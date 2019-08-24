Футбол
Симутенков — о поражении «Зенита»: Сказалось отсутствие СемакаНева Спорт 12:08
Андрей Козлов
Ловро Бизяк
|26′
|35′
Магомед Оздоев
|46′
Александр Ерохин
Даниил Фомин
|53′
Каталин Карп
|53′
|63′
Александр Ерохин
Далер Кузяев
Данила Емельянов
Оливье Тилль
|66′
|70′
Эмильяно Ариэль Ригони
Алексей Сутормин
Александр Беленов
|76′
Даниил Фомин
|79′
|83′
Игорь Смольников
Юрий Жирков
Джемал Табидзе
Павел Аликин
|85′
|88′
Бранислав Иванович
|90′+1′
Ярослав Ракицкий
Уфа
|Вратарь
31
|Защитник
5
8
15
27
33
|Полузащитник
74
|Нападающий
17
Зенит
|Вратарь
99
|Защитник
3
6
44
|Полузащитник
5
27
|Нападающий
7
22
Тренер «Зенита» Игорь Симутенков, выводивший команду на матч с «Уфой» вместо дисквалифицированного Сергея Семака, прокомментировал первое поражение в сезоне. Матч на стадионе «Нефтяник» завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев.
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Игорь Симутенков – о поражении от «Уфы»: «Зенит» сыграл ниже своих способностей
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