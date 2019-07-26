с чего всё началось

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение британского медиарегулятора Ofcom оштрафовать RT на 200 тысяч фунтов стерлингов.

Технологии «Барс груп» представила новое мобильное приложение для дежурных врачей При помощи гаджета дежурный врач на выезде может видеть журнал вызовов, заполнить карточку, зафиксировать жалобы, анамнез и диагноз.

Политика В России впервые прекращено дело о неуважении к власти В Архангельской области суд прекратил дело в отношении мужчины, которого преследовали по статье о неуважении к власти.

Политика ВЦИОМ: уровень доверия граждан Путину достиг максимума за два месяца Уровень одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина со стороны граждан вырос до 65,2%, а рейтинг доверия главе государства достиг 73%, что стало максимальным показателем с конца мая.

Интернет WhatsApp избавится от обязательной привязки к смартфону По данным WABetaInfo, пользователи WhatsApp смогут заходить в десктопное приложение WhatsApp без необходимости подключения смартфона к Сети.

Происшествия СК возбудил уголовное дело из-за митинга у Мосгоризбиркома Следователи возбудили уголовное дело по факту несанкционированного митинга независимых кандидатов в Мосгордуму по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

Общество Путин подписал закон о запрете передавать долги за ЖКХ коллекторам Президент России Владимир Путин подписал закон о введении запрета на уступку права требования по взысканию просроченной задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги коллекторам и иным не профессиональным участникам рынка жилищно-коммунальных услуг.

Музыка Бузова получила травму во время выступления Российская певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Об этом она рассказала в своем инстаграме.

Спорт Ефимова завоевала золото ЧМ в заплыве на 200 м брассом Российская пловчиха Юлия Ефимова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира в Кванджу (Корея).

Политика В России предложили запретить иностранцам владеть интернет-компаниями В Госдуму был внесен законопроект о значимых информационных ресурсах для развития информационной инфраструктуры России.

Космос Илон Маск показал прыжок межпланетного корабля Основатель компании SpaceX Илон Маск опубликовал видео с запуском прототипа Starhopper нового межпланетного корабля Starship.

Наука Вымирание слонов повысит уровень углекислого газа в атмосфере Лесные слоны формируют свою окружающую среду, служа диспергаторами семян и лесными «бульдозерами», поскольку они едят более ста видов фруктов, топчут кусты, опрокидывают деревья и создают тропы и поляны.

Политика Румыния не пропустила российские танки в Сербию По данным местного телеканала Digi 24, на которое ссылается агентство, Румыния не пропустила 30 танков и 30 бронетранспортеров, которые должны быть поставлены в Сербию по контракту.

Происшествия Польша выдала фигуранта дела об убийстве главного строителя МВД Предполагаемый участник заказного убийства генерального директора ФГУП «Ремонтно-строительное управление МВД РФ» экстрадирован в Россию из Польши.

Здоровье Голикова рассказала о дефиците врачей в первичном звене «Основная часть людей, основная часть населения, миллионы людей идут, прежде всего, в первичное звено здравоохранения – в районные поликлиники, кстати говоря, в межрайонные поликлиники и больницы», - подчеркнул в ходе встречи глава государства.

Политика Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газа Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года.

Теннис Посольство США выдало визу теннисистке Кузнецовой Виза для российской теннисистки Светланы Кузнецовой готова, сообщила пресс-секретарь американского посольства Андреа Калан в Twitter.

Наука В Новой Зеландии неумирающий пень выжил благодаря соседним деревьям Эксперты предположили, что растение смогло сохраниться благодаря соседним деревьям и процессу деления воды между ними.

Политика МИД России предупредил СМИ Британии о последствиях после штрафа RT МИД России предупредил работающие в России британские СМИ о последствиях после того, как был оштрафован канал RT британским регулятором Ofcom.

Общество МИД посоветовал россиянам меньше бывать на улице в Европе из-за жары Российский МИД рекомендовал гражданам, находящимся в Европе, меньше быть на улице из-за аномальной жары в ряде стран.

Экономика Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.

Общество Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.