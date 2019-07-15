Экономика
«Синергия» отреагировала на информацию о блокировке своих счетовГазета.Ru 12:12
Ранее сообщалось, что ФНС заблокировала доступ к финансовым средствам шести компаниям, которые имеют отношение к "Синергии". При этом арестовали счета минимум четырех компаний ректора крупнейшего частного университета Вадима Лобова.
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с чего всё началось
Федеральная налоговая служба (ФНС) из-за долгов заблокировала десятки банковских счетов, связанных с крупнейшим в России частным университетом «Синергия», сообщает издание The Bell.Дождь02:51
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