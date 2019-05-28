Экономика

Сингапур возглавил рейтинг самых конкурентоспособных экономик мираТАСС 28 мая в 21:32

Сингапур занял первое место в рейтинге конкурентоспособности стран мира в 2019 году. Рейтинг составлен экспертами Международного института управленческого развития (International Institute for Management Development) в швейцарском городе Лозанна и опубликован во вторник на его сайте.
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Сингапур возглавил рейтинг самых конкурентоспособных экономик мира

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Lenta.ru28 мая в 15:00

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РБК28 мая в 14:13

США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран

РИА Новости28 мая в 18:15
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Полиция раскрыла группировку мошенников, работавших в сфере ЖКХ

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Здоровье

В Рособрнадзоре призвали не отправлять на ЕГЭ детей с недомоганиями

Рособрнадзор выразил соболезнования семье и близким девушки с врожденным пороком сердца, погибшей во время ЕГЭ в Чебоксарах, и призвал родителей убедить своих детей сдать экзамены в другой день, если выпускники чувствуют себя плохо накануне испытания.
Обновлено вчера в 17:24
Общество

Власти ЯНАО заподозрили ошибку в расчетах Росстата об уровне бедности

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) считает, что в расчетах Росстата об уровне бедности могла быть ошибка, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО «Интерфаксу».
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Пресс-служба столичного главка Министерства чрезвычайных ситуаций подтвердила, что сотрудники ведомства спасли из вентиляционной шахты троих человек.
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В прошлом году 40% нарушений, выявленных СП, пришлось именно на «Роскосмос».
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В России ввели новый порядок контроля за лечением онкобольных

В России появилась новая система помощи онкобольным.
Обновлено вчера в 01:31
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В Доминиканской Республике прошло первое тестирование связи 5G

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Мадуро рассказал о тайных переговорах с венесуэльской оппозицией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в среду о завершении второго дня диалога с оппозицией в Норвегии и сообщил, что переговоры тайно велись в течение трех предшествующих месяцев.
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