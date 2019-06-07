Кеосаян обратится к юристам после инцидента с Симоньян и СобольРБК 05:40

Маргарите Симоньян сняли капельницу сегодня утром. При этом, поскольку беременность — 18 недель, врачи предполагают постоянное наблюдение.

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Кеосаян обратится к юристам после инцидента с Симоньян и Соболь

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