Гораздо больше, чем оштрафовали другие СМИ за, например, разжигание межнациональной ненависти и призывы к насилию.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение британского медиарегулятора Ofcom оштрафовать RT на 200 тысяч фунтов стерлингов.

Политика С обысками пришли в штаб Гудкова и домой к Яшину Ранее 26 июля сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, в штаб Ильи Яшина и политикам, которые не были зарегистрированы на выборах в Мосгордуму.

Космос Теорию относительности Эйнштейна подтвердили ученые Наблюдения за сверхмассивной черной дырой Стрельцом A*, расположенной в центре Млечного Пути, позволили ученым в очередной раз подтвердить общую теорию относительности Альберта Эйнштейна.

Общество Новосибирский журналист обратился к федеральному центру с требованием немедленно начать тушение лесных пожаров Журналист новосибирской гостелерадикомпании и член партии «Зеленые» Николай Сальников записал видеообращение к федеральным властям на тему сибирских пожаров.

Политика Письмо Кахконен Волкеру назвали фальшивкой Всемирный банк опроверг появившееся в Сети письмо о политической ситуации на Украине, которое якобы направила региональный директор Всемирного банка по Белоруссии, Молдове и Украине Сату Кахконен в адрес спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.

Политика Трамп отказался винить Турцию за покупку С-400 Президент США Дональд Трамп отреагировал на решение Турции о покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Футбол Тиль сообщил АЗ о желании перейти в «Спартак» Нидерландский полузащитник Гус Тиль заявил руководству «АЗ Алкмаар» о желании перейти в «Спартак».

Шоу-бизнес Аносова раскрыла семейные тайны покойного Дмитрия Марьянова Фотомодель и продюсер Ольга Аносова раскрыла тайны личной жизни покойного актера Дмитрия Марьянова.

Экономика Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.

Политика Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии.

Политика МИД России ответил на заявление посольства ФРГ по выборам в Москве МИД России в ответ на комментарий посольства ФРГ в Москве о выборах в РФ призвал соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.

Экономика Конор Макгрегор поторгует своим виски в России В сентябре в России начнутся продажи ирландского виски Proper No.

Армия и оружие В сирийском Тартусе пройдет военный парад в день ВМФ России Более 500 российских военнослужащих, девять кораблей и судов примут участие в военно-морском параде в сирийском Тартусе в День ВМФ России 28 июля, сообщили в министерстве обороны.

Происшествия Неизвестные напали с ножами на футболистов лондонского «Арсенала» Защитник лондонского «Арсенала» босниец Сеад Колашинац помог своему партнёру по клубу. немецкому полузащитнику Месуту Озилу, отбиться от вооруженных грабителей.

Здоровье В подмосковной Балашихе женщина родила четверняшек 32-летняя жительница Балашихи родила сразу четырех малышей. Детки появились на свет в областном перинатальном центре.

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Политика Трамп потребовал реформировать ВТО Президент США Дональд Трамп дал распоряжение торговому представительству изучить возможность реформирования Всемирной торговой организации, следует из распространенного Белым домом документа.

Политика ЦИК Украины объявил итоги выборов в Раду Согласно закону, официальные итоги выборов будут объявлены Центральной избирательной комиссией Украины до 5 августа.