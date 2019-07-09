Это самое яркое проявление абсурдности происходящего. Причем эта абсурдность, к сожалению, зачастую в некоторых странах, в том числе в стране, которая принимает это мероприятие, приобретает регулярный затяжной характер.

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Лондон не пустил RT и Sputnik на конференцию из-за дезинформации

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