германии столкнулись и упали два истребителя Eurofighter. Об этом сообщила пресс-служба ВВС ФРГ. Оба пилота смогли катапультироваться.

Общество Осенняя погода придет в Москву на следующей неделе На следующей неделе жара в столичном регионе сменится по-осеннему прохладной и дождливой погодой.

Политика ФСБ за год выявила более 50 членов ИГ на юге России Более 50 членов и пособников группировки «Исламское государство» (запрещена в России) были выявлены за год на территории Южного федерального округа.

Кино Умер советский и российский актер Андрей Харитонов 25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.

Здоровье Россияне смогут из дома посмотреть список полученных по ОМС услуг Любой гражданин получил возможность посмотреть список медицинских услуг, которые он получил в рамках ОМС за определенное время во всех поликлиниках, больницах, в которых наблюдался и лечился, а также узнать их стоимость.

Происшествия В результате взрывов боеприпасов на юге Казахстана погиб один человек Один человек погиб, 31 госпитализирован в результате взрывов боеприпасов на военных складах в городе Арысь Туркестанской области Казахстана.

Политика Грузия подсчитала убытки от «туристического эмбарго» со стороны России Грузинские аналитики назвали цену «туристического эмбарго» со стороны России. Речь идет об огромной сумме в 100 млн долларов.

Путешествия Ростуризм разъяснил порядок возврата билетов и туров в Грузию Ростуризм опубликовал на своем сайте часто задаваемые вопросы туристов о ситуации в Грузии, где, в частности, разъяснил порядок возврата средств за авиабилеты и туры.

Технологии Блокирующий компьютеры вирус атакует россиян Вирус блокирует компьютер и требует выкуп для восстановления доступа к информации.

Общество Россияне воспротивились четырехдневной рабочей неделе Почти половина россиян отрицательно оценила возможное сокращение рабочей недели до четырех дней.