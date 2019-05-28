Экономика
Сингапур возглавил рейтинг самых конкурентоспособных экономик мираТАСС 28 мая в 21:32
Сингапур занял первое место в рейтинге конкурентоспособности стран мира в 2019 году. Рейтинг составлен экспертами Международного института управленческого развития (International Institute for Management Development) в швейцарском городе Лозанна и опубликован во вторник на его сайте.
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Россия осталась на 45-м месте рейтинга конкурентоспособности стран
Московский Комсомолец28 мая в 21:19
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