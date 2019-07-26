Политика
Симоньян прокомментировала решение британского регулятора о штрафе RTРИА Новости 09:00
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение британского медиарегулятора Ofcom оштрафовать RT на 200 тысяч фунтов стерлингов.
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с чего всё началось
«Обращает на себя внимание тот факт, что штраф был присуждён без решения суда, который должен был установить правомерность претензий регулятора к телеканалу», — заявили в ведомстве.RT на русском10:02
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Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Обновлено в 05:56
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До сих пор с конца 2015 г. квартальные EBITDA сервиса заказа такси были отрицательными из-за инвестиций в расширение бизнеса и завоевание доли рынка.
Обновлено в 06:46
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Умерла заслуженная артистка России Татьяна Анофриева
Обновлено в 13:06
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Накануне рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала не отменять решение окружного избиркома, который отказал Соболь в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.
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Армия и оружие
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Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019, отправив в воздушное пространство два бомбардировщика Ту-160.
Обновлено в 11:41
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Посольство США в РФ пригласило российскую теннисистку Светлану Кузнецову за получением визы для поездки в Соединенные Штаты на турнир в Вашингтоне.
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Четвертый международный музыкальный фестиваль "Жара" открылся в четверг вечером в столице Азербайджана.
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АвтоВести узнали, когда в Россию приедет обновленный Mitsubishi ASX
Как сообщили АвтоВестям в российском офисе Mitsubishi, что обновленный кроссовер ASX поступит к российским дилерам марки в первой половине 2020 года.
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