Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович может покинуть клуб. Как сообщает Corriere dello Sport, у 50-летнего сербского специалиста проблемы со здоровьем.

Синиша Михайлович может покинуть «Болонью» из-за проблем со здоровьем

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