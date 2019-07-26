RT назвал возмутительным решение британского медиарегулятора Ofcom назначить телеканалу штраф в размере £200 тыс. до решения суда. В декабре 2018 года были объявлены результаты расследования Ofcom, который посчитал, что RT допустил нарушения вещательного кодекса в семи эпизодах.

с чего всё началось

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение британского медиарегулятора Ofcom оштрафовать RT на 200 тысяч фунтов стерлингов.

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