Политика
Лондон не пустил RT и Sputnik на конференцию из-за дезинформацииВести.Ru 05:25
Сотрудникам телеканала RT и информагентства Sputnik отказали в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе прессы, которая открывается 10 июля в Лондоне. Как сообщает сайт RT, представитель Форин офис объяснил это тем, что данные СМИ якобы "распространяют дезинформацию".
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Это самое яркое проявление абсурдности происходящего. Причем эта абсурдность, к сожалению, зачастую в некоторых странах, в том числе в стране, которая принимает это мероприятие, приобретает регулярный затяжной характер.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРБК 08:02
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