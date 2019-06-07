Общество
Кеосаян обратится к юристам после инцидента с Симоньян и СобольРБК 05:40
Гражданский муж главного редактора RT Маргариты Симоньян, госпитализированной после инцидента с юристом Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь, режиссер Тигран Кеосаян обсудит произошедшее с юристами.
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Маргарите Симоньян сняли капельницу сегодня утром. При этом, поскольку беременность — 18 недель, врачи предполагают постоянное наблюдение.
— Алексей Венедиктов, российский журналистURA.Ru 01:54
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Улицы Севастополя затопило после сильного ливня
В результате обрушившегося на Севастополь ливня улицы оказались затоплены, а выпускники опоздали на ЕГЭ.
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Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой
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В Минобороны Украины заявили об обострении ситуации в Донбассе
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Путин пригласил американскую журналистку на татами
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Общество
Суд оштрафовал фирму по отлову косаток на 28 млн рублей
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Путин о Nord Stream 2: Проект бесконечно пытаются торпедировать
Путин напомнил, что реализуемый газопроводный проект призван повысить энергобезопасность Европы и создать новые рабочие места.
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Google предупредила США об опасности санкций против Huawei
Компания Google пытается убедить администрацию Дональда Трампа в том, что санкции против Huawei могут поставить под угрозу национальную безопасность США, вместо того, чтобы обезопасить.
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Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ
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Некоторое время назад компания «АвтоВАЗ» занималась разработкой новой версии Lada Vesta Sport в кузове «универсал».
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По сведениям МВД Украины, на окраине поселка Новолуганское Бахмутского района ночью 7 июня мина калибра 120 мм. попала в блиндаж.
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Состояние Бари Алибасова ухудшилось
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Матч Россия — Сан-Марино состоится завтра, 8 июня, и начнётся в 19:00 мск. На стадионе «Мордовия-Арена» ожидается аншлаг.
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Восьмая ракетка мира Эшли Барти стала второй финалисткой турнира серии Большого шлема Ролан Гаррос в Париже.
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Заммэра Якутска временно отстранили от должности из-за дела о взятке
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