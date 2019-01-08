«Священный Синод решил передать вопрос признания Элладской церковью новой автокефальной церкви Украины на рассмотрение Священного Собора иерархии Элладской церкви»,— говорится в сообщении греческого Синода (цитата по «Интерфаксу»).

Политика Политика Порошенко присвоил звание героя Украины раскольнику Филарету Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание героя Украины Филарету Денисенко — бывшему лидеру одной из раскольничьих церковных структур.

Политика Политика Транзит газа через Литву в Калининградскую область временно остановили Во время пуска СПГ-терминала в Калининградской области сегодня, 8 января, временно приостанавливался транзит газа через Литву.

Политика Политика На Украине сообщили о пропаже некоторых икон из Киево-Печерской лавры Министр культуры Украины Евгений Нищук в эфире телеканала «Прямой» заявил, что проведённая в Киево-Печерской лавре инвентаризация выявила пропажу некоторых ценных икон.

Политика Политика В Сети высмеяли попытки журналиста объяснить «пьяный» вид Порошенко Пользователи Сети высмеяли заявления украинского журналиста Юрия Бутусова, который попытался объяснить «пьяный» вид президента Петра Порошенко на военном мероприятии в 2015 году.

Армия и оружие Армия и оружие Турция попросила США передать ей американские базы в Сирии Турция в ходе переговоров с находящимся в Анкаре с визитом советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном обращается к Вашингтону с запросом о передаче ей американских военных баз в Сирии или об их уничтожении, сообщает газета Hurriyet во вторник.

Политика Политика В США предъявили обвинение юристу Весельницкой

Политика Политика WP сообщил о намерениях Трампа по вопросу режима ЧП Президент США Дональд Трамп не планирует объявлять ЧП в ходе телеобращения, сообщает газета Washington Post со ссылкой на свои источники.

Политика Политика Посольство России: Скрипалей насильственно удерживают в Великобритании Власти Великобритании насильно удерживают Сергея и Юлию Скрипалей, а также продолжают скрывать факты, связанные с инцидентом в Солсбери.

Политика Политика Климкин призвал запретить въезд на Украину мужчинам из России Полностью и постоянно запретить въезд на Украину для российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет предложил глава Министерства иностранных дел страны Павел Климкин.

Политика Политика США ввели дополнительные санкции в отношении Венесуэлы США внесли в ограничительные списки семерых граждан Венесуэлы, а также 23 компании, в том числе частный телеканал Globovision Tele, и один самолет, говорится на сайте американского минфина.

Политика Политика Henley & Partners представила обновленный Индекс паспортов мира Henley & Partners представила обновленный Индекс паспортов мира В опубликованном 8 января новом Индексе паспортов мира Россия сохранила свои позиции и 48 место в списке, ее граждане имеют возможность безвизового въезда в 119 стран и территорий мира.

Политика Политика В Калининграде начнут строить культурный комплекс в начале 2019 года Строительство культурно-образовательного и музейного комплекса в Калининграде начнется в первом квартале 2019 года, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов на совещании по вопросам создания таких комплексов в четырех городах страны.

Политика Политика Суд Киева признал вмешательство украинских политиков в выборы в США Отмечается, что они способствовали разглашению и распространению данных о том, что в списках "черной бухгалтерии Партии регионов" было имя экс-главы избирательного штаба Дональда Трампа на минувших выборах президента США Пола Манафорта.

Армия и оружие Армия и оружие ОЗХО развернула в Сирии миссию для сбора фактов по химатаке в Алеппо ОЗХО в начале января развернула в Сирии специальную миссию для сбора информации относительно предполагаемого применения химического оружия в Алеппо, сообщила организация.