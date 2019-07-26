Политика

Симоньян прокомментировала решение британского регулятора о штрафе RTРИА Новости 09:00

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение британского медиарегулятора Ofcom оштрафовать RT на 200 тысяч фунтов стерлингов.
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Маргарита Симоньян
Гораздо больше, чем оштрафовали другие СМИ за, например, разжигание межнациональной ненависти и призывы к насилию.
— Маргарита Симоньян, российская журналисткаРИА Новости 09:00

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