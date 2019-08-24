Футбол

Симутенков — о поражении «Зенита»: Сказалось отсутствие СемакаНева Спорт 12:08

Уфа — Зенит
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Нефтяник»
Андрей Козлов
Ловро Бизяк
26′
35′
Магомед Оздоев
46′
Александр Ерохин
Даниил Фомин
53′
Каталин Карп
53′
63′
Александр Ерохин
Далер Кузяев
Данила Емельянов
Оливье Тилль
66′
70′
Эмильяно Ариэль Ригони
Алексей Сутормин
Александр Беленов
76′
Даниил Фомин
79′
83′
Игорь Смольников
Юрий Жирков
Джемал Табидзе
Павел Аликин
85′
88′
Бранислав Иванович
90′+1′
Ярослав Ракицкий
Тренер «Зенита» Игорь Симутенков, выводивший команду на матч с «Уфой» вместо дисквалифицированного Сергея Семака, прокомментировал первое поражение в сезоне. Матч на стадионе «Нефтяник» завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев.
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