Футбол

Синиша Михайлович может покинуть «Болонью» из-за проблем со здоровьемProstoProSport 03:00

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович может покинуть клуб. Как сообщает Corriere dello Sport, у 50-летнего сербского специалиста проблемы со здоровьем.
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Шоковая терапия для Синиши Михайловича. Сербский тренер прерывает карьеру из-за проблем со здоровьем

Sport24.ruвчера в 18:47

Михайлович из-за болезни должен покинуть «Болонью»

Sport.ru01:44

Михайлович может покинуть «Болонью» из-за болезни

Sports.ru01:19

СМИ: Михайлович покинет «Болонью» из-за проблем со здоровьем

Матч ТВ02:09

Синиша Михайлович покинет «Болонью» из-за проблем со здоровьем

Soccer.ruвчера в 19:56

Синиша Михайлович прервет тренерскую карьеру из-за проблем со здоровьем

Спорт-Экспрессвчера в 19:33

Тренер клуба из Серии А вынужден завершить карьеру из-за серьезных проблем

Газета.Ruвчера в 19:02
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Происшествия

Здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомета

Здание телеканала "112 Украина" в Киеве обстреляли неизвестные в ночь на субботу из гранатомета, никто не пострадал.
Обновлено в 02:42
Транспорт

СМИ узнали об отмене штрафа ЦОДД за уменьшенные дорожные знаки

Обновлено в 02:36
Происшествия

СК уточнил обстоятельства гибели девяти человек на переправе в Туве

Девять человек погибли в Туве во время пересечения реки Шуй после того, как автомобиль остановился из-за вышедшего из строя двигателя.
Обновлено в 02:26
Общество

Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел

Россельхознадзор связал массовую гибель пчел в ряде регионов с бесконтрольным применением пестицидов.
Обновлено вчера в 15:24
Интернет

Эксперты рассказали, как защитить финансы и данные от хакеров

Компьютеры и смартфоны давно стали основной целью хакеров при попытке кражи денежных средств и персональных данных россиян.
Обновлено в 02:10
Экономика

Центробанк отложит новую пенсионную реформу

Центробанк РФ выступил с новой инициативой: перенести до следующего года проект пенсионной реформы, цель которого состоит в системе индивидуального пенсионного капитала.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия

В Сомали десять человек погибли при атаке на отель

Обновлено вчера в 18:45
Политика

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено вчера в 14:45
Экономика

На Кировском заводе запустили производство нового поколения тракторов

На Петербургском тракторном заводе ( входит в ГК «Кировский завод») прошла торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7 в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «ПД».
Обновлено вчера в 07:48
Политика

Зеленский поспорил с мэром Днепра из-за недостроенного моста

Обновлено вчера в 07:39
Общество

Россиянам дали совет, как выбирать грибы

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору грибов.
Обновлено в 02:25
Музыка

Дочь Алсу показала клип с Ержаном Максимом

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова опубликовала на YouTube-канале свой первый клип.
Обновлено вчера в 12:16
Шоу-бизнес

Ольга Бузова получила травму на проекте «Форт Боярд»

В личном микроблоге Бузова поделилась с верными почитателями кадрами со съемок одного из эфиров.
Обновлено в 00:35
Политика

Патриархия Грузии вступила в полемику с Путиным

В патриархии Грузии заявили, что слова президента РФ Владимира Путина должны стать вызовом для грузинского государства, сообщает "Грузия.Online".
Обновлено вчера в 15:27
Общество

Роструд назвал допустимый возраст для начала трудовой деятельности

Если один из родителей против заключения трудового договора с ребенком младше 15 лет, учитывается мнение самого несовершеннолетнего или органа опеки и попечительства.
Обновлено в 03:08
Футбол

«Шанхай Шеньхуа» предлагает «Спартаку» за Фернандо 20 млн евро

Обновлено в 02:46
Общество

Асахи симбун (Япония): шумиха вокруг новых имен российских аэропортов (Asahi Shimbun)

Ранее российские аэропорты в основном носили имена названий местности: московские "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково", петербургский "Пулково" и так далее.
Обновлено в 03:12
Шоу-бизнес

Леди Гага переехала к актеру Брэдли Куперу

Ранее Леди Гагу заподозрили в беременности. Как утверждали западные СМИ, отцом ребенка является актер Купер.
Обновлено вчера в 11:51
Политика

На дом Габунии повесили позорную табличку

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Футбол

«Бенфика» предложила € 10 млн за вратаря «Ювентуса»

Клуб из Лиссабона предложил за 26-летнего вратаря € 10 млн. Об этом пишет журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира в «Твиттере».
Обновлено в 02:50
Происшествия

Тете избитой в Ингушетии девочки предъявлено обвинение

Следователи предъявили обвинения жительнице Ингушетии, избившей семилетнюю девочку, говорится в сообщении Следственного комитета РФ.
Обновлено вчера в 18:54
Футбол

Антон Шунин: «Сегодня были моменты, чтобы вырваться вперед»

Напомним, московское «Динамо» в гостях сыграло вничью с тульским «Арсеналом» в стартовом матче нового сезона чемпионата России.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия

В Уфе неизвестные избили полицейского и похитили табельное оружие

Несколько молодых людей, которые дрались у ночного клуба в Уфе, избили полицейского, прибывшего на место конфликта.
Обновлено в 02:12
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено вчера в 13:31
Армия и оружие

Бывшего украинского военного задержали в Луганске

Бывшего украинского военного поймали на территории недействующей военной части в Луганске.
Обновлено вчера в 11:10
Политика

Военный эксперт предрек Украине потерю новых территорий при Зеленском

Президенту Украины Владимиру Зеленскому осталось не более года — его снесут, а еще через год-два в стране установится военная диктатура, заявил киевский пропагандист и военный эксперт Алексей Арестович.
Обновлено вчера в 08:52
Футбол

Новосельцев поделился впечатлениями от Сочи

Защитник «Сочи» Иван Новосельцев в преддверии матча первого тура РПЛ против «Спартака» рассказал о своих впечатлениях от юга России.
Обновлено в 02:10
Хоккей

Зернов считает, что Михеев сможет проявить себя в «Торонто»

Нападающий "Авангарда" Денис Зернов уверен, что его бывший партнер по омской команде форвард Илья Михеев сможет проявить себя в "Торонто".
Обновлено в 01:07
Политика

Конгресс ограничил право Трампа начать войну с Ираном

Палата представителей Конгресса США одобрила в пятницу поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год (начинается в США с 1 октября), которая запрещает выделение средств на проведение военных операций против Ирана без одобрения американских законодателей.
Обновлено вчера в 13:12
Политика

Телемост «Надо поговорить» прошел между Россией и Украиной

Телемост "Надо поговорить" состоялся на канале "Россия 1". В рамках эфира заслуженные артисты РСФСР, России и УССР впервые за несколько лет смогли пообщаться с обычными жителями Украины и России.
Обновлено вчера в 19:18
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Синиша Михайлович
Югославский футболист
Югославский и сербский футболист, игравший на позициях полузащитника и защитника. В 2006 году завершил карьеру игрока и стал помощником главного тренера миланского «Интера», позже начал самостоятельную тренерскую карьеру. Мастер штрафных ударов, в одном из матчей Серии A он забил три гола со штрафных.
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