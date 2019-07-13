Футбол
Синиша Михайлович может покинуть «Болонью» из-за проблем со здоровьемProstoProSport 03:00
Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович может покинуть клуб. Как сообщает Corriere dello Sport, у 50-летнего сербского специалиста проблемы со здоровьем.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 04:50, Вашингтон
Футбол
Начо отказался уходить из «Реала»
Сообщается, что действующее соглашение Начо с «Реалом» истекает летом 2020 года, а его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.
Обновлено в 04:06
Футбол
Завершивший карьеру бывший капитан «Зенита» вернулся в футбол
Обновлено в 04:33
Происшествия
Россиянка погибла в ДТП с туравтобусом в Абхазии
Гражданка России погибла в ДТП в абхазском городе Гагра, говорится в сообщении республиканской прокуратуры.
Обновлено вчера в 19:38
Происшествия
Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров
Дым от лесных пожаров накрыл Красноярск, сообщает управление МЧС по Красноярскому краю.
Обновлено в 03:47
Армия и оружие
В Турцию прибыл самолёт с новой партией элементов для С-400
В Турцию доставили новую партию деталей для российских систем С-400, самолёт с частями ЗРК приземлился на авиабазе Мюртед, сообщает Haberturk со ссылкой на турецкое Министерство обороны.
Обновлено в 03:28
Происшествия
В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»
Неизвестные в ночь на субботу, 13 июля, обстреляли из гранатомета телеканал "112.Украина".
Обновлено в 04:17
Общество
Названы определяющие опасные фейковые новости органы власти
Генеральная прокуратура России установила круг органов власти, уполномоченных определять общественно опасные фейковые новости.
Обновлено в 03:13
Политика
Ярош призвал к захвату итальянцев на Украине
Кандидат в депутаты Верховной рады и бывший лидер «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Дмитрий Ярош предложил захватить итальянцев, находящихся на территории Украины.
Обновлено в 00:58
Экономика
Кабмин одобрил выделение более 1 млрд рублей для покупки медизделий
Правительство России одобрило проект о выделении более 1,2 млрд рублей Минздраву для приобретения медицинских изделий в больницы ряда российских регионов.
Обновлено в 03:02
Шоу-бизнес
В Сети опубликован редкий снимок Пугачевой с зятем и внуками
На фанатской странице Аллы Пугачевой в Сети опубликован редкий снимок артистки с близкими людьми. В кадре она запечатлена с зятем и внуками.
Обновлено в 04:21
Общество
Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности
В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
Обновлено в 00:48
Политика
Виноделы Кахетии требуют выдать им гендиректора «Рустави 2»
Виноделы Кахетии провели митинг у здания телекомпании "Рустави 2". Они требовали отправить в отставку генерального директора Ники Гварамия за его высказывания о том, что он собирается мочиться в вино, отправляемое в Россию.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
В Якутии мужчина убил сотрудника Росгвардии и покончил с собой
Мужчина в Среднеколымске (Якутия) убил сотрудника Росгвардии, а также ранил полицейского, после чего покончил с собой.
Обновлено вчера в 12:58
Армия и оружие
Российские ПВО отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии
Обновлено вчера в 15:07
Шоу-бизнес
Лопырева назвала Бузову «трудолюбивой и пробивной бездарностью»
Модель Виктория Лопырева заявила, что певица Ольга Бузова ни к музыке, ни к творчеству никакого отношения не имеет.
Обновлено в 01:19
Общество
Меган Маркл обогатила королевскую семью на миллионы
Герцогиня Сассекская Меган Маркл стала ключевым фактором, который помог продать больше памятных сувениров с символикой британской королевской семьи.
Обновлено вчера в 22:45
Транспорт
Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за «нестандартные» дорожные знаки
Мосгорсуд подтвердил законность установки уменьшенных в размере дорожных знаков на улицах - такое решение суд принял по спору Центра организации дорожного движения с Госавтоинспекцией.
Обновлено в 04:14
Политика
На дом Габунии повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Политика
Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено вчера в 14:45
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору и приготовлению грибов
Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал список «правил грибника», а также дал советы покупателям грибов.
Обновлено в 04:32
Политика
Малахова назвали врагом Украины
Обновлено в 04:08
Общество
Правительство одобрило расширение списка получателей страховых выплат
Правительство России одобрило проект федерального закона, расширяющего список получателей страховых выплат.
Обновлено в 03:40
Гаджеты
Jonsbo MOD3: корпус-пришелец из алюминия и стекла
Компания Jonsbo представила очень необычный компьютерный корпус под названием MOD3, ориентированный прежде всего на энтузиастов и пользователей, желающих получить нестандартную настольную систему.
Обновлено в 02:05
Происшествия
В Сети появилось видео затонувшей подлодки «Комсомолец»
Затонувшую советскую атомную подводную лодку (АПЛ) "Комсомолец" сняли на видео.
Обновлено 10 июля в 05:59
Космос
Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры
С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.
Обновлено вчера в 08:43
Политика
Компания Johnson & Johnson проведет испытания вакцины против ВИЧ
Корпорация Johnson & Johnson планирует начать испытания своей новой вакцины против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
Обновлено в 01:29
Путешествия
Турецкий отельер рассказал, как на шведский стол повторно ставят продукты
Именно поэтому оливки и другие продукты, которые имеют продолжительный срок хранения, постоянно находятся в так называемом "холодном буфете", - сказал собеседник.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
СК уточнил обстоятельства гибели девяти человек на переправе в Туве
Девять человек погибли в Туве во время пересечения реки Шуй после того, как автомобиль остановился из-за вышедшего из строя двигателя.
Обновлено в 02:26
Экономика
Американский регулятор одобрил соглашение на $5 млрд с Facebook
Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате соцсетью $5 млрд в рамках расследования об утечке пользовательских данных, сообщило Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:24