Футбол

Симуляция Джеко стала одним из главных эпизодов матча «Порту» — «Рома»REGNUM 04:47

Нападающий итальянской «Ромы» Эдин Джеко стал главным героем скандального эпизода в матче с «Порту» в Лиге чемпионов. Инцидент случился на 56-й минуте матча. Джеко повздорил с защитником «Порту» Пепе, после чего упал на газон, симулируя травму.
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Симуляция Джеко стала одним из главных эпизодов матча «Порту» — «Рома»

REGNUM04:47

Фантастическая симуляция Джеко в матче с «Порту». Видео

Спорт-Экспресс04:07

Симуляция года: Джеко рухнул на газон после слов Пепе

РИА Новости00:35

Магический мат Пепе действует круче силовых приемов. Джеко рухнул, как подкошенный

Eurosport.ru01:22

«Порту» — «Рома» — 3:1, 6 марта, Лига чемпионов, симуляция Джеко

Чемпионатвчера в 18:10

Пепе так накричал на Джеко, что тот рухнул на газон. Феерическая симуляция от игрока «Ромы»

Sport24.ruвчера в 17:02

Джеко исполнил самую постыдную симуляцию сезона. Это просто цирк!

Бомбардир.рувчера в 17:47
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Политика

На Украине против Зеленского возбудили уголовное дело

В отношении шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского на Украине завели уголовное дело об отмывании денег.
Обновлено в 06:40
Происшествия

В «Газпроме» назвали «полным аутом» случай с газопроводом в Приозерске

Обновлено в 03:51
Происшествия

Экс-главу Нижнего Новгорода приговорили к 10 годам колонии

Нижегородский районный суд в четверг, 7 марта, приговорил экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина к 10 годам колонии за в получение взятки в особо крупном размере, а также соучастие в похищении человека и пособничество в превышении должностных полномочий.
Обновлено в 06:51
Происшествия

В Петербурге задержаны подозреваемые в убийстве следователя Шишкиной

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что в ходе следственно-оперативных мероприятий в Санкт-Петербурге задержаны двое подозреваемых в убийстве в Подмосковье следователя МВД Евгении Шишкиной.
Обновлено в 06:21
Политика

В МИД России подтвердили задержание граждан США в Новороссийске

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила информацию о задержании граждан США в Новороссийске.
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия

В Пакистане пассажира сняли с рейса из-за молитвы о крушении самолета

Обновлено в 06:12
Армия и оружие

Индийские СМИ сообщили о пытках пленного пилота в Пакистане

Пакистанские власти пытали сбитого над Кашмиром и взятого в плен пилота ВВС Индии Абхинандана Вартхамана, сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на источник.
Обновлено в 05:59
Политика

Доктрину продовольственной безопасности РФ скорректируют из-за санкций

Доктрина продовольственной безопасности России будет скорректирована в этом году из-за изменения социально-экономического состояния страны и санкций, сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.
Обновлено в 06:25
Политика

В Госдуму внесли проект о расширении полномочий Счетной палаты

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и первый вице-спикер Александр Жуков внесли в Госдуму проект о расширении полномочий Счетной палаты РФ, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 05:58
Политика

Госдума расширила основания для отсрочки от армии

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении поправки в законопроект, уравнивающий студентов в праве на отсрочку от армии.
Обновлено в 04:31
Политика

Поклонская рассказала о собранном компромате на коллег по Госдуме

Ранее в сентябре 2018 года Наталья Поклонская сообщала, что пройти проверку на соблюдение закона о противодействии коррупции предстоит пятерым депутатам Госдумы.
Обновлено в 04:38
Общество

Актер Сергей Фролов пожаловался, что его с семьей выселили из квартиры

Обновлено в 02:13
Экономика

Абрамович продал ВТБ долю в «Первом канале»

Инвестиционное подразделение группы ВТБ — «ВТБ Капитал» — выкупило у принадлежащей Роману Абрамовичу компании ОРТ-КБ 20% акций «Первого канала», сообщает РБК.
Обновлено в 04:07
Политика

Трамп назвал главу Apple Тима Кука «Тимом Эпплом»

Президент США Дональд Трамп в ходе заседания консультативного совета по кадровой политике назвал главу корпорации Apple Тима Кука "Тимом Эпплом".
Обновлено в 04:56
Армия и оружие

Конструкторы установили санузел в танке «Армата»

