Политика

Симоньян прокомментировала решение британского регулятора о штрафе RTРИА Новости 09:00

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение британского медиарегулятора Ofcom оштрафовать RT на 200 тысяч фунтов стерлингов.
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RT назвал возмутительным решение британского медиарегулятора Ofcom назначить штраф в £200 тысяч до решения суда

RT назвал возмутительным решение британского медиарегулятора Ofcom назначить телеканалу штраф в размере £200 тыс. до решения суда. В декабре 2018 года были объявлены результаты расследования Ofcom, который посчитал, что RT допустил нарушения вещательного кодекса в семи эпизодах.
RT на русском05:23

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Британский регулятор оштрафовал RT на £200 тыс

РБК06:04

МИД РФ призвал британские СМИ в России быть готовыми к последствиям после штрафа RT

ТАСС10:03

Россия ждет оценки решения Ofcom по RT от МИД Британии

РИА Новости10:20

В МИД прокомментировали решение Ofcom оштрафовать RT до решения суда

RT на русском10:02

Британский медиарегулятор на 200 тысяч фунтов стерлингов оштрафовал российский телеканал RT

Эхо Москвы06:35

RT оштрафовали в Великобритании на 200 тысяч фунтов за предвзятость

Интерфакс05:28

Британский регулятор оштрафовал RT на 200 тысяч фунтов

Дождь05:23
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Политика

В США отреагировали на задержание Украиной российского танкера

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На аукционе в РФ выставят обложку альбома Nirvana с автографом Кобейна

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Ефимова завоевала золото ЧМ в заплыве на 200 м брассом

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Обновлено в 08:26
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Россия выступит на Олимпиаде 2020 года под своим флагом

Международный олимпийский комитет направил Олимпийскому комитету России официальное приглашение принять участие в Играх-2020, которые пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио.
Обновлено в 08:58
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Румыния не пропустила российское вооружение для Сербии из-за санкций

Румыния отказалась выдать разрешение на транзит по Дунаю транспорта с российскими вооружениями для Сербии из-за антироссийских санкций Евросоюза, сообщает b1 со ссылкой на румынский МИД.
Обновлено в 10:19
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В Раменском зверски убили мать на глазах у ребенка

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Китайские СМИ рассказали, как российские Ту-160 «дали пощечину» НАТО

Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019.
Обновлено в 09:02
Общество

Кинотеатр «Пионер» пожаловался в КС на цензуру из-за «Смерти Сталина»

Кинотеатр "Пионер" оспорил в Конституционном суде РФ нормы выдачи прокатного удостоверения в связи с отзывом удостоверения на фильм "Смерть Сталина", сообщили РИА Новости в адвокатском бюро "Бартолиус".
Обновлено в 08:18
Политика

Кличко не пришел на допрос по делу о земельных махинациях

Мэр Киева Виталий Кличко в пятницу не пришел на допрос по делу о земельных махинациях, сообщил в пятницу глава государственного бюро расследований Украины Роман Труба.
Обновлено в 08:17
Экономика

«Яндекс.Такси» впервые за четыре года получило прибыль

До сих пор с конца 2015 г. квартальные EBITDA сервиса заказа такси были отрицательными из-за инвестиций в расширение бизнеса и завоевание доли рынка.
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Теннис

Посольство США оформило визу теннисистке Кузнецовой

Виза в США, из-за проблем с получением которой теннисистка Светлана Кузнецова не смогла попасть Citi Open, готова.
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Обновлено в 07:52
Авто

За два года минимальная цена Renault Logan подросла на 69 тысяч рублей

Эксперты сайта «Цена Авто» продолжают исследовать изменения стоимости самых популярных моделей российского рынка и в этот раз был составлен график изменения минимальной и максимальной стоимости седана Renault Logan за последние два года.
Обновлено в 06:48
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За сожжение флага России жительнице Саранска ограничили свободу

Жительница Мордовии признана виновной по ст. 329 УК РФ («Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации и Государственным флагом Российской Федерации»).
Обновлено в 08:50
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Стариков объяснил попытки ФБР и Киева завладеть черными ящиками MH17

Спецслужбы США и Украины пытались завладеть черными ящиками сбитого в Донбассе малайзийского Boeing-777 рейса MH17.
Обновлено вчера в 11:56
Общество

Пэрис Хилтон купит курорт на Украине

Как сообщает источник, впервые об этом курорте Хилтон узнала весной прошлого года, когда выступала на открытии отеля во Львове.
Обновлено в 08:56
Армия и оружие

Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России

Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Политика

«Нафтогаз» отреагировал на новости о транзите и «Газпроме»

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал информацию агентства Reuters о продлении контракта на транзит российского газа через Украину.
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У Крымского моста будет установлен памятник Андрею Первозванному

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Бузова получила травму во время выступления

Российская певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Об этом она рассказала в своем инстаграме.
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Туристы из Китая ударили россиянку в очереди в музей «Царское Село»

По данным правоохранителей, конфликт между туристами россиянкой, произошел у входа на территорию государственного музея-заповедника «Царское Село».
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На канале имени Москвы в Яхроме столкнулись два теплохода

На канале имени Москвы столкнулись два теплохода.
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На миллиардную коллекцию Евгения Петросяна претендует его дочь

Дочь комика Евгения Петросяна борется за коллекцию звезды, стоимостью около миллиарда рублей.
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Московская полиция предупредила о незаконности акции 27 июля

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Задержан экс-глава правительства Астраханской области

Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
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Политика

Зеленский обсудил с Волкером ситуацию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, во время которых они обсудили ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 07:55
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Шалимов оскорбил Кононова из-за высказываний о Черенкове

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отреагировал на слова наставника московского «Спартака» Олега Кононова о легендарном футболисте команды Фёдоре Черенкове.
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