Футбол
Синиша Михайлович может покинуть «Болонью» из-за проблем со здоровьемProstoProSport 03:00
Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович может покинуть клуб. Как сообщает Corriere dello Sport, у 50-летнего сербского специалиста проблемы со здоровьем.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:18, Вашингтон
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Здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомета
Здание телеканала "112 Украина" в Киеве обстреляли неизвестные в ночь на субботу из гранатомета, никто не пострадал.
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СК уточнил обстоятельства гибели девяти человек на переправе в Туве
Девять человек погибли в Туве во время пересечения реки Шуй после того, как автомобиль остановился из-за вышедшего из строя двигателя.
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Компьютеры и смартфоны давно стали основной целью хакеров при попытке кражи денежных средств и персональных данных россиян.
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Центробанк отложит новую пенсионную реформу
Центробанк РФ выступил с новой инициативой: перенести до следующего года проект пенсионной реформы, цель которого состоит в системе индивидуального пенсионного капитала.
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На Кировском заводе запустили производство нового поколения тракторов
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Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору грибов.
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Роструд назвал допустимый возраст для начала трудовой деятельности
Если один из родителей против заключения трудового договора с ребенком младше 15 лет, учитывается мнение самого несовершеннолетнего или органа опеки и попечительства.
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«Шанхай Шеньхуа» предлагает «Спартаку» за Фернандо 20 млн евро
Обновлено в 02:46
Общество
Асахи симбун (Япония): шумиха вокруг новых имен российских аэропортов (Asahi Shimbun)
Ранее российские аэропорты в основном носили имена названий местности: московские "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково", петербургский "Пулково" и так далее.
Обновлено в 03:12
Шоу-бизнес
Леди Гага переехала к актеру Брэдли Куперу
Ранее Леди Гагу заподозрили в беременности. Как утверждали западные СМИ, отцом ребенка является актер Купер.
Обновлено вчера в 11:51
Политика
На дом Габунии повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Футбол
«Бенфика» предложила € 10 млн за вратаря «Ювентуса»
Клуб из Лиссабона предложил за 26-летнего вратаря € 10 млн. Об этом пишет журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира в «Твиттере».
Обновлено в 02:50
Происшествия
Тете избитой в Ингушетии девочки предъявлено обвинение
Следователи предъявили обвинения жительнице Ингушетии, избившей семилетнюю девочку, говорится в сообщении Следственного комитета РФ.
Обновлено вчера в 18:54
Футбол
Антон Шунин: «Сегодня были моменты, чтобы вырваться вперед»
Напомним, московское «Динамо» в гостях сыграло вничью с тульским «Арсеналом» в стартовом матче нового сезона чемпионата России.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
В Уфе неизвестные избили полицейского и похитили табельное оружие
Несколько молодых людей, которые дрались у ночного клуба в Уфе, избили полицейского, прибывшего на место конфликта.
Обновлено в 02:12
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено вчера в 13:31
Армия и оружие
Бывшего украинского военного задержали в Луганске
Бывшего украинского военного поймали на территории недействующей военной части в Луганске.
Обновлено вчера в 11:10
Политика
Военный эксперт предрек Украине потерю новых территорий при Зеленском
Президенту Украины Владимиру Зеленскому осталось не более года — его снесут, а еще через год-два в стране установится военная диктатура, заявил киевский пропагандист и военный эксперт Алексей Арестович.
Обновлено вчера в 08:52
Футбол
Новосельцев поделился впечатлениями от Сочи
Защитник «Сочи» Иван Новосельцев в преддверии матча первого тура РПЛ против «Спартака» рассказал о своих впечатлениях от юга России.
Обновлено в 02:10
Хоккей
Зернов считает, что Михеев сможет проявить себя в «Торонто»
Нападающий "Авангарда" Денис Зернов уверен, что его бывший партнер по омской команде форвард Илья Михеев сможет проявить себя в "Торонто".
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Политика
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Палата представителей Конгресса США одобрила в пятницу поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год (начинается в США с 1 октября), которая запрещает выделение средств на проведение военных операций против Ирана без одобрения американских законодателей.
Обновлено вчера в 13:12
Политика
Телемост «Надо поговорить» прошел между Россией и Украиной
Телемост "Надо поговорить" состоялся на канале "Россия 1". В рамках эфира заслуженные артисты РСФСР, России и УССР впервые за несколько лет смогли пообщаться с обычными жителями Украины и России.
Обновлено вчера в 19:18