Танкостроители оборудовали тяжелые машины, созданные на платформе «Армата», санузлами.
Обновлено в 01:15
Происшествия

В Дагестане число отравившихся в детском саду достигло 24

Представитель пресс- службы Министерства здравоохранения Дагестана Залина Муртазалиева проинформировала о том, что число госпитализированных после отравления в детском саду возросло до 24.
Обновлено в 02:42
Политика

Тимошенко письменно пообещала «вернуть Донбасс и Крым» Украине

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко подписала документ, согласно которому она обязуется вернуть Донбасс и полуостров Крым Украине, если победит на выборах.
Обновлено в 06:36
Политика

В Греции освободили задержанного по запросу Украины россиянина

В Греции освобождён российский гражданин Евгений Калинин, который был задержан по запросу Украины. Об этом заявил адвокат Яннис Рахиотис.
Обновлено в 01:56
Политика

Волгоградский депутат назвал получающих низкие пенсии тунеядцами

Обновлено вчера в 13:57
Футбол

Головин: русский футболист рискует, переходя в европейский клуб

Полузащитник французского "Монако" и сборной России Александр Головин признался, что футболист из России рискует при переходе в клуб европейского чемпионата.
Обновлено в 07:28
Политика

Госдума ужесточила ответственность за оскорбление госсимволов

Госдума приняла в третьем - окончательном - чтении законы о наказании за неуважительные публикации об обществе, государстве и госсимволах, а также о блокировке таких сообщений.
Обновлено в 04:17
Происшествия

Полиция задержала заказчицу убийства подмосковного экс-замминистра

«5 марта 2019 года предполагаемый убийца встретился с женщиной и сообщил, что совершил убийство, и в качестве доказательства предоставил инсценированные фотографии с изображением потерпевшего, после чего заказчица была задержана», — говорится на сайте СКР.
Обновлено в 06:23
Футбол

Кокорин заявил, что боль в колене мешает ему ходить

По словам врача СИЗО, боль в суставе появилась, потому что Кокорин мало двигается, только лежит и смотрит телевизор.
Обновлено в 01:01
Политика

Алену Апину раскритиковали за высказывания о Крыме

Известная российская певица Алена Апина дала интервью русскоязычной службе немецкого издания Deutsche Welle.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия

В Екатеринбурге частично обрушилась стена жилого дома

В Екатеринбурге со стены жилого дома на улице Юмашева осыпалась часть кирпичей. Пострадали машины, припаркованные возле здания.
Обновлено в 05:44
Политика

Захарова назвала вопиющим инцидент с российским дипломатом в Чехии

Россия не оставит без ответа ситуацию с российским дипломатом в Чехии, которому в аэропорту Праги отказали во въезде.
Обновлено в 06:30
Экономика

Каждый десятый иностранный болельщик вернулся в Россию после ЧМ-2018

Траты возвратившихся туристов по банковским картам в августе – декабре 2018 г. составили не менее 9,9 млрд руб. 21-й чемпионат мира по футболу ФИФА проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 г. Что бы попасть на чемпионат без визы, иностранному болельщику необходимо было оформить Fan ID, – удостоверение давало право также пользоваться общественным транспортом и бесплатными поездами.
Обновлено в 06:39
Политика

Кабмин оценил расходы на замену «черного крыла» МС-21 из-за санкций

18 февраля на военной выставке IDEX (Абу-Даби) глава «Ростеха» Сергей Чемезов говорил, что запуск МС-21 в серийное производство перенесен на год — с конца 2019-го на конец 2020-го — из-за санкций и необходимости заменить композитные материалы для крыла на российские аналоги.
Обновлено в 01:11
Общество

Военные ЦВО красиво поздравили женщин Екатеринбурга с 8 Марта

Военнослужащие Центрального военного округа оригинально поздравили женщин Екатеринбурга с наступающим праздником.
Обновлено в 05:13
Общество

Супруга Рогозина объявила о создании фан-клуба «Роскосмоса»

Супруга главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина Татьяна заявила о создании фан-клуб госкорпорации.
Обновлено в 07:11
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Эдин Джеко
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Боснийский футболист, нападающий. Игрок итальянского клуба «Рома» и капитан сборной Боснии и Герцеговины.
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Итальянский профессиональный футбольный клуб из Рима, один из самых титулованных и сильнейших клубов Италии. Основан в 1927 году в результате объединения трёх римских команд: ФК «Роман», «Альба-Аудаче» и «Фортитудо-Про Рома».
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