Футбол
Симоне Индзаги согласился продлить контракт с «Лацио»Sport24.ru вчера в 13:48
СМИ писали о том, что 43-летний специалист может возглавить «Ювентус», потому в «Лацио» были заняты поиском потенциальной замены тренеру. Однако, по информации La Repubblica, Индзаги согласился продлить контракт с «орлами» до июня 2021 года (действующее соглашение рассчитано до лета 2020 года).
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