Футбол

Символическая сборная тура. В нее вошли Ракицкий и СулеймановСпорт-Экспресс 05:30

Динамо — Локомотив
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 30 марта
Стадион «Арена Химки»
Тони Шуньич
24′
Евгений Марков
51′
54′
Игорь Денисов
Хвича Кварацхелия
Евгений Марков
Кирилл Панченко
60′
64′
Антон Миранчук
Вячеслав Грулев
Даниил Липовой
69′
Григорий Морозов
Константин Рауш
76′
81′
Федор Смолов
Эдер
Абдул Азиз Тетте
86′
90′
Алексей Миранчук
Рифат Жемалетдинов
21-й тур "СЭ" представляет свой вариант 11 лучших игроков тура.
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Символическая сборная тура. В нее вошли Ракицкий и Сулейманов

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