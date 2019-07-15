с чего всё началось

Ранее сообщалось, что ФНС заблокировала доступ к финансовым средствам шести компаниям, которые имеют отношение к "Синергии". При этом арестовали счета минимум четырех компаний ректора крупнейшего частного университета Вадима Лобова.

«Синергия» отреагировала на информацию о блокировке своих счетов

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