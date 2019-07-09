Политика
МИД России дал Лондону сутки на объяснение отказа аккредитовать RTRT на русском 10:36
5 июля стало известно, что МИД Великобритании не стал выдавать телеканалу RT аккредитацию на конференцию по вопросу свободы СМИ. Позднее представитель британского Форин Офис объяснил, что RT и Sputnik не были аккредитованы «из-за их активного участия в распространении дезинформации».
Читать в источнике
Оценить34
Это самое яркое проявление абсурдности происходящего. Причем эта абсурдность, к сожалению, зачастую в некоторых странах, в том числе в стране, которая принимает это мероприятие, приобретает регулярный затяжной характер.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРБК 08:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 14:13, Вашингтон
Политика
Путин раскрыл новые детали инцидента в Керченском проливе
Инцидент в Керченском проливе был специально устроен бывшим президентом Украины Петром Порошенко в ходе его предвыборной кампании.
Обновлено в 05:27
Футбол
РПЛ представила новый чемпионский кубок и медали
РПЛ представила новый кубок и медали, которые будут разыграны в стартующем сезоне.
Обновлено в 13:40
Политика
Студентка упала в обморок на встрече с Путиным
Студентке стало плохо во время встречи учащихся Уральского федерального университета (УрФУ) с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:19
Происшествия
Задержанных сотрудников ФСБ заподозрили в новых преступлениях
Арестованных по подозрению в хищении сотрудников ФСБ проверят на возможное участие в других преступлениях.
Обновлено вчера в 22:55
Политика
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.
Обновлено в 08:38
Спорт
Волейболист Мороз дисквалифицирован на 18 месяцев за допинг
Российский волейболист Павел Мороз получил полуторагодичную дисквалификацию в связи с нарушением антидопинговых правил, сообщил агент спортсмена Дмитрий Резванов.
Обновлено в 13:27
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено вчера в 15:24
Происшествия
Замначальника отдела Ростехнадзора арестовали по делу о взятке
Замначальника отдела Ростехнадзора Хромушкин, по данным СК, предложил директору и фактическому руководителю организации по проектированию объектов нефтегазовой отрасли стать за вознаграждение посредниками в получении им взятки, на что они согласились.
Обновлено в 13:04
Общество
Метро и Белый дом в Вашингтоне затоплены из-за ливня
Обновлено вчера в 14:25
Политика
СМИ узнали детали дела подозреваемого в госизмене помощника полпреда
Арестованный помощник полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев мог передавать за границу данные с заседаний Совета безопасности — при обыске у него нашли документы Совбеза.
Обновлено в 14:09
Общество
Мутко поручил МЧС завершить аварийные работы в Иркутской области
Вице-премьер России Виталий Мутко поручил МЧС завершить аварийно-восстановительные работы в пострадавшей от паводка Иркутской области до 19 июля.
Обновлено в 13:54
Общество
Роструд уточнил, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях его временной нетрудоспособности или исполнения во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы.
Обновлено в 02:30
Футбол
Тульский «Арсенал» подписал контракт с Альваресом
Тульский «Арсенал» подписал новый контракт с испанским защитником Виктором Альваресом.
Обновлено в 13:09
Политика
МИД Эстонии назвал провокацией салют в годовщину освобождения Таллина
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу в своем Facebook заявил, что проведение в России салюта в память 75-летия освобождения Таллина от немецких войск является «провокационным шагом».
Обновлено в 14:01
Экономика
En+ Group 9 июля перерегистрировалась из Джерси на территорию России
En+ Group 9 июля получила уведомление от "Корпорации развития Калининградской области" о регистрации компании на территории России.
Обновлено в 12:37
Транспорт
ЦОДД опубликовал адреса всех камер видеофиксации в Москве
Обновлено в 11:07
Происшествия
В музыкальном театре Ростова-на-Дону произошёл пожар
По данным ведомства, площадь пожара составила 350 кв. м. Отмечается, что инцидент произошёл на улице Большая Садовая.
Обновлено в 13:28
Происшествия
Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено в 09:27
Футбол
В сборной России назвали сроки восстановления Черышева
Обновлено в 11:09
Технологии
Дизайнеров Нацбанка Украины заподозрили в воровстве шрифта для новой купюры
Дизайнеры Нацбанка Украины использовали пиратский шрифт для изготовления новой купюры в 1000 гривен, чем нарушили авторские права.
Обновлено в 07:10
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Гаджеты
Honor представил бюджетный смартфон Honor Play 8
Honor представил новый бюджетный смартфон Play 8. Как сообщает iXBT, стоимость новинки составляет 120 долларов.
Обновлено в 09:19
Происшествия
«Фонтанка» показывает, каким мог быть взрыв на подлодке в Баренцевом море
Самовозгорание литиевой батареи на потерпевшей крушение в Баренцевом море лодке «Фонтанке» подтвердили пять независимых друг от друга источников.
Обновлено в 13:40
Авто
Появились первые фото обновленного Lada Largus
В сети появились первые фотографии обновленного Lada Largus.
Обновлено в 01:57
Политика
Украинцы пытаются попасть в Крым по недействительным паспортам
Российские пограничники отмечают увеличение количества украинцев, пытающихся въехать в Крым по недействительным паспортам.
Обновлено в 06:30
Кино
В Петербурге начались съемки фильма с Ходченковой и Серебряковым
Во вторник, 9 июля, в Петербурге начались съемки художественного фильма «Скажи ей» от кинокомпании «Среда».
Обновлено в 12:20
Экономика
Медведев исключил из перечня госпрограмм «Развитие пенсионной системы»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении госпрограммы "Развитие пенсионной системы" из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 11:36
Хоккей
Назван новый главный тренер сборной России по хоккею
Обновлено в 12:26
Политика
Против телеканала NewsOne возбудили дело о «финансировании терроризма»
Против украинского телеканала NewsOne, который планировал провести телемост с Россией, завели уголовное дело о финансировании терроризма, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Обновлено в 11:12