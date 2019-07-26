Политика
Симоньян прокомментировала решение британского регулятора о штрафе RTРИА Новости 09:00
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение британского медиарегулятора Ofcom оштрафовать RT на 200 тысяч фунтов стерлингов.
Читать в источнике
Оценить91
с чего всё началось
RT назвал возмутительным решение британского медиарегулятора Ofcom назначить штраф в £200 тысяч до решения суда
RT назвал возмутительным решение британского медиарегулятора Ofcom назначить телеканалу штраф в размере £200 тыс. до решения суда. В декабре 2018 года были объявлены результаты расследования Ofcom, который посчитал, что RT допустил нарушения вещательного кодекса в семи эпизодах.RT на русском05:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 10:25, Вашингтон
Политика
В США отреагировали на задержание Украиной российского танкера
Посольство США на Украине оценило задержание на украинским силовиками российского танкера.
Обновлено в 09:53
Музыка
На аукционе в РФ выставят обложку альбома Nirvana с автографом Кобейна
Стартовая цена лота – 340 тысяч рублей Обложка последнего альбома группы Nirvana с автографом Курта Кобейна будет выставлена на аукционе в Подмосковье в рамках международного хэви-метал-фестиваля Big Gun, сообщается на портале аукционного дома "Литфонд".
Обновлено в 09:27
Футбол
Луис Суарес приступит к тренировкам с «Барселоной» 31 июля
Обновлено в 08:54
Общество
В Брянске парня наказали за прыжки со скакалкой на Кургане
Обновлено в 05:01
Спорт
Ефимова завоевала золото ЧМ в заплыве на 200 м брассом
Российская пловчиха Юлия Ефимова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира в Кванджу (Корея).
Обновлено в 08:26
Спорт
Россия выступит на Олимпиаде 2020 года под своим флагом
Международный олимпийский комитет направил Олимпийскому комитету России официальное приглашение принять участие в Играх-2020, которые пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио.
Обновлено в 08:58
Политика
Румыния не пропустила российское вооружение для Сербии из-за санкций
Румыния отказалась выдать разрешение на транзит по Дунаю транспорта с российскими вооружениями для Сербии из-за антироссийских санкций Евросоюза, сообщает b1 со ссылкой на румынский МИД.
Обновлено в 10:19
Происшествия
В Раменском зверски убили мать на глазах у ребенка
Обновлено вчера в 14:24
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали, как российские Ту-160 «дали пощечину» НАТО
Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019.
Обновлено в 09:02
Общество
Кинотеатр «Пионер» пожаловался в КС на цензуру из-за «Смерти Сталина»
Кинотеатр "Пионер" оспорил в Конституционном суде РФ нормы выдачи прокатного удостоверения в связи с отзывом удостоверения на фильм "Смерть Сталина", сообщили РИА Новости в адвокатском бюро "Бартолиус".
Обновлено в 08:18
Политика
Кличко не пришел на допрос по делу о земельных махинациях
Мэр Киева Виталий Кличко в пятницу не пришел на допрос по делу о земельных махинациях, сообщил в пятницу глава государственного бюро расследований Украины Роман Труба.
Обновлено в 08:17
Экономика
«Яндекс.Такси» впервые за четыре года получило прибыль
До сих пор с конца 2015 г. квартальные EBITDA сервиса заказа такси были отрицательными из-за инвестиций в расширение бизнеса и завоевание доли рынка.
Обновлено в 06:46
Теннис
Посольство США оформило визу теннисистке Кузнецовой
Виза в США, из-за проблем с получением которой теннисистка Светлана Кузнецова не смогла попасть Citi Open, готова.
Обновлено в 10:19
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган устроили перепалку в инстаграме
Uznayvse.ru заметил, что Ксении Собчак и Максиму Виторгану не удалось сохранить дружеские отношения после развода: бывшие супруги избегают встреч на светских мероприятиях и не упускают случая оставить в адрес друг друга язвительный комментарий в соцсетях.
Обновлено в 07:52
Авто
За два года минимальная цена Renault Logan подросла на 69 тысяч рублей
Эксперты сайта «Цена Авто» продолжают исследовать изменения стоимости самых популярных моделей российского рынка и в этот раз был составлен график изменения минимальной и максимальной стоимости седана Renault Logan за последние два года.
Обновлено в 06:48
Происшествия
За сожжение флага России жительнице Саранска ограничили свободу
Жительница Мордовии признана виновной по ст. 329 УК РФ («Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации и Государственным флагом Российской Федерации»).
Обновлено в 08:50
Политика
Стариков объяснил попытки ФБР и Киева завладеть черными ящиками MH17
Спецслужбы США и Украины пытались завладеть черными ящиками сбитого в Донбассе малайзийского Boeing-777 рейса MH17.
Обновлено вчера в 11:56
Общество
Пэрис Хилтон купит курорт на Украине
Как сообщает источник, впервые об этом курорте Хилтон узнала весной прошлого года, когда выступала на открытии отеля во Львове.
Обновлено в 08:56
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Политика
«Нафтогаз» отреагировал на новости о транзите и «Газпроме»
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал информацию агентства Reuters о продлении контракта на транзит российского газа через Украину.
Обновлено в 07:43
Музыка
Бузова получила травму во время выступления
Российская певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Об этом она рассказала в своем инстаграме.
Обновлено в 03:12
Происшествия
Туристы из Китая ударили россиянку в очереди в музей «Царское Село»
По данным правоохранителей, конфликт между туристами россиянкой, произошел у входа на территорию государственного музея-заповедника «Царское Село».
Обновлено в 08:35
Происшествия
На канале имени Москвы в Яхроме столкнулись два теплохода
На канале имени Москвы столкнулись два теплохода.
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес
На миллиардную коллекцию Евгения Петросяна претендует его дочь
Дочь комика Евгения Петросяна борется за коллекцию звезды, стоимостью около миллиарда рублей.
Обновлено в 03:55
Общество
Московская полиция предупредила о незаконности акции 27 июля
Обновлено в 07:27
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Политика
Зеленский обсудил с Волкером ситуацию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, во время которых они обсудили ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 07:55
Футбол
Шалимов оскорбил Кононова из-за высказываний о Черенкове
Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отреагировал на слова наставника московского «Спартака» Олега Кононова о легендарном футболисте команды Фёдоре Черенкове.
Обновлено в 01:09